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vizir47
ИИ помогает Китаю обнаруживать радары-шпионы США в Южно-Китайском море
Китай объявил об обнаружении с помощью искусственного интеллекта скоординированных радиолокационных сигналов в Южно-Китайском море, на Гуаме, Маршалловых островах и Аляске. Их расположение явно указывает на Соединенные Штаты.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) объявила, что с помощью нового искусственного интеллекта (ИИ) обнаружила нечто, похожее на скоординированные радиолокационные сигналы в Южно-Китайском море, на Гуаме, Маршалловых островах и Аляске.

Согласно заявлению НОАК, характеристики сигналов указывают на “тактическую координацию” радиолокационных установок в этих районах. Хотя официально и не раскрывается, какие страны эксплуатируют радиолокационные системы, их расположение явно указывает на Соединенные Штаты.

AI detects US spy radars speaking to each other in South China Sea, claims PLA

По сообщению газеты South China Morning Post (SCMP), это первый случай, когда НОАК публично объявляет о разведданных радиоэлектронной борьбы такого рода. Также впервые Китай публично заявляет о наличии у него таких возможностей.

Как отмечают американские военные аналитики, военно-морские и военно-воздушные силы Китая в последний период существенно расширили зону своей деятельности в Тихом океане от Южно-Китайского моря до Аляски и территории США Гуам. Этот район, как известно, является ключевым во “второй цепи островов” в рамках стратегии Вашингтона по сдерживанию Китая. Кроме того, Маршалловы острова, расположенные в центральной части Тихого океана, являются родиной самого мощного радара космического наблюдения вооруженных сил США.

По данным исследовательской группы Чжоу Чанлина из китайского Информационно-инженерного университета Сил стратегической поддержки, Китай и его конкуренты вступают в электронное противостояние “каждый день” по всему миру.  Это позволяет получить большое количество первичных сведений, включая информацию о времени, частоте, местоположении и электромагнитных параметрах действий США в эфире. Эти данные, которые могут собирать военные корабли, самолеты и спутники, в последние годы быстро увеличиваются в объеме и сложности. По мнению китайских исследователей, традиционные методы анализа недостаточно быстры и точны, чтобы удовлетворить потребности военных КНР в интеллектуальном анализе таких данных. Поэтому команда Чжоу создала платформу обработки данных на основе алгоритмов искусственного интеллекта, которая позволяет проводить масштабный анализ данных и извлекать разведданные для предоставления точных и индивидуальных услуг боевым подразделениям.

По сообщению исследователей из китайского Информационно-инженерного университета, система искусственного интеллекта может анализировать собранные сигналы, наполненные шумом и неопределенностью, для выявления моделей электронной тактической координации между различными типами радаров, принадлежащих разным странам и расположенным в разных местах. В результате создается список событий, которые ИИ считает взаимосвязанными, и их географические координаты. Анализируя собираемые данные и сведения в режиме реального времени, ИИ может прогнозировать будущие сценарии или перемещения и предвидеть такие будущие события, а также выявлять аномалии в работе радаров и сигнализировать о необходимости технического обслуживания до возникновения сбоев.

Одной из областей, на которой сосредоточились китайские исследователи, является автоматическое обнаружение присутствия. Благодаря использованию искусственного интеллекта в радарных технологиях решения для автоматического обнаружения присутствия повышают стандарты безопасности и эффективность, где решающее значение имеет информированность в режиме реального времени. Искусственный интеллект и радарные датчики все чаще интегрируются в технологии персональных ассистентов, повышая их производительность.

Команда китайских ученых объяснила, что эта информация помогает военным КНР эффективно планировать задачи радиоэлектронной борьбы, такие как электромагнитное подавление, обман и постановка помех. Команда Чжоу утверждает, что искусственный интеллект также может идентифицировать неизвестные типы радаров, точно оценивать их конфиденциальные рабочие параметры и даже предсказывать будущее развертывание иностранных военно-морских флотов.

При проведении такой работы, ИИ в области радиоэлектронной борьбы сотрудничает с другими разведывательными платформами, такими как спутники наблюдения, для проверки своих результатов. Команда Чжоу подчеркивает, что участвовавшие в исследовании специалисты также сыграли решающую роль в уточнении параметров модели ИИ.

#военное противостояние #контроль китаем радаров сша #народно-освободительная армия китая (ноак)
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