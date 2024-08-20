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vizir47
Шведское агентство по вооружениям рассматривает возможность отправки персонала на Украину
Наряду с публикацией Швецией объема и характеристик переданного ею Украине с начала СВО вооружения королевством, шведские власти объявили об усилении военной поддержки Киеву, создании трехлетней программы военной поддержки на 2024-2026 годы и о возможность отправки персонала на Украину.

«Обдумав» в течение шести месяцев сделанное французским президентом Макроном 26 февраля по итогам саммита в Париже предложение странам НАТО о возможности  отправки «наземных войск» в Украину, Швеция, чувствуется, решила перейти от слов к делу. По крайней мере, это действительно то, что предложил Пол Джонсон, министр обороны Швеции, 15 августа.

В частности, согласно сообщениям шведских СМИ, Управление вооружений Швеции (försvarets materielverk – FMV), в настоящее время изучает возможность создания присутствия в Украине «для оказания поддержки в приобретении военной техники, логистике и техническом обслуживании». При этом становится ясным, что Швеция могла бы направить свой персонал на место где-то осенью этого года.

«Речь идет об усилении поддержки Украины путем перехода от ситуации, когда мы передаем технику со складов наших Вооруженных сил, к ситуации, когда мы будем поставлять недавно произведенную технику», - сказал шведский министр. «Это гражданские лица, а не военные, которые будут отправлены в Украину. У нас есть атташе по вопросам обороны в Украине, и это не вызывает никаких проблем. Это правительственные чиновники, которые будут тесно сотрудничать с украинскими властями», - пояснил он.

«Расширение роли FMV является частью усилий правительства по усилению поддержки Украины. Сотрудники агентства, которые, как ожидается, будут работать из посольства Швеции в Киеве, будут сосредоточены на техническом обслуживании, запасных частях и логистике», - резюмировал шведский специализированный сайт Försvarssektorn Nyheter. Кроме того, по словам Försvarssektorn Nyheter, одной из задач FMV будет «анализ» того, как это оборудование «вело себя в бою».

При этом уместно напомнить, что Соединенные Штаты намерены предоставлять аналогичные услуги украинским вооруженным силам... но с привлечением частных подрядчиков. И это для того, чтобы облегчить техническое обслуживание обещанных Киеву F-16.

Однако Стокгольм в своей «инициативе» также намерен принять участие в создании «украинского органа по закупке оборонного оборудования».

По сообщению шведских СМИ, эта страна оказывает военную поддержку Украине с момента начала СВО 24 февраля 2022 года. За истекший период произошли значительные изменения в уровне и содержании военной поддержки, предоставляемой Швецией: от средств индивидуальной защиты в рамках первого решения до танков, современных систем вооружения и боеприпасов в последующих пакетах.

С учетом 16-го пакета поддержки, представленного шведским правительством 29 мая 2024 года, общая стоимость военной помощи Швеции Украине составила по состоянию на 29 мая 2024 года, после разблокировки «программ поддержки» для Украины, около 4 миллиардов евро (43,5 миллиарда шведских крон). В результате украинской армии были поставлены боевые машины пехоты CV-90, танки Leopard, противотанковые ракеты и самоходные гаубицы Archer. Речь также идет о пожертвовании шведских истребителей Gripen.

Чтобы еще больше усилить военную поддержку Украине, Швеция предоставляет трехлетнюю программу военной поддержки Украине на общую сумму 75 миллиардов шведских крон на 2024-2026 годы, что эквивалентно 25 миллиардам шведских крон в год.

Большая часть военной помощи Швеции Украине состоит из оружия и оборудования, которая включает в себя самолеты наблюдения и управления (ASC 890), бронированные гусеничные бронетранспортеры (PBV 302), 90 боевых катеров, групповые катера (G-boats), артиллерийские орудия (Archer), основные боевые танки (Leopard 2), гранатометы (Carl Gustaf) с боеприпасами, противотанковые гранатометы (AT4), противотанковые управляемые ракеты 57 (NLAW), автоматические винтовки, оборудование для разминирования и боевые машины 90 (CV 90), шлемы, современные боеприпасы, противокорабельные ракеты, противотанковые системы, пассажирские автомобили повышенной проходимости, зимнее снаряжение, прицелы, бронежилеты, палатки, маскировочные сетки и системы противовоздушной обороны. Поэтому Вооруженные силы Швеции намерены разработать долгосрочное решение по обслуживанию современных систем военной техники, которые были переданы Швецией и другими странами ШАТО Украине в дар, в частности, таких как 70 систем противовоздушной обороны, 90 боевых машин,  122 основных боевых танка и артиллерийская система Archer. Система поставок будет создана в рамках сотрудничества между Вооруженными силами Швеции, Управлением оборонных материалов Швеции и соответствующей шведской промышленностью. Такая комиссия, как сообщается, будет работать до 31 декабря 2025 года.

#швеция #военное противостояние #военная помощь швеции украине #военное присутствие швеции в украине
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