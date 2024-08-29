НАТО планирует усилить морскую оборону путем приобретения подводных роботов для обезвреживания мин K-STER C. В этой связи НАТО разместил заказ на сумму в 60 миллионов евро бельгийской фирме Exail Robotics.

Военный альянс Организации Североатлантического договора (НАТО) намерен усилить морскую оборону путем приобретения подводных роботов для обезвреживания мин K-STER C, учебных машин K-STER CT и сопутствующего оборудование. В этой связи Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) разместило заказ на сумму в 60 миллионов евро бельгийской фирме Exail Robotics.

Как сообщается в пресс-релизе Exail Robotics, указанные передовые системы для обезвреживания мин будут в основном использоваться военно-морскими силами Бельгии и Нидерландов. Этот заказ является частью программы оснащения ВМС Бельгии и Нидерландов двенадцатью роботизированными системами для борьбы с подводными минами. В рамках этого заказа Exail Robotics поставит несколько сотен беспилотных аппаратов K-STER, что позволит военно-морским силам выполнять комплексные задачи по разминированию.

Беспилотники K-STER используются на заключительном этапе миссий по нейтрализации подводных угроз, ранее выявленных другими беспилотниками в системе UMIS. Это “расходные” беспилотники, которые уничтожаются в процессе обезвреживания мин. Они будут производиться серийно на заводе по сборке беспилотников в Остенде, Бельгия, что позволит увеличить объем производства.

Подводные роботы, по сообщению компании, способны находить и уничтожать морские мины, могут сыграть ключевую роль в повышении обороноспособности военно-морского флота НАТО.

По информации компании, аппараты для обезвреживания мин K-STER C будут производиться на ее бельгийском заводе в Остенде, который уже производит ряд беспилотных аппаратов для ВМС Бельгии и Нидерландов в рамках программы модернизации их возможностей по борьбе с минами.

Роботизированный аппарат K-STER C - это легкая одноразовая машина для обезвреживания мин, предназначенная для ведения минной войны под водой. Она позволяет операторам дистанционно обезвреживать морские мины, не допуская людей на минное поле. Оснащенный наклоняемым кумулятивным зарядом, K-STER может обезвреживать все виды мин - от морских донных, плавучих, до самых современных. Уникальная конструкция движителя позволяет выдерживать сильные течения и подходить к мине как можно ближе. Характеристики безопасности включают в себя нечувствительность боеприпасов и многополюсную блокировку предохранителя. K-STER C оснащен простым в использовании управляющим программным обеспечением, обеспечивающим функции автоматического пилотирования и позволяющим безопасно проводить операцию по разминированию. Подводный аппарат прошел многочисленные испытания и доказал свои возможности.

Самое большое преимущество, которое он предлагает, - это дистанционное управление, то есть нет необходимости в непосредственном вмешательстве человека. Дроном можно управлять с пульта управления, который может быть расположен на корабле, беспилотном надводном судне или на удаленной суше. Это значительно снижает риски, связанные с обезвреживанием мин, которые проводятся в открытом море, а иногда и в очень опасных местах.

Как указывается в пресс-релизе, указанный контракт включает в себя расходные материалы, такие как беспилотные аппараты K-STER, а также запасные части, оперативное обслуживание систем, дополнительные услуги и функциональную модернизацию аппаратного и программного обеспечения. По количеству роботов этот заказ является крупнейшим в истории компании. Это знаменует собой переход к промышленному производству.

Как отмечают западные военные эксперты, в последние годы НАТО занималось поиском эффективных беспилотных аппаратов, которые могли бы доминировать в операциях в воздухе, на суше или на море. Указанный выбор в значительной степени обусловлен уроками, извлекаемыми из хода СВО на Украине и беспрецедентным ростом использования беспилотных аппаратов там. Таким образом НАТО приняло к сведению достижения в области технологий и стремится приобрести эффективные беспилотные аппараты для усиления своих возможностей в области обороны, нападения и наблюдения. Ранее в этом году страны НАТО, граничащие с Россией, договорились о создании стены из беспилотных летательных и морских аппаратов в целях защиты своих внешних границ. Североатлантический союз также планирует приобрести эффективную технологию борьбы с беспилотниками для повышения своего оборонного потенциала. По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, будет создана стена из беспилотников, протянувшаяся от Норвегии до Польши.

Энтони Пенн, коммерческий директор компании Exail Robotics, сказал: “Благодаря нашему специализированному оборудованию в Остенде мы уже полностью готовы к внедрению этих новых систем”. В число существующих конечных пользователей компании входят военно-морские силы Республики Сингапур и Литвы.