Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В США разрабатывают скоростные разведывательные самолеты нового поколения для армии США
Корпорация Sierra Nevada Corporation (SNC) выбрана армией США чтобы заняться переоборудованием бизнес-джета в самолет-шпион с системой глубокого зондирования.

Чтобы расширить свои возможности в области воздушной разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), армия США 22 августа выбрала в качестве ведущего системного интегратора для своей высокоточной системы обнаружения и эксплуатации (HADES) корпорацию Sierra Nevada Corporation (SNC), которая займется переоборудованием бизнес-джета в самолет-шпион с системой глубокого зондирования. Как указывается, первоначальная сумма вознаграждения по 12-летнему контракту с бессрочной поставкой и неопределенным количеством товара составляет $93,5 миллиона при общей максимальной сумме в $991,3 миллиона.

Как сообщается в пресс-релизе компании Sierra Nevada, она в рамках   программы HADES интегрирует передовые технологии обнаружения в бизнес-джет Bombardier Global 6500. Эта инициатива расширит возможности бортовой разведки, наблюдения и рекогносцировки по мере перехода от устаревшего парка турбовинтовых самолетов. HADES обеспечит значительное увеличение скорости, дальности полета, полезной нагрузки и выносливости для армейских воздушных средств ISR.

Sierra Nevada to build US Army’s next-gen fast, long-endurance spy jets

“Это отличный день для продолжения усилий по модернизации армейской стратегии воздушной разведки, наблюдения и сбора разведывательных данных”, - сказал Дуг Буш, помощник министра сухопутных войск по закупкам, материально-техническому обеспечению и технологиям. “Продуманное и дисциплинированное выполнение стратегии программы HADES обеспечит трансформационные возможности, которые нам необходимы для армейских самолетов ISR следующего поколения”, добавил он.

“HADES является центральным элементом давно обещанной армейской стратегии трансформации ISR”, - сказал генерал-лейтенант Дж. Энтони Хейл, заместитель начальника штаба G-2. “HADES позволяет армии летать выше, быстрее и дальше, что напрямую влияет на нашу способность видеть и ощущать глубже, обеспечивая органическую способность в соответствии с оперативным императивом номер один Министра сухопутных войск - глубокое зондирование”, - уточнил Хейл.

В Пентагоне уверены, что, благодаря более высокой скорости полета и более длительному сроку полетной миссии, HADES обеспечит воздушное покрытие ISR гораздо большей географической зоны. Это облегчит глобальное развертывание в течение нескольких дней вместо текущего переходного периода в несколько недель. Это также негативно скажется на способности противника планировать и маневрировать.

В 2020 году армия приступила к разработке программы HADES для замены устаревшего парка турбовинтовых самолетов, который в настоящее время включает в себя усовершенствованную среднюю систему разведки и наблюдения Guardrail и низкорамные самолеты воздушной разведки, находящиеся на вооружении более четырех десятилетий. При этом ставилась задача, чтобы прототипы HADES стали первыми армейскими бизнес-джетами с большим салоном, которые будут использоваться в качестве воздушных платформ ISR.

“HADES позволит нашим подразделениям видеть и ощущать дальше и более четко, обеспечивая асимметричное преимущество над нашими противниками в крупномасштабных операциях и операциях на нескольких территориях”, - отметил бригадный генерал Дэвид Филлипс, исполнительный директор программы PEO Aviation. При этом в армии США уверены, что, поскольку армия трансформируется, чтобы соответствовать будущим стандартам, HADES является одним из многих средств модернизации, которые «помогут армии 2030 года быть готовой и способной сражаться и побеждать, когда того потребует нация».

В апреле корпорация Sierra Nevada Corporation (SNC) получила от ВВС США контракт на сумму $13 миллиардов на производство замены самолетов E-4B Nightwatch 1970-х годов выпуска для использования в качестве национального аварийного воздушно-десантного командного пункта. По сообщению SNC, контракт с новым Центром управления воздушно-десантными операциями (SAOC) рассчитан до июля 2036 года. Программа заменит устаревающий парк ВВС, состоящий из четырех самолетов E-4B, известных как Nightwatch или Национальный центр управления воздушно-десантными операциями. Эти самолеты обычно перевозят министра обороны, но также могут выступать в качестве мобильных форпостов ядерного командования и контроля.

 

#армия сша #военное противостояние #hades #модернизация армии сша #sierra nevada corporation (snc) #самолет-шпион сша
+
Написать комментарий (0)
Армия США запрашивает предложения промышленности по реализации системы разведки и наблюдения TITAN
Китай готовится к созданию беспилотников нового поколения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
1
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
7
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
2
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
Новый российский пассажирский самолет SJ-100 c двигателями ПД-8 взлетит только в 2025 году
+
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
7
На покровском направлении уничтожен модифицированный силами ВСУ M1A1SA Abrams
+
Информатор рассказал о степени готовности One UI 7 для Galaxy S24 Ultra и указал причины задержки
+
Возвращение экипажа Starliner на капсуле Dragon затруднено из-за отсутствия скафандров
5
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
+
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Тестирование защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro показывает новую планку прочности
+
Крупные московские дилеры снизили цены на Suzuki Jimny, Ertiga и Baleno
+
Epic Games радует геймеров новой акцией: две игры стоимостью 80 долларов теперь раздают бесплатно
4
Раскрыта скорость работы GPU в чипсете Snapdragon 8 Gen 4
+
Стали известны характеристики и дизайн iQOO 13
+
На фоне выхода нового смартфона Apple, iPhone 15 Pro Max в России подешевел на 75 000 рублей
+
Новая формула в теории аэродинамики ротора поможет получать больше энергии от ветряных турбин
1

Популярные статьи

Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
1
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
17
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Как разогнать Linux одним файлом
24
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
7
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
23
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
19
ТОП-3 процессора стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
21

Сейчас обсуждают

Aaa
16:34
думаю ни на что. даже на чсв. но это не точно...
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
Antithesis
16:34
Забавно это слышать от того, кто топит за то, чтобы деды у власти ему диктовали что смотреть, читать и вообще как жить 🤡
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
FelsheR-BANZzZzZz
16:29
Все нормально, на Интеле проц расходка. Для богатых ок.
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
OgoGoLog
16:29
"хохлы это боги" Если только кринжа или суицида. Премию Дарвина жаль целому народу не дают.
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Lexagon
16:25
Никто не хвалится. У вас своё представление о процессе моей работы, которое может не иметь ничего общего с реальностью. Ещё раз повторю, критику готов принимать только от тех, кто что-то подобное в то...
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
Antithesis
16:25
Источник в самой новости, ссылка на тг канал и там видео есть работников скорой
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Antithesis
16:24
Это в какой вселенной? По данным Mediascope, совокупная аудитория YouTube в июне 2024 года в России достигла 95,56 млн человек, что составляет 80% населения страны. Где ты такие цифры на рутубе увид...
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Андрей Касянчук
16:23
Да здравствует полностью российский станок для пиления металла! Догоняем и перегоняем коллективный Запад! Ура. P.S. Лет через -дцать заново освоим производство полимеров... Уж тогда-то - заживём! P.P....
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
Antithesis
16:20
Если ты любишь смотреть пропаганду, то тебе она и будет подсовываться, проблема в тебе, а в не в ютубе
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Antithesis
16:19
Для него хохлы это боги, какое бы событие в жизни не случилось, в этом хохлы замешаны
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем