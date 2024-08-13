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vizir47
В Австралии обсуждается идея приобретения американских стратегических бомбардировщиков B-21 Raider
В связи с возможным срывом сроков поставки Австралии подводных атомных лодок (SNA) класса Virginia, Канберра рассматривает возможность заказа у США стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

Согласно пакту АУКУС, заключенному Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами в сентябре 2021 года, Королевский военно-морской флот Австралии должен получить три ударные атомные подводные лодки (SNA) класса Virginia в период с 2032 по 2038 год. Остальные пять, которые она планирует приобрести, будут получены в рамках программы SSN-AUKUS, запущенной Лондоном для замены СНС типа Astute в Королевском флоте. Однако, как уже сообщалось ранее, этот график поступления подлодок может быть соблюден только в том случае, если верфям США удастся преодолеть свои трудности (в частности, недостаточный промышленный потенциал, плохие цепочки поставок, нехватка квалифицированной рабочей силы и т. д.). В настоящее время темпы производства SNA типа Virginia (одна в год вместо двух) явно недостаточны для удовлетворения потребностей ВМС США и Австралии. 

С учетом того, что планы по оснащению ВМС Австралии ударными атомными подводными лодками все еще остаются неопределенными, в Канберре возникла идея «плана Б», выдвинутая    под названием «Национальная безопасность и оборона Северной Австралии», недавно опубликованная институтом по связям с общественностью (IPA), австралийским некоммерческим исследовательским центром.

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Таким образом, IPA рекомендует приобрести новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, разработанный Northrop Grumman… и разместить эскадрилью ВВС США с этим самолетом в Австралии, чтобы «усилить сдерживание в 2020-х годах и устранить риск задержек в программе подводных лодок AUKUS».

В докладе IPA предлагается, чтобы Австралия запросила доступ к этому самолету и предложила сотрудничество с Соединенными Штатами, включая использование B-21 по ротации на австралийских военных объектах. Эта рекомендация вызвана опасениями по поводу возможных задержек в разработке атомных подводных лодок в рамках соглашения AUKUS, стоимость которых, по прогнозам, составит от 268 до 368 миллиардов долларов в течение их жизненного цикла и которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию не ранее 2040-х годов. В докладе утверждается, что B-21 Raider может служить дополнением к атомным подводным лодкам. Хотя обе платформы предназначены для доставки осколочно-фугасных боеприпасов к целям, преимущество B-21 заключается в возможности перезарядки и выполнения нескольких задач за то время, которое потребовалось бы подводной лодке для возвращения в порт или пополнения запасов в море. 

Несмотря на то, что подводные лодки обладают уникальными возможностями для маневрирования, в докладе предполагается, что некоторые из этих функций могли бы взять на себя относительно недорогие беспилотные подлодки, что позволит B-21 удовлетворить другие критические потребности в способности наносить удары на большие расстояния. Одним из основных преимуществ приобретения B-21 Raider, как указано в докладе, является его потенциальная возможность обеспечить австралийские силы обороны (ADF) значительным ударным потенциалом на большие расстояния раньше, чем атомные подводные лодки.

B-21 может вступить в строй уже в 2027 году, обеспечивая сдерживающий фактор в Индо-Тихоокеанском регионе до того, как подводные лодки AUKUS, как ожидается, поступят на вооружение. 

На самом деле IPA просто повторяет идею, которая была высказана Фрэнком Кендаллом, министром ВВС США, в августе 2022 года. В интервью изданию The Strategist, аффилированному с Австралийским институтом стратегической политики (ASPI), он действительно заявил по поводу B-21 Raider, что Соединенные Штаты были бы готовы обсудить это с Австралией, если бы та выразила необходимость иметь ударный потенциал в Австралии. В то время Королевские ВВС Австралии (RAAF) не исключали полностью эту идею. «Если бы мы инвестировали в возможности нанесения ударов на большие расстояния, то это нужно было бы это делать сбалансированным образом. Мы должны быть в состоянии защитить и поддерживать эти платформы [ ... ]. Таким образом, хотя мы можем работать с Соединенными Штатами над B-21, это будет лишь небольшая часть общей ударной мощи, которая нам нужна», - фактически объяснил маршал авиации Роберт Чипман, который в то время был его начальником штаба.

Однако, как указывают австралийские СМИ,  Канберре необходимо иметь средства для приобретения самолетов B-21 Raider, цена за единицу которых в настоящее время оценивается в 700 миллионов долларов (включая затраты на исследования и разработки).

Как показывает открытая дискуссия в СМИ   по этому вопросу, приобретение Австралией бомбардировщиков по цене 700 миллионов долларов за единицу, в дополнение к SNA, кажется совершенно недосягаемым для австралийского бюджета. И, как и в случае с SNA, в любом случае маловероятно, что США согласятся поставить B21 австралийцам до тех пор, пока заказ ВВС США не будет полностью выполнен.

 

#австралия #бомбардировщик b-21 raider для австралии #подлодки класса virginia для австралии #программа ssn-aukus
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