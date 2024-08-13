В Восточном Китае построена самая крупная морская нефтегазовая платформа Marjan, которая будет доставлена в Саудовскую Аравию в развитие двусторонних договоренностей. Ее ежегодная добыча сырой нефти там достигнет 24 миллионов тонн.

В Восточном Китае построена самая крупная морская нефтегазовая платформа водоизмещением 17 200 тонн, которая будет собирать 24 миллиона тонн нефти в год. Она выше 24-этажного здания и имеет площадь настила, эквивалентную 15 баскетбольным площадкам.

Как сообщает China News Service, на строительство этого мегаобъекта ушло 34 месяца. Теперь эта платформа доставлена на производственный объект в Циндао, восточнокитайской провинции Шаньдун. Компания Offshore Oil Engineering, которая является инженерным подрядчиком Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации и одним из генеральных подрядчиков проекта, погрузила буровую установку на судно в прибрежном порту Циндао. В конце августа она отправится на большом транспортном судне в назначенный для установки район, расположенный на расстоянии около 6400 морских миль в территориальных водах Саудовской Аравии, на нефтяное месторождение Марджан, где поможет разрабатывать это нефтяное месторождение и увеличить добычу энергоносителей. После ввода месторождения в эксплуатацию ожидается, что ежегодная добыча сырой нефти там достигнет 24 миллионов тонн.

реклама

Как подчеркивают китайские СМИ, завершение строительства платформы, получившей название Marjan oil and gas collection platform, знаменует собой прорыв в развитии потенциала Китая в области строительства крупномасштабного морского нефтегазового оборудования. Ранее шанхайская компания Offshore Oil Engineering заявила, что успешная сдача объекта означает поворотный момент для китайских компаний, занимающихся морским инжинирингом, поскольку теперь они с большей вероятностью будут назначены генеральным подрядчиком для крупных международных проектов, а не субподрядчиком.

Платформа Marjan представляет собой сложный морской производственный комплекс, включающий в себя сеть трубопроводов, передовые системы химической обработки и операционного контроля. Эта инфраструктура предназначена для эффективного сбора и транспортировки нефти и газа с шельфа на береговые перерабатывающие предприятия.

Платформа станет основным терминалом для нескольких морских нефтяных месторождений, будет играть ключевую роль в добыче и транспортировке энергоресурсов. Платформа способна собирать и транспортировать 24 миллиона тонн сырой нефти и 7,4 миллиарда кубометров попутного газа в год, что делает ее ведущей платформой такого рода в мире.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco уже объявила о планах по размещению платформы Marjan в водах Саудовской Аравии.

По сообщению китайского государственного издания Global Times, проект Marjan демонстрирует сильный взаимодополняющий характер двустороннего сотрудничества Китая и Саудовской Аравии, особенно на фоне растущего сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь". “Это сотрудничество опирается на технологический, производственный и инженерный потенциал Китая в области крупных морских платформ и вывело энергетическое сотрудничество на более глубокий уровень”, - сказал изданию Global Times Ван Лининг, директор департамента нефтяного рынка Научно-исследовательского института экономики и технологий Китайской национальной нефтяной корпорации.

Во время недавнего телефонного разговора Амин Нассер, генеральный директор Aramco, упомянул, что компания активно рассматривает возможность дальнейших инвестиций в химические заводы в Китае в ближайшее время. Этот шаг, по заключению экспертов, свидетельствует о том, что Aramco по-прежнему сосредоточена на расширении своего присутствия на китайском рынке и стремится укреплять свою региональную деятельность. Нассер сказал, что Aramco, крупнейшая в мире компания по экспорту сырой нефти, планирует создать дополнительные мощности, которые смогут перерабатывать нефть в химикаты, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны развивающихся "зеленых" отраслей промышленности Китая.

Согласно китайскому финансовому новостному порталу caijing.com, энергетическое сотрудничество Китая с Саудовской Аравией ранее было сосредоточено на традиционных источниках энергии, но теперь включает и энергетический сектор. В 2023 году Saudi Aramco заключила сделки на сумму 8 миллиардов долларов с китайскими партнерами в секторе транспортировки и переработки нефти.