Корпорация Sierra Nevada Corporation (SNC) выбрана армией США чтобы заняться переоборудованием бизнес-джета в самолет-шпион с системой глубокого зондирования.

Чтобы расширить свои возможности в области воздушной разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), армия США 22 августа выбрала в качестве ведущего системного интегратора для своей высокоточной системы обнаружения и эксплуатации (HADES) корпорацию Sierra Nevada Corporation (SNC), которая займется переоборудованием бизнес-джета в самолет-шпион с системой глубокого зондирования. Как указывается, первоначальная сумма вознаграждения по 12-летнему контракту с бессрочной поставкой и неопределенным количеством товара составляет $93,5 миллиона при общей максимальной сумме в $991,3 миллиона.

Как сообщается в пресс-релизе компании Sierra Nevada, она в рамках программы HADES интегрирует передовые технологии обнаружения в бизнес-джет Bombardier Global 6500. Эта инициатива расширит возможности бортовой разведки, наблюдения и рекогносцировки по мере перехода от устаревшего парка турбовинтовых самолетов. HADES обеспечит значительное увеличение скорости, дальности полета, полезной нагрузки и выносливости для армейских воздушных средств ISR.

“Это отличный день для продолжения усилий по модернизации армейской стратегии воздушной разведки, наблюдения и сбора разведывательных данных”, - сказал Дуг Буш, помощник министра сухопутных войск по закупкам, материально-техническому обеспечению и технологиям. “Продуманное и дисциплинированное выполнение стратегии программы HADES обеспечит трансформационные возможности, которые нам необходимы для армейских самолетов ISR следующего поколения”, добавил он.

“HADES является центральным элементом давно обещанной армейской стратегии трансформации ISR”, - сказал генерал-лейтенант Дж. Энтони Хейл, заместитель начальника штаба G-2. “HADES позволяет армии летать выше, быстрее и дальше, что напрямую влияет на нашу способность видеть и ощущать глубже, обеспечивая органическую способность в соответствии с оперативным императивом номер один Министра сухопутных войск - глубокое зондирование”, - уточнил Хейл.

В Пентагоне уверены, что, благодаря более высокой скорости полета и более длительному сроку полетной миссии, HADES обеспечит воздушное покрытие ISR гораздо большей географической зоны. Это облегчит глобальное развертывание в течение нескольких дней вместо текущего переходного периода в несколько недель. Это также негативно скажется на способности противника планировать и маневрировать.

В 2020 году армия приступила к разработке программы HADES для замены устаревшего парка турбовинтовых самолетов, который в настоящее время включает в себя усовершенствованную среднюю систему разведки и наблюдения Guardrail и низкорамные самолеты воздушной разведки, находящиеся на вооружении более четырех десятилетий. При этом ставилась задача, чтобы прототипы HADES стали первыми армейскими бизнес-джетами с большим салоном, которые будут использоваться в качестве воздушных платформ ISR.

“HADES позволит нашим подразделениям видеть и ощущать дальше и более четко, обеспечивая асимметричное преимущество над нашими противниками в крупномасштабных операциях и операциях на нескольких территориях”, - отметил бригадный генерал Дэвид Филлипс, исполнительный директор программы PEO Aviation. При этом в армии США уверены, что, поскольку армия трансформируется, чтобы соответствовать будущим стандартам, HADES является одним из многих средств модернизации, которые «помогут армии 2030 года быть готовой и способной сражаться и побеждать, когда того потребует нация».

В апреле корпорация Sierra Nevada Corporation (SNC) получила от ВВС США контракт на сумму $13 миллиардов на производство замены самолетов E-4B Nightwatch 1970-х годов выпуска для использования в качестве национального аварийного воздушно-десантного командного пункта. По сообщению SNC, контракт с новым Центром управления воздушно-десантными операциями (SAOC) рассчитан до июля 2036 года. Программа заменит устаревающий парк ВВС, состоящий из четырех самолетов E-4B, известных как Nightwatch или Национальный центр управления воздушно-десантными операциями. Эти самолеты обычно перевозят министра обороны, но также могут выступать в качестве мобильных форпостов ядерного командования и контроля.