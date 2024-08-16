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На борту американского авианосца George HW Bush создан первый в мире центр управления БПЛА

На борту американского авианосца George HW Bush создан первый в мире центр управления беспилотными летательными аппаратами (UAWC), который будет координировать будущие операции беспилотника-заправщика MQ-25 Stingray другими БПЛА будущего авиакрыла.
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Согласно сообщениям американских СМИ, на борту американского авианосца George HW Bush создан первый в мире центр управления беспилотными летательными аппаратами (UAWC), который  будет координировать будущие воздушно-десантные операции беспилотника-заправщика MQ-25 Stingray.

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Как следует из пресс-релиза  командования военно-воздушных сил (NAVAIR) США, UAWC будет использоваться для управления беспилотными летательными аппаратами-заправщиками MQ-25 Stingray, палубными боевыми самолетами совместного базирования (CCA) и другими перспективными беспилотными летательными аппаратами, которые войдут в состав авиакрыла будущего. Военно-морской флот США планирует в конечном итоге установить UAWC на все свои авианосцы класса Nimitz и Ford. Он включает в себя программные и аппаратные комплексы, которые составляют первую полностью работоспособную и интегрированную наземную станцию управления полетами беспилотной авиации (UMCS) MD-5E.

UMCS необходима для управления летательным аппаратом MQ-25 и имеет решающее значение для работы заправщика беспилотных летательных аппаратов. “UMCS - это система систем, а управление беспилотников MD-5E, разработанное военно-морскими силами, включает в себя многодоменную боевую систему Skunk Works от Lockheed Martin (MDCX), является основой GCS. Также там будет находиться дополнительное вспомогательное оборудование”, - говорится в пресс-релизе. GCS (Global Communications System) — это радиосеть, предназначенная для обеспечения непрерывного управления военно-воздушными силами США.

“Команда UMCS работала с несколькими программными подразделениями, системными командами и верфями, чтобы интегрировать UAWC в существующие сети и архитектуру оператора”, - говорится в пресс-релизе NAVAIR. “Авиационное подразделение Военно-морского центра воздушных боев Webster, AirWorks и Lockheed Martin помогли с координацией и физической установкой UAWC, в то время как командование морских систем ВМС, военно-морская верфь Norfolk и командование авианосца George HW Bush организовали поставку оборудования и логистику”.

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Беспилотники семейства MD-5 разрабатывались, по крайней мере, с начала 2010-х годов в рамках неудачной программы ВМС США по воздушному наблюдению и нанесению ударов беспилотными летательными аппаратами, запускаемыми с авианосца (UCLASS). На смену UCLASS пришла менее амбициозная программа палубной системы дозаправки в воздухе (CBARS), которая привела к созданию беспилотников MQ-25. Заявленные основные цели MQ-25 на сегодняшний день заключаются в том, чтобы помочь расширить зону действия авиакрыла авианосца и устранить текущую необходимость в использовании истребителей F/A-18E/F Super Hornet в качестве заправщиков, сообщает командование военно-морского флота США. MQ-25 Stingray  также будут обладать дополнительными возможностями в области разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), и ведутся дискуссии о дальнейшем расширении их роли, в том числе в качестве ударных платформ сдерживания.

Военно-морской флот США уже много лет работает над созданием системы обучения операторов MQ-25 с использованием оборудования на берегу. Испытания самого беспилотника MQ-25 Stingray  на суше и в море продолжаются. С тех пор как Boeing выиграл конкурс CBARS в 2018 году, программа MQ-25 в целом претерпела значительные задержки и привела к росту затрат. Первоначальная цель состояла в том, чтобы начать эксплуатацию Stingray в этом году, но ее перенесли на 2026 год. Военно-морской флот все еще планирует в конечном итоге приобрести полный парк из 76 таких беспилотных летательных аппаратов-заправщиков.

В начале следующего года авианосец George HW Bush проведет первые морские испытания операционных сетей UAWC, основываясь на первоначальном тестировании сети с имитацией GCS, проведенном в январе на борту авианосца Abraham Lincoln.

Компания PMA-268 является ведущим системным интегратором MQ-25. Она тесно сотрудничает со своими двумя ведущими отраслевыми партнерами, Boeing и Lockheed Martin, для эффективной интеграции MQ-25 в операции авианосца. После ввода в эксплуатацию MQ-25 обеспечит возможность дозаправки в воздухе, что расширит радиус действия и гибкость авиакрыла авианосца. MQ-25 станет первым в мире действующим беспилотным самолетом палубного базирования, который станет неотъемлемой частью будущего авиакрыла авианосцев (CVW). Это обеспечит возможность дозаправки в воздухе, что увеличит дальность действия, оперативные возможности авианосной ударной группы (CSG).

 

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инновации в военной области инновации в авиации mq-25 stingray центр управления беспилотными летательными аппаратами (uawc)
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