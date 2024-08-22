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vizir47
Швейцария ищет идеи для безопасного извлечения из озер бомб времен Первой мировой войны
С учетом скопившегося в ряде озер Швейцарских Альп значительного количества затопленных еще с Первой мировой войны избыточных боезарядов, швейцарские власти объявили "конкурс идей" по безопасному и экологичному их извлечению для последующего уничтожения.

Швейцарские военные констатируют наличие большого количества бомб, попавших в озера этой страны еще со времен Первой мировой войны. В частности, речь идет о таких озерах в Швейцарии, как Тун, Бриенц и Люцерн, которые расположены в Швейцарских Альпах, известных своей безмятежной природной красотой и бережным отношением к окружающей среде.

A small boat on a lake with mountains in the background.

Чтобы обезопасить страну от нежелательных последствий от скопившихся в озерах боезарядов, официальные лица Швейцарии объявили конкурс, чтобы мотивировать людей предлагать решения по удалению этих старых боеприпасов из глубоких вод безмятежных озер страны.

7 августа Федеральное управление оборонных закупок (Armasuisse) Швейцарии объявило о планах поиска новых методов экологически чистого и безопасного извлечения боеприпасов из швейцарских вод после проведения конкурса идей. Три лучшие работы, предлагающие самые безопасные и экологичные способы извлечения старых бомб, получат вознаграждения из общего призового фонда в размере 50 000 швейцарских франков (57 800 долларов).

Официальные лица Швейцарии отметили, что, хотя представленные идеи могут быть реализованы не сразу, они могут послужить основой для дальнейших исследований.

Боеприпасы, списанные в конце Первой мировой войны вплоть до первых десятилетий холодной войны, включали проблемные, избыточные или устаревшие боеприпасы в идеальном состоянии или даже бракованные производственные партии. Большая часть этих боеприпасов залегает на глубине от 150 до 220 метров в озерах Тун, Бриенц и Люцерн.

“Объявляя конкурс идей, Armasuisse хочет активнее привлекать научные круги, промышленность и граждан страны к обсуждению вопроса о том, как можно было бы экологически безопасно утилизировать боеприпасы на глубоководных озерах, если это когда-либо станет проблемой”, - отмечается в заявлении. “Это могло бы произойти, если бы, вопреки всем ожиданиям, в ходе текущего мониторинга воды в озерах был установлен выброс загрязняющих веществ из затопленных боеприпасов”.

В Швейцарии уверены, что сброшенные в свое время неиспользованные бомбы в озерах представляют угрозу безопасности и окружающей среде страны, а также многочисленным посетителям Швейцарии. Сто лет назад такой способ освобождения от ненужных боеприпасов казался целесообразным, учитывая, что Швейцария, как и многие другие страны после мировых войн, располагала огромными запасами избыточных боеприпасов, которые необходимо было утилизировать.  Их погружение в глубокие озера рассматривалось как жизнеспособное решение, поскольку считалось, что холодные глубокие воды будут сохранят в себе все потенциальные опасности и не позволят боеприпасам причинить вред.

Однако сегодня утилизация этих боеприпасов вызывает беспокойство экологов из-за их воздействия на окружающую среду и рисков для безопасности. Боеприпасы могут выделять токсичные химикаты или тяжелые металлы, что приводит к увеличению загрязнения озерной воды. Это представляет угрозу для экосистемы швейцарских озер.

Еще одним серьезным риском могут стать случайные взрывы, особенно если они вызваны природными явлениями или деятельностью человека, например, глубоководными исследованиями или рыболовством. Некоторые из этих боеприпасов весят до 50 килограммов.

Поиск старых боеприпасов сопряжен с трудностями из-за плохой видимости и глубины озер, а также из-за того, что эти бомбы изготовлены из немагнитных материалов, что затрудняет их обнаружение и извлечение.

В официальном заявлении швейцарских властей, посвященном оценке возможных решений по извлечению таких взрывоопасных отходов, проведенной в 2005 году, отмечается, что “утилизация боеприпасов, доступная в то время, привела бы к массовому завихрению ила и высоким рискам для чувствительной экосистемы озера”.

Как сообщают швейцарские СМИ, «конкурс идей» продлится до 6 февраля 2025 года, а победители, как ожидается, будут объявлены в апреле.

Хотя  Швейцарию обычно считают родиной дорогих курортов, лучших часов и вкуснейшего шоколада, ее еще часто называют страной референдумов. Референдум и обращение к жителям страны для выяснения их отношения к решению того или иного важного для страны вопроса, в Швейцарской конфедерации — дело святое… Референдум может проводиться по любому поводу, даже если подчас для внешних наблюдателей этот самый повод может показаться пустяковым. Поэтому объявление властями страны "конкурса идей" вполне вписывается в обычаи этой страны и, безусловно, такие действия могут быть весьма полезными для властей и жителей любого другого государства.

#швейцария #&quot;конкурс идей&quot; #дезактивация затопленных поезарядов
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