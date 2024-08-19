Китай объявил об обнаружении с помощью искусственного интеллекта скоординированных радиолокационных сигналов в Южно-Китайском море, на Гуаме, Маршалловых островах и Аляске. Их расположение явно указывает на Соединенные Штаты.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) объявила, что с помощью нового искусственного интеллекта (ИИ) обнаружила нечто, похожее на скоординированные радиолокационные сигналы в Южно-Китайском море, на Гуаме, Маршалловых островах и Аляске.

Согласно заявлению НОАК, характеристики сигналов указывают на “тактическую координацию” радиолокационных установок в этих районах. Хотя официально и не раскрывается, какие страны эксплуатируют радиолокационные системы, их расположение явно указывает на Соединенные Штаты.

По сообщению газеты South China Morning Post (SCMP), это первый случай, когда НОАК публично объявляет о разведданных радиоэлектронной борьбы такого рода. Также впервые Китай публично заявляет о наличии у него таких возможностей.

Как отмечают американские военные аналитики, военно-морские и военно-воздушные силы Китая в последний период существенно расширили зону своей деятельности в Тихом океане от Южно-Китайского моря до Аляски и территории США Гуам. Этот район, как известно, является ключевым во “второй цепи островов” в рамках стратегии Вашингтона по сдерживанию Китая. Кроме того, Маршалловы острова, расположенные в центральной части Тихого океана, являются родиной самого мощного радара космического наблюдения вооруженных сил США.

По данным исследовательской группы Чжоу Чанлина из китайского Информационно-инженерного университета Сил стратегической поддержки, Китай и его конкуренты вступают в электронное противостояние “каждый день” по всему миру. Это позволяет получить большое количество первичных сведений, включая информацию о времени, частоте, местоположении и электромагнитных параметрах действий США в эфире. Эти данные, которые могут собирать военные корабли, самолеты и спутники, в последние годы быстро увеличиваются в объеме и сложности. По мнению китайских исследователей, традиционные методы анализа недостаточно быстры и точны, чтобы удовлетворить потребности военных КНР в интеллектуальном анализе таких данных. Поэтому команда Чжоу создала платформу обработки данных на основе алгоритмов искусственного интеллекта, которая позволяет проводить масштабный анализ данных и извлекать разведданные для предоставления точных и индивидуальных услуг боевым подразделениям.

По сообщению исследователей из китайского Информационно-инженерного университета, система искусственного интеллекта может анализировать собранные сигналы, наполненные шумом и неопределенностью, для выявления моделей электронной тактической координации между различными типами радаров, принадлежащих разным странам и расположенным в разных местах. В результате создается список событий, которые ИИ считает взаимосвязанными, и их географические координаты. Анализируя собираемые данные и сведения в режиме реального времени, ИИ может прогнозировать будущие сценарии или перемещения и предвидеть такие будущие события, а также выявлять аномалии в работе радаров и сигнализировать о необходимости технического обслуживания до возникновения сбоев.

Одной из областей, на которой сосредоточились китайские исследователи, является автоматическое обнаружение присутствия. Благодаря использованию искусственного интеллекта в радарных технологиях решения для автоматического обнаружения присутствия повышают стандарты безопасности и эффективность, где решающее значение имеет информированность в режиме реального времени. Искусственный интеллект и радарные датчики все чаще интегрируются в технологии персональных ассистентов, повышая их производительность.

Команда китайских ученых объяснила, что эта информация помогает военным КНР эффективно планировать задачи радиоэлектронной борьбы, такие как электромагнитное подавление, обман и постановка помех. Команда Чжоу утверждает, что искусственный интеллект также может идентифицировать неизвестные типы радаров, точно оценивать их конфиденциальные рабочие параметры и даже предсказывать будущее развертывание иностранных военно-морских флотов.

При проведении такой работы, ИИ в области радиоэлектронной борьбы сотрудничает с другими разведывательными платформами, такими как спутники наблюдения, для проверки своих результатов. Команда Чжоу подчеркивает, что участвовавшие в исследовании специалисты также сыграли решающую роль в уточнении параметров модели ИИ.