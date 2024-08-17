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vizir47
Турецкий БПЛА Akinci продемонстрировал использование бомбы TOLUN и интеллектуальных боеприпасов
Новый турецкий БПЛА Akinci-C продемонстрировал свои повышенные возможности по использованию управляемого планирующего боеприпаса TOLUN, интеллектуальных боеприпасов, а также комплекта наведения TEBER.

Согласно сообщению Baykar - компании-разработчика турецкого беспилотника Akinci, в рамках продолжающейся кампании по испытаниям нового БПЛА Akinci-C были  продемонстрированы его новые повышенные возможности по использованию управляемого планирующего боеприпаса TOLUN, интеллектуальных боеприпасов MAM-T и MAM-L, а также комплекта наведения TEBER.

https://theaviationist.com/wp-content/uploads/2024/08/Akinci-Weapons-2-706x397.jpg

О начале испытательных полетов беспилотника Akinci с боеприпасом  TOLUN турецкие СМИ начали сообщать в конце 2022 года, с указанием, что именно компания Aselsan разработала это оружие. По сообщению Aselsan, TOLUN - это боеприпас с GPS/INS управлением, который может быть использован против “нескольких защищенных целей одновременно”, его боеголовка разработана компанией Tübitak SAGE, а остальную часть системы разрабатывает Aselsan. Испытания проводились в центре огневых испытаний и оценки в Карапинаре. Во время испытаний TOLUN “поразил цель с максимальной точностью благодаря GPS/INS (глобальной системе позиционирования/инерциальной навигационной системе)”.

Уже хорошо известные боеприпасы MAM (турецкая аббревиатура от “умный микро-боеприпас”) были разработаны компанией Roketsan специально для использования беспилотными летательными аппаратами, а также легкими штурмовиками и истребителями. Доступны три базовых варианта: MAM-C и MAM-L с лазерным наведением, а также MAM-T с двойным лазерным/GPS-наведением.

По мнению военных экспертов издания The Aviationist, компания Baykar недвусмысленно упомянула использование беспилотником варианта MAM-T IIR/TV (визуализация в инфракрасном диапазоне/телевидение), чтобы показать, что турецкое оружие теперь оснащено также новой системой наведения. Бомбы MAM-T и MAM-L были протестированы в сочетании с комплектом наведения TEBER, который превращает бомбы Mk-81 и Mk-82 в бомбы с двойным лазерным/GPS наведением.

На видеоролике о прошедших испытаниях, опубликованных компаниями Aselsan и Baykar и изданием The Aviationist видно, как беспилотник Akinci-C несет три блока планирующих бомб TOLUN. Затем беспилотник выруливает на взлетно-посадочную полосу и взлетает, после чего на кадрах, снятых, по-видимому, с тестовой камеры, установленной на стойке, видно, как TOLUN сбрасывается с БПЛА. Еще на одном видеоролике запечатлен удар по плавучей морской цели планирующим боеприпасом TOLUN. На другом видео запечатлено, как наземные службы готовят беспилотники Akinci-C к полету, в каждый из которых загружено по две единицы оружия MAM-T, MAM-L и TEBER-82. Все оружие неактивно, о чем свидетельствует его синяя окраска.

В отчете о проведенных испытаниях добавлено, что использование боеприпасом TOLUN системы управления GNSS и INS весьма важно, поскольку некоторые боеприпасы, поставляемые в США с GPS-наведением, "испытывали проблемы с поражением целей, защищенных российской системой РЭБ". В частности указано, что о создании российской РЭБ помех сигналам американской системы GPS ранее сообщалось после событий в Сирии и на Украине.

Компания Aselsan также разместила информацию о разработке ею варианта TOLUN с головкой самонаведения IIR (Imaging Infrared) для поражения движущихся целей. Судя по конструкции, это, по мнению экспертов издания The Aviationist, может означать, что бомба может быть приспособлена для запуска с помощью РСЗО (реактивной системы залпового огня), такой как TRG-230. Это очень похоже на американскую GLSDB (бомбу малого диаметра наземного базирования), которая запускает GBU-39 SDB из HIMARS (высокомобильной артиллерийской ракетной системы).

Учитывая, что планируется интегрировать Akinci  и реактивный сверхзвуковой малозаметный  БПЛА Bayraktar Kızılelma с радаром MURAD AESA, турецкие беспилотные летательные аппараты могут освободить пилотируемые истребители от выполнения задач по наблюдению за воздушным пространством с низким уровнем риска, в то время как пилотируемые истребители могут выполнять более приоритетные функции. Таким образом, турецкие вооруженные силы явно демонстрируют признаки создания своей собственной многоэлементной сетевой группировки, подобной США, России и Китаю. После уничтожения вражеских самолетов зенитными ракетами наземного и воздушного базирования, беспилотник  Akinci, вооруженный TOLUN, может использоваться в синхронных действиях для атаки тактических наземных целей в более благоприятных условиях.

#турция #военное противостояние #беспилотники турции #бпла akinci-c #иновации в оснащении бпла
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