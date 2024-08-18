С приобретением компанией Rheinmetall Group американской компании Loc Performance Products LLC немецкий оборонный гигант закладывает основу для расширения своего присутствия в международных проектах и усиления влияния в мировой оборонной промышленности.

13 августа с.г. года базирующаяся в Дюссельдорфе группа компаний Rheinmetall Group подписала соглашение о приобретении всех долей участия в расположенной в Плимуте, штат Мичиган, американской компании Loc Performance Products LLC, специализирующейся на выпуске автомобильной продукции. По признанию международных экспертов, это приобретение расширяет сотрудничество Rheinmetall Group с американскими военными, увеличивает ее промышленную базу в США и обеспечивает дополнительный доступ к военным технологиям в Северной Америке. Кроме того, Rheinmetall укрепляет свои производственные мощности в США с целью получения крупных заказов в больших объемах для армейских транспортных средств США общим потенциалом более 60 миллиардов долларов.

В результате, компания Rheinmetall становится одним из двух оставшихся участников текущего этапа разработки прототипа в рамках программы XM30, предназначенной для создания нового поколения боевых машин пехоты. Объем поставок оценивается примерно в 45 миллиардов долларов США для примерно 4000 боевых машин пехоты. Кроме того, Rheinmetall участвует в программе CTT (Common Tactical Truck), объем которой составляет около 16 миллиардов долларов США для примерно 40 000 грузовиков.