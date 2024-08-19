Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Новейшие образцы российского оружия вызывают озабоченность Запада
Повышенное внимание западных СМИ в последнее время привлекает успешное использование отечественного оружия в ходе СВО на Украине российскими военными и появление все новых уникальных образцов.

Успешное использование в ходе СВО в Украине российскими военными отечественного оружия и появление все новых уникальных его образцов привлекает повышенное внимание западных военных экспертов к новинкам российской военной техники.

Совсем недавно с откровенной озабоченностью на Западе было воспринято появление в России новейшей ракеты для борьбы с истребителями F-16, на которые так надеется Украина. Эта информация явно обескуражила Запад, тем более, что ранее журнал Economist со ссылкой на свои источники сообщал, что Киев уже получил 10 из 76 обещанных самолетов и украинский президент Владимир Зеленский это подтвердил, заявив, что ВС Украины даже якобы начали использовать новые самолеты F-16, не уточняя их количество. Причем эта озабоченность Запада обусловлена отнюдь не переживаниями за Киев, а тем, что, помимо США, этот самолет находится на вооружении 24 стран и теперь уязвимость этих американских истребителей не ставится под сомнение.

Еще одной из приковавших внимание западных СМИ сообщений, стала появившаяся информация относительно нового перспективного российского самолета шестого поколения МиГ-41, который военные эксперты Швейцарии назвали «откровенным кошмаром Запада» с его максимальной скоростью 4900 км/ч, намного превышающей все, что может быть представлено блоком НАТО.

Как указывается в Revue Militaire Suisse, «этот реактивный самолет обещает расширить границы военной авиации с характеристиками и вооружением, прямо как в научно-фантастическом фильме, включая гиперзвуковые полеты на скорости 4 Маха и эксплуатационные возможности в Нижнем космосе, недоступном для современных западных военных самолетов». При этом подчеркивается, что, в дополнение к своим летным характеристикам, МиГ-41 оснащен передовыми технологиями вооружения, включая противоракетные лазеры и электромагнитно-импульсное оружие (ЭМИ), нацеленное на электронику устройств противника, способное выводить из строя вражеские истребители, не прибегая к традиционным боеприпасам, превращая их в простые «падающие кирпичи».

Ранее с подобной эмоциональной настороженностью на Западе было воспринято появление у российских воинов новейшего комплекса «Фумигатор», способного защитить штурмовые группы от FPV-дронов и состоящего из двух модулей, создающих защитный купол и глушащих дроны.

До этого сообщения французский генерал, политик и признанный на Западе военный эксперт Доминик Делавард дал западным СМИ самую высокую оценку российским средствам радиоэлектронной борьбы.

Аналогичные самые высокие оценки получила в сообщениях британской Daily Express и новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат", известная в некоторых кругах как "Сатана-II", которая, как указало издание, «уже находится на боевом дежурстве с прошлого года». При этом цитировалось сообщение Центра стратегических и международных исследований США о способности этой ракеты нести одновременно 15 разделяющихся ядерных боеголовок на расстояние от 10 до 18 тысяч километров. То есть зона ее охвата распространяется на всю Европу и бóльшую часть Соединенных Штатов,  и одна ракета может поразить сразу несколько целей.

Американский военный журнал Military Watch Magazine с восхищение сообщил в своем материале о проекте и о состоянии российского танкостроения, особо отметив, в частности, разработку в России нового танка Т-100.

Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" в западном рейтинге сегодня входит в число самых передовых ЗРК для отечественных ПВО, и аналогов ему нет ни в одной армии мира. Это настоящий лидер в деле перехвата высокоскоростных и маневренных целей.

В указанных условиях в статьях западных СМИ в последнее время все чаще проскальзывает мысль, что, прежде чем провоцировать Москву, Западу придется серьезно задуматься о последствиях.

#военное противостояние #российское вооружение #западные оценки российского вооружения
+
Написать комментарий (0)
Алжир оснащается китайскими ракетами последнего поколения, которые могут изменить баланс сил
Военные США уделяют приоритетное внимание беспилотникам с ИИ
ИИ помогает Китаю обнаруживать радары-шпионы США в Южно-Китайском море
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
20
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
11
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
16
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
12
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
Microsoft закрыла лазейку, позволявшую устанавливать Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами
13
Компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для борьбы с FPV-дронами
2
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
+
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
+
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
7
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
6
Новая линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 для сокета LGA 1851 выйдет 10 октября
7
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
6
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
2
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
8
Опубликованы изображения всех четырёх цветовых варианта будущего iPhone 16 Pro
1
Huawei готовится к выпуску новых умных часов Watch D2 с функцией измерения давления
1
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
10
НАСА опасается, что капсула Starliner может уничтожить МКС
+

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
15
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
91
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
17
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
32
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
14
Путь Дэдпула в комиксах
+
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
4
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
13
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
59

Сейчас обсуждают

Михаил Ивашин
22:36
Походу да. Только вскоре такая унификация сделает с декстопом то же что и с ноутами! Абсолютно не пригодные к апгрейду железки с впаянной памятью и процом чего и хотят недобитые маркетологи!
Оперативная память в форм-факторе CAMM2 по скоростным показателям практически не уступает DIMM
jsth
22:34
Вы скорее всего живете в другой стране.
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
Михаил Ивашин
22:32
Затем что цена этого высера будет в разы дороже! Очередной высер ради выжимания бабла
Оперативная память в форм-факторе CAMM2 по скоростным показателям практически не уступает DIMM
Сергей Гончар
22:29
Все сказки, когда нас перестанут нас кормить.
Потенциально более дешевая версия Nvidia GeForce RTX 4070 с видеопамятью GDDR6 выйдет 20 августа
Nvidia&Intel Hater
22:29
твоя то 22 показала.и это макс что огрызок может.И нет ничего полумертвого.при записи другой прогой никакого артефакта не будет и курсор на мете будет.так что ты обосрался
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Роман Кузько
22:28
А где новая информация? И зачем здесь 2 блока воды из 3?
AMD решила отказаться от выпуска Radeon RX 7400 и RX 7300, и заняться серией Radeon RX 8000
Clamwult
22:27
Ладна, всё понятно, +5% посредством издевательства над полумёртвой видюхой, ты молодец. Давай, до свидания
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
22:25
скотина пархатая.в самой игре такого нет вообще.запись так отрабатывает.я не запись игрвого режима делал а запись экрана.Что пидар .всосал.частота реальная и твоя за щеку взяла.везде и всегда и во вс...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Валерий Агапов
22:24
Спасибо. Я не туда попал.
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
Clamwult
22:24
Фига себе, ну говно карты делает амуди, нельзя куда то в игре зайти, иначе артефачить будет
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем