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vizir47
Великобритания создаст безэховый ангар для испытания возможностей в противостоянии РЭБ
Министерство обороны Великобритании объявило о решении построить совместно с компанией QinetiQ "безэховый ангар" для испытания способности британской военной техники противостоять РЭБ.

Министерство обороны Великобритании в последнее время неоднократно заявляло о растущей мощи российского оружия радиоэлектронной борьбы, подчеркивая, что оно представляет растущую опасность не только для британской армии, но и в целом для операций НАТО в различных регионах мира.

Так, в 2021 году британские СМИ со ссылкой на военные круги Объединенного Королевства сообщали, что воздушные операции, проводимые Королевскими Военно-воздушными силами с базы Акротири на Кипре, регулярно прерывались из-за глушения сигналов спутниковой геолокации (GPS). При этом Министерство обороны Великобритании тогда возлагало ответственность за это на российские силы РЭБ, присутствующие в Сирии, указывая, что они были единственными, кто располагал таким совершенным потенциалом радиоэлектронной борьбы в регионе.

В марте прошлого года Лондон заявлял, что самолет Falcon 900LX тогдашнего министра обороны Великобритании Гранта Шаппса стал жертвой помех в его системе GPS во время полета в районе российского Калининграда. Что опять же британскими СМИ было увязано с якобы деятельностью российских систем РЭБ, вызывающих помехи, которые влияют на воздушное движение и морское судоходство.

В последние месяцы британские СМИ развернули информационную антироссийскую компанию о якобы активном использовании Россией средств радиоэлектронной борьбы в Балтийском регионе, которые осуществляют глушение сигналов GPS, особенно с тех пор, как на западных рубежах России были установлены новые системы радиоэлектронной борьбы "Тобол" и "Красуха".

Кроме того, в британской прессе не прекращаются публикации статей о нарушении сигналов GPS над Украиной, которые нейтрализуют беспилотные летательные аппараты и боеприпасы с GPS-наведением, поставляемые Киеву Лондоном и другими странами Запада.

В указанных условиях Министерство обороны Великобритании приняло решение о строительстве испытательного ангара, в котором могло бы проходить тестирование британской военной техники, в особенности самолетов и беспилотников, на предмет их способности противостоять средствам радиоэлектронной борьбы противника. Работу по строительству такого испытательного ангара и проведение в нем последующих испытательных тестов британской военной техники Министерство обороны Великобритании решило поручить британской компании QinetiQ - одной из ведущих фирм, выполняющей научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в военной области. Годовой объем продаж компанией QinetiQ  продукции военного назначения превышает $2 млрд.

На этом фоне 21 августа компания QinetiQ   объявила о строительстве объекта, который должен позволить ей проверить способность британского военного оборудования, в частности, самолетов, противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

https://www.opex360.com/wp-content/uploads/qinetiq-20240821.jpg

В частности, речь идет о строительстве "безэхового" ангара (то есть его стены будут поглощать звуковые или электромагнитные волны) в Боскомб-Даун в рамках контракта британского Министерства обороны стоимостью £20 миллионов. Его открытие запланировано на 2026 год.

«Безэховый ангар станет идеальной средой для проверки целостности британской военной техники. При этом предусматривается предотвращение воздействия испытаний на других пользователей, таких как службы экстренной помощи и авиадиспетчерские службы», - говорится в сообщении Министерства обороны, которое квалифицирует этот объект, предназначенный для моделирования суровых радиоэлектронных условий, как «крупнейший» в Европе.

Как сообщается, этот «безэховый ангар» должен быть достаточно большим, чтобы в нем мог разместиться истребитель-бомбардировщик F-35A или даже беспилотный летательный аппарат MALE средней дальности MQ-9 SkyGuardian или Protector. Ангар будет спроектирован таким образом, чтобы уменьшить «отражения, эхо и утечку радиоволн», уточняет Министерство обороны. "Симуляторы GPS и эмуляторы угроз позволят Великобритании создать ряд враждебных сред для проверки способности оборудования противостоять помехам и другим угрозам, которые пытаются нарушить работу военных средств", - поясниет сообщение министерства.

«Враждебные угрозы, связанные с глушением сигнала GPS с целью дезориентации военной техники, становятся все более частыми», - заявила Мария Игл, британский министр оборонной промышленности и закупок. "Этот современный объект позволит нам устранить уязвимости, сохранить нашу национальную безопасность и лучше защитить наши Вооруженные силы во время их развертывания по всему миру»,-заключила она.

#рэб #военное противостояние #инновации в авиации #ввс великобритании #&quot;безэховый ангар&quot; #компания qinetiq #противодействие рэб в великобритании
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