Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Разработанные в институте Суррея наногенераторы могут конкурировать с солнечными батареями
Британский Институт передовых технологий Суррея разработал высокоэффективные гибкие наногенераторы, которые будут столь же эффективны, как современные солнечные батареи.

Британский Институт передовых технологий Суррея (ATI) разработал высокоэффективные гибкие наногенераторы, которые демонстрируют увеличение удельной мощности в 140 раз по сравнению с обычными наногенераторами. Исследователи ATI считают, что эта разработка может привести к созданию наноустройств, которые будут столь же эффективны, как современные солнечные батареи.

Устройства Surrey могут преобразовывать небольшое количество повседневной механической энергии, такой как движение, в значительно более высокую электрическую мощность, подобно тому, как усилитель усиливает звук в электронной системе.

TENGS_2024

 В результате, благодаря новой нанотехнологии, ранняя утренняя пробежка может позволить получать достаточно электроэнергии для питания носимых электронных устройств.  

Если традиционный наногенератор вырабатывает десять милливатт энергии, то новая технология может увеличить эту мощность более чем до 1000 милливатт, что делает его пригодным для сбора энергии в различных повседневных приложениях. Наногенератор ATI работает как эстафетная команда – вместо одного электрода «бегуна» он сам по себе передает заряд.

“Мечта наногенераторов - улавливать и использовать энергию от повседневных движений, таких как утренняя пробежка, механические вибрации, океанские волны или открывание двери. Ключевым новшеством нашего наногенератора является то, что мы усовершенствовали технологию с помощью 34 крошечных коллекторов энергии, используя лазерную технологию, которую можно масштабировать для дальнейшего повышения энергоэффективности”, - сказал доктор медицинских наук Деловар Хуссейн, аспирант-исследователь ATI. И добавил, что самое интересное заключается в том, что это новое маленькое устройство с высокой плотностью сбора энергии может в один прекрасный день конкурировать по мощности с солнечными батареями и использоваться для управления чем угодно - от датчиков с автономным питанием до систем "умного дома", которые работают без необходимости замены батареи.

Устройство представляет собой трибоэлектрический наногенератор (TENG), который может улавливать и превращать энергию простых повседневных движений в электричество. В них используются материалы, которые при соприкосновении становятся электрически заряженными, а затем разделяются – подобно тому, как если потереть воздушный шарик о волосы, которые прилипают из-за статического электричества.  

“Вскоре мы собираемся запустить компанию, специализирующуюся на неинвазивных медицинских датчиках с автономным питанием, использующих трибоэлектрическую технологию. Подобные инновации позволят нам развивать новые направления деятельности в области устойчивых медицинских технологий, повысить чувствительность и сделать упор на промышленную масштабируемость, - сказал один из исследователей ATI Бхаскар Дудем. - Учитывая постоянно растущее развитие технологий вокруг нас, прогнозируется, что в ближайшие несколько лет у нас будет более 50 миллиардов устройств Интернета вещей (IoT), для питания которых потребуется энергия”. Исследователи ATI осознают, что для этого необходимы местные решения в области экологически чистой энергетики, и это может быть удобная беспроводная технология, которая использует энергию от любых механических движений для питания небольших устройств. Это позволяет научному и инженерному сообществу находить инновационные и устойчивые решения глобальных проблем.

“Мы невероятно взволнованы потенциалом этих наногенераторов для изменения наших представлений об энергии. Вы также можете себе представить, что эти устройства используются в автономных интеллектуальных системах на базе Интернета вещей, таких как автономные беспроводные операции, мониторинг безопасности и системы ”умного дома", или даже для поддержки пациентов с деменцией - области, в которой Университет Суррея обладает большим опытом", - сказал профессор Рави Сильва, директор Института передовых технологий (ATI) и руководитель Центра наноэлектроники.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nano Energy, который отметил, что  огромный потенциал использования высокой энтропии и доступной в изобилии механической энергии с помощью трибоэлектрических наногенераторов (TENG) привлек значительное внимание в последние годы.  Недавние достижения в области TENG для сбора голубой энергии показали большие перспективы.  

#инновации в энергетике #британский институт передовых технологий суррея (ati) #гибкие наногенераторы
+
Написать комментарий (0)
Самая мощная в мире двуглавая китайская ветряная турбина будет обеспечивать энергией 30 000 домов
Потенциал солнечной энергии Сахары привлекает внимание ученых, политиков и предпринимателей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
+
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
6
Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
1
Новый российский пассажирский самолет SJ-100 c двигателями ПД-8 взлетит только в 2025 году
+
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
7
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
На покровском направлении уничтожен модифицированный силами ВСУ M1A1SA Abrams
+
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
+
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Информатор рассказал о степени готовности One UI 7 для Galaxy S24 Ultra и указал причины задержки
+
Asus якобы случайно опубликовала сведения о линейке процессоров Ryzen 9000X3D
+
Тестирование защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro показывает новую планку прочности
+
Крупные московские дилеры снизили цены на Suzuki Jimny, Ertiga и Baleno
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
4

Популярные статьи

Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
+
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
16
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Как разогнать Linux одним файлом
17
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
6
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
21
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
21
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
19

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
13:48
и прочих...асов
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Такой то
13:46
свинка подавляющее большинство?
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Колючка
13:46
нахера мне этим заниматься, если банальное комментирование роликов с ютуба и так приносит стабильный доход?
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
Degeneratus Maximus
13:45
У нас и нет достоверных источников что работа с лучами будет нормальной, есть только беливы мамкиных предсказателей
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
Chihonya
13:41
откуда у этого нищего рекламщика железо для обзоров?)))))))))))))
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
Александр Сечков
13:39
Свои тесты когда проведёте? Что не обсуждать чужие, и ещё так скучно.
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
Profit
13:39
нет, там климат не тот. что Алтай, что ДВ китайцам нахрен не нужен. видно, что ты там не был
Marshall представляет обновленные колоки Emberton III и Willen II с увеличенным временем работы
sumrack
13:34
Ты посчитай сколько фанатов PS5 на авито избавляются от своих родненьких, халерный))
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
Chihonya
13:33
Если правда, зачетная будет карта.
Флагманской видеокарте AMD RDNA 4 приписывают RT-производительность на уровне NVIDIA RTX 4070 Ti S
Китя
13:31
Не знаешь по гугли. Китай последнее время нарастила ядерный арсенал. что США бьют тревогу. а РФ на руку Китай же союзник. https://www.kommersant.ru/doc/6455370
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем