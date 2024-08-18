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vizir47
Моряки технической поддержки подводных лодок ВМС США Emory S.Land обучают австралийские экипажи
Emory S. Land (AS 39) в седьмой раз за последние 4 месяца зашел в австралийский порт Стерлинг для обучения австралийских техников тендерному техническому обслуживанию (STMP) американских подлодок.

В стремлении продемонстрировать крепнущие военные  связи США, Австралии и Великобритании в рамках AUKUS, а также снизить нападки на американскую администрацию из-за продолжающейся неясности в отношении возможных сроков поставки американских атомных подводных лодок для ВМС Австралии (RAN),  Вашингтон заметно активизировал в последнее время демонстративные заходы в австралийские порты Emory S. Land (AS 39) – судна технической поддержки подводных лодок ВМС США. Так, 16 августа Emory S. Land зашел в австралийский порт Стерлинг, что стало его седьмым заходом в порт Австралии с тех пор, как судно покинуло свой порт приписки Гуам 17 мая. 

Как следует из опубликованного пресс-релиза   ВМС США, такими заходами в австралийские порты Вашингтон пытается осуществить подготовку экипажей Королевского военно-морского флота Австралии к техническому обслуживанию атомных подводных лодок американской постройки. В частности, состоявшийся 16 августа заход Emory S. Land в порт Стерлинг предусматривает проведение в течение нескольких ближайших недель обучения австралийских техников тендерному техническому обслуживанию (STMP) смешанным экипажем ВМС США и Австралии атомной быстроходной подводной лодки (SSN) ВМС США, которая должна прибыть в порт для посещения в ближайшее время.

Как подчеркивается в пресс-релизе ВМС США, указанное STMP «знаменует собой значительный шаг на пути к тому, чтобы Австралия стала суверенной страной, готовой эксплуатировать, обслуживать и поддерживать флот SSN с обычным вооружением, что является основным требованием при выполнении первого компонента партнерства в области безопасности AUKUS между Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами».

“Наш обмен знаниями с подразделением поддержки Королевского военно-морского флота Австралии (RAN) с января был исключительно продуктивным”, - сказал капитан Брент Спиллнер, командир корабля Emory S. Land. “В течение нескольких недель они работали плечом к плечу с американскими техниками над настоящим ремонтом подводных лодок, а в течение последних шести недель команда американских моряков работала в австралийских мастерских FSU West в HMAS Stirling. Мы учимся у них так же многому, как и они у нас, и у нас есть австралийские моряки и офицеры на ключевых руководящих должностях в STMP”.

В ходе предстоящих совместных работ более 30 австралийских моряков выполнят большую часть запланированного технического обслуживания под наблюдением американского персонала, которое, в частности, будет включать замену отдельного оборудования, ключевого гидравлического клапана, а также имитацию демонтажа большого насоса весом более 3500 фунтов внутри подводной лодки. “Оба наших флота получают огромную выгоду от оперативной совместимости, которую мы развивали во время этого развертывания, и теперь могут лучше поддерживать флоты друг друга по всему миру. Этот STMP знаменует собой первый случай, когда австралийские рабочие будут выполнять техническое обслуживание американской подлодки SSN в австралийских водах, но на самом деле это всего лишь следующий шаг в длительном партнерстве”, - сказал Брент Спиллнер. “Это важная веха и возможность поучиться, поскольку мы вместе работаем над созданием ротационного соединения подводных лодок "West", где американские и британские подводные лодки будут регулярно проходить через военно-морскую базу Стирлинг. При этом австралийский персонал будет оказывать помощь в техническом обслуживании и логистике, поскольку они разрабатывают свои собственные системы технического обслуживания среднего уровня для будущих австралийских подводных лодок”.

С начала эксплуатации судна Emory S. Land 176 американские моряки приняли участие в 18 мероприятиях по связям с общественностью, посвятив 731 час работе в сообществах Дарвина, Кэрнса, Сиднея, Мельбурна и Аделаиды. Во время стоянки в порту Стирлинг американские моряки планируют провести еще от восьми до десяти мероприятий по связям с общественностью по всему региону, а также совершить поездку по Западной Австралии.

Emory S. Land осуществляет развертывание для поддержки 7-го флота США, крупнейшего по численности подразделения ВМС США передового базирования, действующего совместно с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Emory S. Land обеспечивает экспедиционное техническое обслуживание среднего уровня, сервисные услуги и материально-техническую поддержку развернутых подводных лодок.

На военной  базе США в Гуаме, помимо быстроходных подводных лодок класса Los Angeles, находятся единственные в составе ВМС США суда поддержки подводных лодок  Emory S. Land и Frank Cable  (AS 40),  которые обеспечивают техническое обслуживание, гостиничные услуги и материально-техническую поддержку подводных лодок и надводных кораблей в зоне действия 7-го флота США.

#вмс сша #военное противостояние #aukus #7 флот сша #emory s. land (as 39) #техобслуживание подлодок сша в австралии
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