Китайские и иностранные СМИ в последнее время публикуют все больше материалов об активизации использования НОАК беспилотников, о проведении в КНР значительного числа учений ополченцев по использованию БПЛА.

С учетом продемонстрированной эффективности беспилотных летательных аппаратов в событиях СВО в Украине, военные и частные производители Китая намереваются активизировать усилия по разработке и производству аналогичных технологий. В стране проводятся многочисленные выставки и показательные выступления подразделений армии и ополчения Китая с демонстрацией использования производимых в Китае различных беспилотников. В ходе таких презентаций демонстрируются, в частности, практические и актуальные боевые упражнения, включая воздушную разведку, точное наведение на цель боеприпасов, доставка грузов с гуманитарной помощью, совместное использование полицейских беспилотников и сбор разведывательной информации.

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Так, по сообщениям китайских СМИ, в ходе недавних учений несколькими подразделениями ополчения по всему Китаю были задействованы различные типы беспилотных летательных аппаратов, поскольку они становятся ключевым инструментом различных китайских военных и полицейских служб.

Во время недавних учений ополченцев в восточнокитайской провинции Цзянси были отработаны действия в чрезвычайных ситуациях, погрузке грузов и разведке с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Недавнее тренировочное мероприятие в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая включало в себя тактическое развертывание и аварийно-спасательные учения с использованием беспилотников. В частности, подразделения ополчения использовали БПЛА и роботов-подрывников для проведения поисково-спасательных работ в условной зоне спасения с целью выявления и вызволения попавшего в ловушку персонала.

Отряды народного ополчения в провинции Аньхой, Восточный Китай, также недавно провели учения с использованием беспилотников. “На протяжении всего учения мы уделяли пристальное внимание специалистам, передовым технологиям и современному оборудованию, проводя учения с участием общественности для оттачивания боевых возможностей”, - сказал государственным СМИ Китая Бо Тао, офицер ополчения, участвовавший в учениях в Аньхое.

Большинство беспилотных летательных аппаратов, используемых в этих учениях, - это многоцелевые беспилотники вертикального взлета и посадки различных размеров. В этом году НОАК использовала беспилотники и роботов-собак в совместных учениях с зарубежными странами. Кроме того, китайская полиция использовала это беспилотное снаряжение в ходе недавних совместных антитеррористических учений с Шанхайской организацией сотрудничества.

В дополнение к беспилотникам Китай также активизировал свои усилия по разработке средств борьбы с беспилотниками. Официальная военная газета PLA Daily опубликовала отчеты об учениях, в которых использовались эти средства. Последние учения проходили в Куньмине, столице провинции Юньнань. В мае в другой статье говорилось об определенных технологиях, которые находятся в стадии исследования как в Китае, так и за рубежом.

Как указано в прошлогоднем докладе Пентагона, подразделение противовоздушной обороны НОАК сосредоточилось на усилении своей тактической противовоздушной обороны для противодействия низколетящим беспилотникам и беспилотникам-смертникам.

Согласно публикации издания The Diplomat, авиация ВМС НОАК в течение многих лет использовала целый ряд беспилотных летательных аппаратов, включая BZK-005, BZK-007 и TB-001, над Южно-Китайским и Восточно-Китайским морями. Кроме того, флот Южных морей часто перебрасывает свои беспилотники BZK-005 и, в последнее время, WZ-7 к Парасельским островам и островам Спратли для расширенного охвата важнейших морских путей сообщения. Япония также часто сообщала о беспилотниках НОАК, которые летают высоко над Восточно-Китайским морем вблизи спорных островов Сенкаку/Дяоюйдао и пролетают над проливом Мияко в западной части Тихого океана в поддержку надводных кораблей НОАК и для сбора информации о ситуации в регионе.

Пристальный анализ издания The Diplomat на полеты китайских беспилотников вблизи Тайваня показал, что, подобно США, Австралии, Великобритании и Японии, Китай интегрирует крупные беспилотники (MALE и HALE) в свои военно-морские операции. БПЛА НОАК BZK-005, TB-001 и Soaring Dragon примерно эквивалентны американским MQ-9B Sea Guardian и MQ-4C, специализирующимся на морском патрулировании, поиске и спасении (SAR), противолодочной обороне (ASW), разведке, наблюдении, рекогносцировке и обнаружении целей (ISTAR). Большие беспилотники, летающие на большой высоте, могут отслеживать обширные морские пространства, используя комбинацию датчиков SAR/ISAR/GMTI и EO/IR, и находиться над интересующим районом в течение 30-40 часов без перерыва. НОАК также интегрирует свое быстро растущее вооружение беспилотных летательных аппаратов в свою морскую стратегию “противодействия вторжению”. В рамках этого НОАК интегрирует беспилотники с другими средствами ISR, такими как самолеты KQ-200 ASW MPA, Y-8 Recce, Y-8/-9 ELINT и Y-8/-9 ECM.