Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В Китае построена крупнейшая морская нефтегазовая платформа водоизмещением 17 тысяч тонн
В Восточном Китае построена самая крупная морская нефтегазовая платформа Marjan, которая будет доставлена в Саудовскую Аравию в развитие двусторонних договоренностей. Ее ежегодная добыча сырой нефти там достигнет 24 миллионов тонн.

В Восточном Китае построена самая крупная морская нефтегазовая платформа водоизмещением 17 200 тонн, которая будет собирать 24 миллиона тонн нефти в год. Она выше 24-этажного здания и имеет площадь настила, эквивалентную 15 баскетбольным площадкам. 

Как сообщает China News Service, на строительство этого мегаобъекта ушло 34 месяца. Теперь эта платформа доставлена на производственный объект в Циндао, восточнокитайской провинции Шаньдун. Компания Offshore Oil Engineering, которая является инженерным подрядчиком Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации и одним из генеральных подрядчиков проекта, погрузила буровую установку на судно в прибрежном порту Циндао. В конце августа она  отправится   на большом транспортном судне в назначенный для установки район, расположенный на расстоянии около 6400 морских миль в территориальных водах Саудовской Аравии, на нефтяное месторождение Марджан, где поможет разрабатывать это нефтяное месторождение и увеличить добычу энергоносителей. После ввода месторождения в эксплуатацию ожидается, что ежегодная добыча сырой нефти там достигнет 24 миллионов тонн.

реклама

China’s 17,200-ton offshore platform launched, to collect 24M tons of oil annually

Как подчеркивают китайские СМИ, завершение строительства платформы, получившей название Marjan oil and gas collection platform, знаменует собой прорыв в развитии потенциала Китая в области строительства крупномасштабного морского нефтегазового оборудования. Ранее шанхайская компания Offshore Oil Engineering заявила, что успешная сдача объекта означает поворотный момент для китайских компаний, занимающихся морским инжинирингом, поскольку теперь они с большей вероятностью будут назначены генеральным подрядчиком для крупных международных проектов, а не субподрядчиком.

Платформа Marjan представляет собой сложный морской производственный комплекс, включающий в себя сеть трубопроводов, передовые системы химической обработки и операционного контроля. Эта инфраструктура предназначена для эффективного сбора и транспортировки нефти и газа с шельфа на береговые перерабатывающие предприятия.

Платформа станет основным терминалом для нескольких морских нефтяных месторождений, будет играть ключевую роль в добыче и транспортировке энергоресурсов. Платформа способна собирать и транспортировать 24 миллиона тонн сырой нефти и 7,4 миллиарда кубометров попутного газа в год, что делает ее ведущей платформой такого рода в мире.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco уже объявила о планах по размещению платформы Marjan в водах Саудовской Аравии.

По сообщению китайского государственного издания Global Times, проект Marjan демонстрирует сильный взаимодополняющий характер двустороннего сотрудничества Китая и Саудовской Аравии, особенно на фоне растущего сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь". “Это сотрудничество опирается на технологический, производственный и инженерный потенциал Китая в области крупных морских платформ и вывело энергетическое сотрудничество на более глубокий уровень”, - сказал изданию Global Times Ван Лининг, директор департамента нефтяного рынка Научно-исследовательского института экономики и технологий Китайской национальной нефтяной корпорации.

Во время недавнего телефонного разговора Амин Нассер, генеральный директор Aramco, упомянул, что компания активно рассматривает возможность дальнейших инвестиций в химические заводы в Китае в ближайшее время. Этот шаг, по заключению экспертов, свидетельствует о том, что Aramco по-прежнему сосредоточена на расширении своего присутствия на китайском рынке и стремится укреплять свою региональную деятельность. Нассер сказал, что Aramco, крупнейшая в мире компания по экспорту сырой нефти, планирует создать дополнительные мощности, которые смогут перерабатывать нефть в химикаты, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны развивающихся "зеленых" отраслей промышленности Китая.

Согласно китайскому финансовому новостному порталу caijing.com, энергетическое сотрудничество Китая с Саудовской Аравией ранее было сосредоточено на традиционных источниках энергии, но теперь включает и энергетический сектор. В 2023 году Saudi Aramco заключила сделки на сумму 8 миллиардов долларов с китайскими партнерами в секторе транспортировки и переработки нефти.

#китай и саудовская аравия #китайская морская нефтегазовая платформа marjan #нефтегазодобыча китая
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
2
ChatGPT внезапно, начал разговаривать голосом пользователя во время тестирования
6
Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
+
В Омске стартовало серийное производство современных российских ракет-носителей «Ангара»
5
Google отключит один из самых популярных блокировщиков рекламы в браузере Chrome
2
Глава корпорации КТРВ Обносов: "ФАБ-5000 не получит модули УМПК"
6
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
+
Появились подробности касательно дисплея и ёмкости аккумулятора глобальной версии Poco F7
+
Keychron запускает механическую клавиатуру K2 HE с магнитными переключателями с эффектом Холла
2
В иске против OceanGate заявлено, что одним из факторов катастрофы мог стать геймпад Logitech F710
4
В Москву поступили новые кроссоверы Mercedes-Benz GLE AMG 2024 ценой 20 млн руб. каждый
3
В GTA 6, возможно, использовали ИИ для создания анимации
1
«Ростелеком» приглашает оценить систему «Яга» — отечественную альтернативу Jira
+
Обновление микрокода 0x129 для чипов Intel 13-го и 14-го поколений снижает производительность до 12%
7
Бюджетный iPhone SE 4 получит Face ID, USB-C, Apple Intelligence и мощный чип Bionic A18
1
Disney показала дебютные ролики нового «Трона» и «Истории игрушек»
+
Ростех на Армия-2024 представит комплекс РЭБ "Сурикат" для обнаружения и нейтрализации мини-дронов
+
Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 появился в продаже
1
Учёные из Израиля случайно получили сорт какао-бобов, обладающий высокой устойчивостью к засухе
+
Эксперты рекомендуют сразу же отключить многопоточность на новом процессоре Ryzen 7 9700X
16

Популярные статьи

Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
57
Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
+
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
6
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
17
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
28
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
3
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
+
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
+
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
6

Сейчас обсуждают

Gamandril
11:39
Со звездочкой это это обозначение сложных заданий в математике. Так что высер это у тебя, к тому же ты за базаром свои не следишь. Ты даже не понял насколько простая видеокарта бралась в расчет, потом...
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
Радмир Кучукбаев
11:35
Зачем делать флагман с таким маленьким количеством памяти
Раскрыта цена и полные характеристики Google Pixel 9 Pro XL
Олег Тимофеев
11:34
Враги нам строить и жить помогают.
Биржа OKX замечена в блокировки аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
Олег Тимофеев
11:33
Прекрасный пример операция в курской области не последовательности тактических решений которые обещают первоначальный успех но потом оканчиваются распылением сил бардаком и отступлением.
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
nonses84
11:33
Надо больше говноядер
Процессоры Intel Arrow Lake-H для ноутбуков будут иметь три вида ядер: P-ядра, E-ядра и LP-E ядра
nonses84
11:32
Да этой новости уже больше недели
Китайский менеджер ASUS расколол AMD Ryzen 9000 при попытке снять теплораспределительную крышку
OgoGoLog
11:28
Да, да, да. Для галочки. Ага. И генералов не меняли у нас на направлениях, и пол министерства обороны не сменили. Да, да, да.
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:21
И традиционно сам себе пятëрку поставил
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
Рома Сафин
11:11
Либо наказание будет для галочки.
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:10
А как же ты жаловаться станешь, если у рабов мозг удаляют после рождения
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем