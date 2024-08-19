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vizir47
Военные США уделяют приоритетное внимание беспилотникам с ИИ
С реализацией программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) и развитием использования искусственного интеллекта в производстве беспилотников, в военном секторе США создаются новые возможности для ряда оборонных компаний.

По признанию американских военных экспертов, в военной стратегии наступила новая эра, ознаменованная появлением военных беспилотников с искусственным интеллектом (ИИ), способных действовать без участия человека. Это технологическое развитие привлекает все больший интерес со стороны правительства США, которое выделяет на него значительные средства. В этой связи беспилотные системы, включая платформы, работающие автономно или удаленно в воздухе, на суше, на море и в космосе, стали приоритетом для Министерства обороны США.

По мнению  глобальной финансовой компании BTIG, специализирующейся на институциональной торговле, этот сдвиг в деятельности Пентагона обусловлен ростом числа вооруженных конфликтов, развитием технологий искусственного интеллекта и продолжающимся стремлением США сохранить свое лидерство в военной области.

Развитие конфликтов в различных регионах мира, в особенности на Украине и на Ближнем Востоке, обусловило усиление  внимания Пентагона как к высокотехнологичным, так и низкотехнологичным системам, большая часть финансирования направляется на производственные программы создания таких беспилотников. По данным BTIG, Министерство обороны запросило 5,3 миллиарда долларов на беспилотные системы на 2025 финансовый год, при прогнозируемом ежегодном росте финансирования на 9,5 % до 2029 года. Большинство из этих запросов поступает в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), которая является частью инициативы ВВС США по обеспечению господства в воздухе следующего поколения, направленной на поддержание превосходства США в воздухе в будущих конфликтах.

Как свидетельствует анализ программы CCA, она направлена на разработку нового поколения недорогих боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с поддержкой искусственного интеллекта, которые будут взаимодействовать с пилотируемыми истребителями для расширения их возможностей. В настоящее время Военно-морские силы США являются крупнейшим получателем средств Министерства обороны на разработку беспилотных систем, в частности, беспилотных летательных аппаратов и беспилотных надводных кораблей. Однако ожидается, что в ближайшие пять лет финансирование Военно-воздушных сил США увеличится больше всего. Пентагон прогнозирует, что финансирование ВВС беспилотных систем будет ежегодно увеличиваться на 34% в период с 2024 по 2029 финансовый год.

Традиционно Министерство обороны США не закупало программное обеспечение в таких масштабах, но этот подход развивается с внедрением ИИ. По оценкам военных экспертов США, этот сдвиг в приобретении и развитии таких технологий может существенно изменить оборонный ландшафт.

По оценкам BTIG, несколько компаний выиграют от увеличения расходов на беспилотные системы. К ним, в частности, относятся AeroVironment, General Dynamics, Kratos Defense & Security Solutions, Northrop Grumman и Lockheed Martin. Другие аналитики, такие как Кристин Ливаг из Morgan Stanley, также стали более оптимистично оценивать оборонный сектор США в целом, несмотря на его низкие показатели в прошлом году из-за проблем с цепочкой поставок и инфляцией, а также опасений замедления расходов на оборону в США.

Аналитики подчеркивают, что Northrop Grumman, один из ведущих американских производителей оружия, может извлечь особую выгоду из нового направления деятельности Министерства обороны и программы CCA, если ВВС США объединят эти новые беспилотные летательные аппараты с бомбардировщиком-невидимкой B-21 Raider.  Кроме того, компания широко представлена в области беспилотных систем с такими продуктами, как MQ-4C Triton, высотный беспилотный летательный аппарат длительного действия, используемый в США.

AeroVironment также считается одним из основных игроков на рынке военных беспилотников. Компания доминирует в этом секторе благодаря растущим международным заказам на беспилотные летательные аппараты Switchblade, которые широко используются такими странами, как Украина и Франция, а также другими союзниками США.

Около 20% бизнеса Kratos приходится на беспилотные системы, в первую очередь на беспилотные летательные аппараты-мишени. Заключение контракта на беспилотный летательный аппарат Apollo и ожидаемый контракт на беспилотник Athena, могут укрепить еще более позиции Kratos.  Компания эксплуатирует боевой беспилотник Valkyrie XQ-58A с поддержкой ИИ с 2019 года и выразила заинтересованность в борьбе за будущие контракты CCA.

General Dynamics, по оценкам американских экспертов, также могла бы выиграть от увеличения расходов на беспилотные системы с ИИ, поскольку ассортимент продукции включает в себя малые и средние беспилотные подводные аппараты, беспилотные наземные транспортные средства S-MET для армии США и прибрежные боевые корабли для ВМС США.

Таким образом, американские военные эксперты уверены, что развитие искусственного интеллекта и автономных систем в военном секторе создает новые возможности для ряда оборонных компаний США в условиях сохраняющейся геополитической напряженности.

#военное противостояние #беспилотники сша #collaborative combat aircraft (cca) #беспилотники с ии
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