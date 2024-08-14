Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Великобритания проводит испытания новых мини-беспилотников, которые заменят Desert Hawk
Министерство обороны Великобритании провело тестирование новых разведывательных мини-беспилотников Stalker VXE30 и Indago 4, которые с конца 2024 года должны будут начать заменить устаревшие модели беспилотников Desert Hawk британской армии.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны Великобритании, вооруженные силы королевства тестируют новые портативные беспилотники для разведки, готовясь к их развертыванию для выполнения задач к концу года.

Новый беспилотный летательный аппарат Stalker VXE30, созданный компанией Lockheed Martin, недавно прошел 20-часовые испытания в сложных погодных условиях на авиабазе Королевского военно-морского флота в Преданнаке в Корнуолле.

реклама

UK tests mini spy drone with 37-mile-range, 8-hour imaging to replace Desert Hawk

Как сообщается, такие беспилотники будут использоваться для ведения разведки, как только они будут приняты Вооруженными силами. Испытание было проведено группой экспертов, состоящей из представителей объединенного испытательного и оценочного полета беспилотных летательных аппаратов (JUAS TEF), входящего в состав 744-й эскадрильи военно-морской авиации, Центра воздушно-космической борьбы (ASWC) и группы доставки оборонного оборудования и поддержки TIQUILA.

Испытания являются частью проекта TIQUILA, 10-летней инициативы по предоставлению вооруженным силам Великобритании передовых малых беспилотных авиационных систем (SUAS).

Министерство обороны проводит оценку двух моделей беспилотников:

- Stalker VXE30 - 20-килограммовый беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом и размахом крыльев 4,88 метра. Он имеет возможность вертикального запуска, обладает низкой акустической заметностью, 8-часовым временем работы с изображениями, дальность действия 60 километров;

- Indago 4 - это гораздо меньший по размерам складной винтокрылый беспилотник весом в 4 килограмма, который может перевозиться в рюкзаке. Особенностью этого беспилотника является портативность его транспортировочного рюкзака, возможность развертывания менее чем за 3 минуты. Он оснащен системой камер высокого разрешения и исключительным зумом, с повышенной возможностью масштабирования, позволяющей идентифицировать людей, объекты, транспортные средства и оружие как днем, так и ночью. Радиус действия - 13 километров.

Эти новые беспилотники заменят мини-дроны британской армии Desert Hawk 3, обеспечивая расширенные возможности разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки (ISTAR).

 В декабре 2022 года Министерство обороны инвестировало 129 миллионов фунтов стерлингов (157 миллионов долларов) в приобретение 250 мини-дронов в рамках проекта TIQUILA. Эти новые беспилотники заменят устаревшие мини-дроны британской армии, обеспечивая расширенные возможности разведки в различных условиях. Контракт по проекту TIQUILA включает в себя приобретение в общей сложности 105 БПЛА Stalkers и 159 БПЛА Indago 4 для замены прежних мини-беспилотников британской армии. Как поясняется в пресс-релизе Уайтхолла, «беспилотники позволят пользователям точно определять местоположение целей на различных расстояниях в различных средах и условиях», которые планируется ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. Компания Lockheed Martin UK выступит системным интегратором на протяжении всего срока действия 10-летнего контракта, сотрудничая с многочисленными малыми и средними предприятиями, а также крупными производителями беспилотных летательных аппаратов для последовательного развития возможностей на протяжении всего срока службы.

В течение срока действия контракта в Lockheed Martin будет сохранено более десятка рабочих мест на полный рабочий день в Великобритании, в основном в Хаванте и Глостере, включая инженерные, коммерческие должности, должности по управлению проектами и вспомогательные должности. Ожидается, что в течение всего срока действия контракта будут поддерживаться дополнительные цепочки поставок по всей Великобритании. Британская компания Lockheed Martin станет связующим звеном с рядом других британских и международных компаний, известных как “TIQUILA Enterprise”. Это гарантирует, что TIQUILA сможет получить доступ к лучшим технологиям и идеям, а также быстро интегрировать их со своими платформами STALKER и INDAGO.

TIQUILA Enterprise - это группа поставщиков, в том числе малые и средние предприятия, для которых действует коммерческая модель, выгодная как инноваторам, так и системным интеграторам. Проект TIQUILA объединяет предыдущие программы создания военных беспилотников. Беспилотники Stalker VXE30 и Indago 4, как отмечается в проекте  TIQUILA, представляют собой значительный шаг вперед в области портативных средств разведки дальнего действия, потенциально устанавливая новый стандарт применения военных беспилотников по всему миру.

#великобритания #военное противостояние #indago 4 #stalker vxe30 #беспилотники велиекобритании #вс великобритании
+
Написать комментарий (0)
Иранские беспилотники-невидимки следят за кораблями ВМС США и Испании в Персидском заливе
Китай активизировал использование беспилотников в своей военной тактике
Daily Telegraph: Великобритания не давала Киеву разрешение на удары Storm Shadow по Курской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
1
В Омске стартовало серийное производство современных российских ракет-носителей «Ангара»
8
Google отключит один из самых популярных блокировщиков рекламы в браузере Chrome
3
Глава корпорации КТРВ Обносов: "ФАБ-5000 не получит модули УМПК"
7
Ракета "Искандер-М" прилетела на аэродром Миргород для уничтожения украинского Су-27
+
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
+
YouTube на ПК начал полноценно работать у некоторых пользователей в РФ через Chrome, Opera и Safari
4
«Ростелеком» приглашает оценить систему «Яга» — отечественную альтернативу Jira
+
Ученые из Питтсбурга разработали шагающего робота-муравья Picotaur
+
Ростех на Армия-2024 представит комплекс РЭБ "Сурикат" для обнаружения и нейтрализации мини-дронов
+
RTX 4090 и Core i9-12900K смогли обеспечить всего 42 fps в Black Myth: Wukong
4
Путин подписал закон о запрете проведения треш-стримов в России
1
Бойцы РФ в Курской области впервые применили дрон, не подверженный влиянию средствам РЭБ ВСУ
+
В сети появились подробности об ОС Midori, разрабатываемой в качестве альтернативы Windows
1
Xiaomi HyperOS 2.0 будет оптимизирована и получит поддержку большего количества старых устройств
1
Intel предложила своим сотрудникам в Ирландии план по добровольному увольнению
+
NI: МиГ-31 – Самый быстрый и самый загадочный российский истребитель
+
В России появился «самый аэродинамичный грузовик» Huanghe X7
+
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
21
Представлен дизайн бюджетной гарнитуры виртуальной реальности Quest 3S
+

Популярные статьи

О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
8
Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
1
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
30
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
23
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
3
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
1
В России легализовали майнинг - ждать ли очередных блэкаутов
+
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
7
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
8
О кактусе возле монитора и других народных приметах
2

Сейчас обсуждают

denacifikator
14:08
у нас в области,сбили,много дронов,этой ночью,но нас,этим не победить и не напугать.
В ночь на 14 августа ВСУ организовали попытку массированной атаки БПЛА на российские регионы
Артём Николаев
14:03
США - единственная страна, у которой долг выражен в национальной валюте. Могут напечатать хоть квадриллион. И % ставку выставить какую сами решат. Остальной мир схавает в обмен на свои товары и услуги...
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Артём Николаев
14:02
Товарный дефицит в СССР был всегда. И до ВМВ в 20-30е, и после. Никогда не было такого, что автомобилей в достатке, бытовой техники, колбасы в конце концов. Яркий пример - ПК. Который в советские врем...
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
denacifikator
14:00
35 триллионов долларов,госдолг в сша уже накрутился и эта херня однажды лопнет.
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Albert Wesker
13:58
с какого фига он мусорный 6 полноценных ядер и 96 мб Л3 ? открою вам тайну чем меньше в процессоре ядер тем больше они получат кэш. 6 ядер это 16 мб кэша на ядро в сравнении с 2700х где 16 мб было на ...
AMD готовит очередной процессор X3D под сокет AM4
Артём Николаев
13:55
"Вы всё врёти", ага. А по существу есть что ответить? У Запада есть козырь - валюта и технологии. Айфоны могут 100 чел проектировать, этого хватит чтоб контора миллиарды зарабатывала, которых хватает...
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Дмитрий Грибашев
13:53
Как раз ток вчера видео видео где на стимдеке от 70-90 кадров получили. Да, там разрешение, да там минимальный графон и т.д. но 4090/12700 это не 15 ватный дек с чипом 3х летней давности
AMD продолжает постепенно отвоевывать долю рынка у Intel
OgoGoLog
13:48
"Ничего не напоминает" Ничего, вообще. По некоторым пунктам сейчас вообще полная противоположность.И холодильник, и телевизор полны. Да и руководство сейчас себя показывает как сильное и антикризисное...
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Артём Николаев
13:45
Нет, немного гугления, ну и hands.dll Я хотел делать заготовки и сохранять скрины оппонентов, но хлопотно.
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Такой то
13:45
опять тебе туалетной бумаги недосталось, есть от чего впасть в отчаяние
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем