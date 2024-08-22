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vizir47
Армия США запрашивает предложения промышленности по реализации системы разведки и наблюдения TITAN
Армия США принимает меры к быстрейшему запуску механизмов информационной поддержки на современных полях сражений и промышленному производству наземных станций TITAN.

22 августа 2024 года Управление программ армии США по разведке, радиоэлектронной борьбе и сенсорам (PEO IEW&S) направило запрос  на информацию (RFI) для проведения маркетингового исследования для своего проекта Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN). Эта инициатива, возглавляемая менеджером проекта Intelligence & Analytics (PM IS&A) и менеджером по продуктам для интеллектуальных систем (PdM IS), направлена на переосмысление механизмов информационной поддержки на современных полях сражений посредством интеграции передовых технологий.

Как сообщается, разработанная как мобильная наземная разведывательная станция нового поколения с поддержкой искусственного интеллекта, система TITAN улучшит возможности многодоменных операций (MDO), совместных операций во всех областях (JADO) и ведения высокоточного огня на большие расстояния (LRPF). Система будет интегрировать данные с космических, высотных, воздушных и наземных датчиков, чтобы предоставлять оперативную информацию непосредственно в сети управления огнем и обеспечивать многопрофильную поддержку командованию миссией.

Цель создания такой системы состоит в том, чтобы внедрить масштабируемое экспедиционное решение, которое адаптируется к различным уровням военного командования и может работать в рамках всей системы совместных общевойсковых операций (JADO). Более того, благодаря применению передовых методов аналитики, TITAN эффективно сможет предоставлять оперативную информацию для армейских сетей. Такая интеграция значительно сократит время между получением информации от датчиков к стрелку, тем самым предоставляя армии возможность вести прицельный огонь на большие расстояния, выполнять авиационные операции и осуществлять командование миссиями с повышенной эффективностью и точностью. Система TITAN будет использовать передовые технологии, включая искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML) для подключения к различным датчикам в космосе, в воздухе, на больших высотах или на земле.

В настоящее время этот амбициозный проект находится на стадии активного рассмотрения, ориентированного на быстрое создание прототипов, а переход к производству запланирован на 2026 финансовый год.

Менеджер проекта - PEO IEW&S подчеркивает, что RFI является предвестником более масштабного процесса заключения контрактов, и этот начальный этап имеет решающее значение для определения сферы применения и требований будущей системы TITAN. Заинтересованным сторонам предлагается представить свои предложения, которые должны быть сосредоточены на разработке системы, регулярных обновлениях и первоначальных стратегиях поддержки.

В марте 2024 года армия США объявила о заключении контракта стоимостью $178 миллионов с денверской технологической фирмой Palantir на строительство десяти наземных станций TITAN, включая пять усовершенствованных вариантов, которые будут интегрированы с тактическими грузовиками, такими как M1083 семейства средних тактических транспортных средств, и способны обрабатывать данные космических датчиков.

TITAN: US Army signs Palantir to plan soldier-AI syncing ground station

Эти станции, разрабатываемые по заказу Командования сухопутных войск, будут тестироваться на испытательном полигоне в Абердине. Они должны будут помочь армии США объединять датчики, собирающие данные из различных источников, и передавать их информацию солдатам в полевых условиях, обеспечивая сложное наведение на цель, находящуюся  за пределами прямой видимости.

Компания Palantir выиграла контракт после трехлетнего этапа проектирования и создания прототипов, в ходе которого они были протестированы системой, разработанной Raytheon (компанией RTX). Конструкции прототипов были усовершенствованы на основе отзывов армейских пользователей, а в ходе демонстрации этим летом были оценены технические характеристики и удобство использования систем. Прототип Palantir TITAN будет доработан в течение ближайших двух лет.

Компания Palantir также разработает пять базовых вариантов на основе армейской легкой тактической машины Joint Light Tactical Vehicle. Эти базовые варианты не будут иметь прямой космической связи, но будут иметь доступ к данным с космических датчиков.

Указанные шаги Командования сухопутных войск США свидетельствуют, по оценкам американских военных экспертов, о стремлении американской армии улучшить взаимодействие между сбором разведывательных данных и сведений рекогносцировки с оперативниками на местах, тем самым обеспечивая расширенные возможности наведения на цель, находящуюся за рамками прямой видимости.

Предварительный прототип TITAN, ориентированный на разведывательное наблюдение из космоса, позиционирует себя как важнейший актив в сообществе специалистов по разведке. Выступая в качестве ключевого элемента инфраструктуры ISR армии США, TITAN, как надеются его создатели, повысит способность армии проводить операции в нескольких районах.

#армия сша #военное противостояние #инновации в армии сша #проект titan
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