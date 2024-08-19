Повышенное внимание западных СМИ в последнее время привлекает успешное использование отечественного оружия в ходе СВО на Украине российскими военными и появление все новых уникальных образцов.

Успешное использование в ходе СВО в Украине российскими военными отечественного оружия и появление все новых уникальных его образцов привлекает повышенное внимание западных военных экспертов к новинкам российской военной техники.

Совсем недавно с откровенной озабоченностью на Западе было воспринято появление в России новейшей ракеты для борьбы с истребителями F-16, на которые так надеется Украина. Эта информация явно обескуражила Запад, тем более, что ранее журнал Economist со ссылкой на свои источники сообщал, что Киев уже получил 10 из 76 обещанных самолетов и украинский президент Владимир Зеленский это подтвердил, заявив, что ВС Украины даже якобы начали использовать новые самолеты F-16, не уточняя их количество. Причем эта озабоченность Запада обусловлена отнюдь не переживаниями за Киев, а тем, что, помимо США, этот самолет находится на вооружении 24 стран и теперь уязвимость этих американских истребителей не ставится под сомнение.

Еще одной из приковавших внимание западных СМИ сообщений, стала появившаяся информация относительно нового перспективного российского самолета шестого поколения МиГ-41, который военные эксперты Швейцарии назвали «откровенным кошмаром Запада» с его максимальной скоростью 4900 км/ч, намного превышающей все, что может быть представлено блоком НАТО.

Как указывается в Revue Militaire Suisse, «этот реактивный самолет обещает расширить границы военной авиации с характеристиками и вооружением, прямо как в научно-фантастическом фильме, включая гиперзвуковые полеты на скорости 4 Маха и эксплуатационные возможности в Нижнем космосе, недоступном для современных западных военных самолетов». При этом подчеркивается, что, в дополнение к своим летным характеристикам, МиГ-41 оснащен передовыми технологиями вооружения, включая противоракетные лазеры и электромагнитно-импульсное оружие (ЭМИ), нацеленное на электронику устройств противника, способное выводить из строя вражеские истребители, не прибегая к традиционным боеприпасам, превращая их в простые «падающие кирпичи».

Ранее с подобной эмоциональной настороженностью на Западе было воспринято появление у российских воинов новейшего комплекса «Фумигатор», способного защитить штурмовые группы от FPV-дронов и состоящего из двух модулей, создающих защитный купол и глушащих дроны.

До этого сообщения французский генерал, политик и признанный на Западе военный эксперт Доминик Делавард дал западным СМИ самую высокую оценку российским средствам радиоэлектронной борьбы.

Аналогичные самые высокие оценки получила в сообщениях британской Daily Express и новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат", известная в некоторых кругах как "Сатана-II", которая, как указало издание, «уже находится на боевом дежурстве с прошлого года». При этом цитировалось сообщение Центра стратегических и международных исследований США о способности этой ракеты нести одновременно 15 разделяющихся ядерных боеголовок на расстояние от 10 до 18 тысяч километров. То есть зона ее охвата распространяется на всю Европу и бóльшую часть Соединенных Штатов, и одна ракета может поразить сразу несколько целей.

Американский военный журнал Military Watch Magazine с восхищение сообщил в своем материале о проекте и о состоянии российского танкостроения, особо отметив, в частности, разработку в России нового танка Т-100.

Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" в западном рейтинге сегодня входит в число самых передовых ЗРК для отечественных ПВО, и аналогов ему нет ни в одной армии мира. Это настоящий лидер в деле перехвата высокоскоростных и маневренных целей.

В указанных условиях в статьях западных СМИ в последнее время все чаще проскальзывает мысль, что, прежде чем провоцировать Москву, Западу придется серьезно задуматься о последствиях.