Министерство обороны Великобритании провело тестирование новых разведывательных мини-беспилотников Stalker VXE30 и Indago 4, которые с конца 2024 года должны будут начать заменить устаревшие модели беспилотников Desert Hawk британской армии.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны Великобритании, вооруженные силы королевства тестируют новые портативные беспилотники для разведки, готовясь к их развертыванию для выполнения задач к концу года.

Новый беспилотный летательный аппарат Stalker VXE30, созданный компанией Lockheed Martin, недавно прошел 20-часовые испытания в сложных погодных условиях на авиабазе Королевского военно-морского флота в Преданнаке в Корнуолле.

реклама

Как сообщается, такие беспилотники будут использоваться для ведения разведки, как только они будут приняты Вооруженными силами. Испытание было проведено группой экспертов, состоящей из представителей объединенного испытательного и оценочного полета беспилотных летательных аппаратов (JUAS TEF), входящего в состав 744-й эскадрильи военно-морской авиации, Центра воздушно-космической борьбы (ASWC) и группы доставки оборонного оборудования и поддержки TIQUILA.

Испытания являются частью проекта TIQUILA, 10-летней инициативы по предоставлению вооруженным силам Великобритании передовых малых беспилотных авиационных систем (SUAS).

Министерство обороны проводит оценку двух моделей беспилотников:

- Stalker VXE30 - 20-килограммовый беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом и размахом крыльев 4,88 метра. Он имеет возможность вертикального запуска, обладает низкой акустической заметностью, 8-часовым временем работы с изображениями, дальность действия 60 километров;

- Indago 4 - это гораздо меньший по размерам складной винтокрылый беспилотник весом в 4 килограмма, который может перевозиться в рюкзаке. Особенностью этого беспилотника является портативность его транспортировочного рюкзака, возможность развертывания менее чем за 3 минуты. Он оснащен системой камер высокого разрешения и исключительным зумом, с повышенной возможностью масштабирования, позволяющей идентифицировать людей, объекты, транспортные средства и оружие как днем, так и ночью. Радиус действия - 13 километров.

Эти новые беспилотники заменят мини-дроны британской армии Desert Hawk 3, обеспечивая расширенные возможности разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки (ISTAR).

В декабре 2022 года Министерство обороны инвестировало 129 миллионов фунтов стерлингов (157 миллионов долларов) в приобретение 250 мини-дронов в рамках проекта TIQUILA. Эти новые беспилотники заменят устаревшие мини-дроны британской армии, обеспечивая расширенные возможности разведки в различных условиях. Контракт по проекту TIQUILA включает в себя приобретение в общей сложности 105 БПЛА Stalkers и 159 БПЛА Indago 4 для замены прежних мини-беспилотников британской армии. Как поясняется в пресс-релизе Уайтхолла, «беспилотники позволят пользователям точно определять местоположение целей на различных расстояниях в различных средах и условиях», которые планируется ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. Компания Lockheed Martin UK выступит системным интегратором на протяжении всего срока действия 10-летнего контракта, сотрудничая с многочисленными малыми и средними предприятиями, а также крупными производителями беспилотных летательных аппаратов для последовательного развития возможностей на протяжении всего срока службы.

В течение срока действия контракта в Lockheed Martin будет сохранено более десятка рабочих мест на полный рабочий день в Великобритании, в основном в Хаванте и Глостере, включая инженерные, коммерческие должности, должности по управлению проектами и вспомогательные должности. Ожидается, что в течение всего срока действия контракта будут поддерживаться дополнительные цепочки поставок по всей Великобритании. Британская компания Lockheed Martin станет связующим звеном с рядом других британских и международных компаний, известных как “TIQUILA Enterprise”. Это гарантирует, что TIQUILA сможет получить доступ к лучшим технологиям и идеям, а также быстро интегрировать их со своими платформами STALKER и INDAGO.

TIQUILA Enterprise - это группа поставщиков, в том числе малые и средние предприятия, для которых действует коммерческая модель, выгодная как инноваторам, так и системным интеграторам. Проект TIQUILA объединяет предыдущие программы создания военных беспилотников. Беспилотники Stalker VXE30 и Indago 4, как отмечается в проекте TIQUILA, представляют собой значительный шаг вперед в области портативных средств разведки дальнего действия, потенциально устанавливая новый стандарт применения военных беспилотников по всему миру.