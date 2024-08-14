Китайская компания MingYang Smart Energy построила крупнейшую в мире плавучую платформу Ocean X с двуглавой ветряной турбиной мощность 16,6 МВт и приступила к ее установке на морском шельфе провинции Гуандун.

В рамках глобальных усилий по поэтапному отказу от ископаемого топлива объекты солнечной и ветровой энергетики набирают обороты и рекламируются как основные источники энергии в будущем. Ветряные турбины могут работать непрерывно, даже если их мощность может колебаться, в то время как солнечные электростанции ограничены в том, что они не могут производить электроэнергию ночью.

С годами ветряные турбины увеличивались в размерах, производя больше электроэнергии с каждым оборотом турбины. Первоначально целью было переместить турбины в море, чтобы сэкономить землю для таких видов деятельности, как сельское хозяйство. Однако преимущества улавливания более быстрых океанских ветров привели к росту индустрии ветроэнергетики на шельфе.

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Китайская компания MingYang Smart Energy в рамках нового проекта Ocean X приступила к установке крупнейшей в мире плавучей платформы для ветряных турбин. Эта самая большая ветряная турбина в мире в виде двуглавого сооружения должна будет обеспечивать энергией 30 000 домов. Началась транспортировка этой ветряной турбины из портового города Гуанчжоу на юге Китая в конечный пункт назначения - морскую ветроэлектростанцию Qingzhou IV в Янцзяне, провинция Гуандун. По сообщению компании, транспортировка на расстояние в 191 морскую милю, как ожидается, будет завершена за 72 часа.

Ветряная турбина Ocean X имеет V-образную форму с двумя турбинами и общую мощность 16,6 МВт. Ее ежегодная производственная мощность - 54 000 МВтч. “Общая осадка буксирной платформы Ocean X составляет 5,5 м, а общий водоотвод платформы составляет около 12 000 тонн. Чтобы обеспечить безопасный проход, были тщательно отрегулированы массивные лопасти турбин, чтобы свести к минимуму профиль платформы в воздухе”, - говорится в сообщении компании в LinkedIn.

Согласно сообщению компании MingYang Smart Energy, в декабре 2023 года она представила первую в истории ветряную турбину, защищенную от тайфунов, мощностью 18 МВт.

Компания MingYang указывает, что она стремится содействовать всемирному переходу к устойчивой энергетике с помощью инновационных технологий плавучей морской ветроэнергетики. К ним относятся системы MySE мощностью 5,5 МВт и MySE мощностью 7,25 МВт, а также усовершенствованная двухроторная плавучая ветряная турбина OceanX мощностью 16,6 МВт. Разработанные для улавливания энергии ветра с морского шельфа, эти системы могут эффективно работать на расстоянии до 100 километров от берега и в морских пространствах глубиной до 100 метров.

Конкурируя с мировыми лидерами, такими как Siemens Gamesa, и местными конкурентами GoldWind и CSSC Haizhuang, турбины MingYang имеют диаметр от 260 до 292 метра и могут работать на площади, эквивалентной девяти футбольным полям.

При годовой мощности в 80 миллионов кВтч в восточной части провинции Гуандун эти турбины могут обеспечить электроэнергией 96 000 домохозяйств и сократить выбросы CO2 на 66 000 тонн. Разработанные для средних и высоких скоростей ветра, они оснащены “технологией активной защиты от тайфунов”, позволяющей выдерживать тайфуны 17-й категории со скоростью ветра до 61 метра в секунду.

Новая платформа OceanX была построена компанией MingYang совместно с судостроительной компанией Huangpu Wenchong и Китайской государственной судостроительной корпорацией. В 2020 году был протестирован ее прототип в масштабе 1:10, а в апреле этого года компания завершила установку платформы OceanX в ее нынешнем масштабе.

На вершине V-образной конструкции установлены сдвоенные вращающиеся в противоположных направлениях роторы, каждый из которых приводится в движение ветряными турбинами MySE16.6(T) с диаметром лопастей 182 метра. Для обеспечения оптимальной устойчивости эта конструкция установлена на плавучей платформе в форме буквы Y и укреплена тросами высокого напряжения.

Плавучая платформа, которая весит около 16 500 тонн, предназначена для работы в водах глубиной 35 метров, что позволяет ей максимально использовать морские ветровые ресурсы. В конструкции платформы используется бетон со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками для повышения долговечности и экономичности.

Как сообщается, платформа OceanX использует одноточечную систему швартовки, которая уменьшает ее воздействие на морскую среду и повышает устойчивость даже во время тайфунов. Платформа способна противостоять порывам ветра до 260 км/ч и волнам высотой до 30 метров в условиях урагана 5-й категории.