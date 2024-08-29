Правительство Швейцарии намерено вновь вернуться к рассмотрению вопроса о возможности строительства в этой стране атомных электростанций, несмотря на решение проведенного в 2011 году референдума об ограничении использования атомной энергетики.

Правительство Швейцарии заявило, что поддерживает возможный возврат к ядерной энергетике в долгосрочной перспективе, учитывая изменения на рынке электроэнергии и геополитическую неопределенность. Инициатива, поданная в феврале, направлена на то, чтобы включить в Конституцию положение, требующее, чтобы электроснабжение было гарантировано в любое время, опираясь на ядерную энергию. Однако Федеральный совет отклоняет текст.

Выступая перед представителями средств массовой информации в Берне, министр энергетики Альберт Рести привел пять аргументов, оправдывающих это «изменение парадигмы».

Во-первых, на общешвейцарском референдуме в 2017 году было принято решение о поэтапном отказе от атомной энергетики, проголосовав за закон, запрещающий строительство новых атомных электростанций. Этот закон был тогда результатом длительного процесса, начатого после аварии на японской АЭС Фукусима, вызванной гигантским цунами в марте 2011 года.

"Конституция уже предусматривает диверсифицированное энергоснабжение. Таким образом, нет необходимости вносить поправки в закон, чтобы снять запрет на строительство новых атомных электростанций. Достаточно внести изменения в закон», - заявил швейцарский министр окружающей среды Альберт Рести.

Нефтегазовые электростанции предназначены только в качестве резервных на случай чрезвычайных ситуаций. "Ядерная энергетика - это одна из мер по декарбонизации энергетики», - отметил министр.

Затем министр напомнил о геополитической ситуации в Европе, которая ухудшилась с тех пор, как началась СВО на Украине в 2022 году. «Мы видели, насколько напряженным может быть снабжение зимой», - сказал министр. «Раньше мы думали, что в Европе будет достаточно электроэнергии, и мы сможем легко ее импортировать».

Далее Альберт Рести продолжил, упомянув о росте населения, большем, чем ожидалось в энергетической стратегии, что позволяет прогнозировать рост спроса на электроэнергию.

Наконец, развитие возобновляемых источников энергии продвигается не так быстро, как хотелось бы, из-за апелляций против нескольких гидроэнергетических, солнечных и ветровых проектов, несмотря на принятие закона об электричестве 9 июня этого года.

В этой связи швейцарский министр указал, что отмена запрета на ядерную энергетику не ставит под сомнение развитие возобновляемых источников энергии. Это "всего лишь запасной вариант", если последних недостаточно, уточнил Альберт Рести. Ядерная энергетика не имеет значения в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе, "в ближайшие пятнадцать лет", следует быть готовым в случае необходимости к такому варианту.

В указанных условиях министерство окружающей среды намеревается представить правительству Швейцарии поправку к закону об атомной энергии к концу 2024 года. Затем парламент должен будет обсудить это, априори в 2025 году, и население должно будет принять решение путем референдума. "Мы не говорим, что через 10 лет будет построена новая атомная электростанция ( ... ), но мы несем ответственность за то, чтобы оставить «дверь открытой» для всех возможных технологий", - настаивает Альберт Рести, подчеркивая, что если этот процесс не будет запущен сегодня, это будет "возможно, уже слишком поздно через 20 лет".

После того, как к концу 2024 года министерство окружающей среды представит Федеральному совету поправку к закону о ядерной энергии, которая позволит «способствовать открытости различным технологиям для планирования безопасности электроснабжения», ожидается, что консультации продлятся до конца марта 2025 года. Затем парламент обсудит инициативу и контрпроект.

В то время как альпийская страна надеется достичь углеродной нейтральности к 2050 году, правительство "намерено способствовать открытости для различных технологий для ответственного планирования безопасности электроснабжения", говорится в заявлении по итогам встречи швейцарских министров. Однако "запрет на строительство новых атомных электростанций несовместим с целью открытости для различных технологий и даже создает риски для демонтажа существующих установок", отмечает правительство.

Четыре действующие в настоящее время атомные электростанции обеспечивают около трети от общего объема выработки электроэнергии в Швейцарии. Все они имеют неограниченное количество разрешений и могут продолжать эксплуатироваться до тех пор, пока они безопасны. Согласно действующему законодательству, если их когда-нибудь придется отключить, недостающее электричество должно быть компенсировано другими генерирующими предприятиями в Швейцарии. Но правительство обеспокоено тем, что развитие возобновляемых источников энергии не будет достаточно быстрым, чтобы своевременно покрыть недостающие мощности и растущую потребность в электроэнергии.

Указанное выше заявление правительства было немедленно подвергнуто критике со стороны экологических партий Швейцарии, которые призвали правительство уважать волю населения, проголосовавшего за отказ от ядерной энергетики в 2017 году.