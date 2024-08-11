Опубликованное видео иранского информационного агентства Mehr демонстрирует пристальное наблюдение за военно-морскими судами США и их союзников в Персидском заливе с помощью иранских беспилотников-невидимок.

9 августа 2024 года в Интернете было опубликовано видео иранского информационного агентства Mehr, демонстрирующее наблюдение за военно-морскими судами США и союзников с помощью иранских беспилотников-невидимок.

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На кадрах, сделанных иранским беспилотником, запечатлены транспортный док-амфибия класса San Antonio (LPD) и десантный корабль ВМС США класса Wasp, а также испанский вертолетоносец Juan Carlos I, патрулирующие Персидский залив. Видеозапись, снятая эскадрильей из четырех беспилотных летательных аппаратов-невидимок, позволяет в режиме реального времени увидеть военную технику, включая боевые самолеты, размещенные на палубах этих судов. Опубликовав указанное видео в Интернете Тегеран явно намеревался продемонстрировать способность КСИР осуществлять мониторинг и сбор разведывательных данных в таких масштабах, напоминая о растущем военном совершенстве иранских сил в регионе.

Это событие произошло на фоне эскалации напряженности в отношениях между Ираном и Израилем. Регион находится на грани срыва после гибели политического руководителя ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, которое многие приписывают сотрудникам израильской разведки. Иран пообещал нанести ответный удар по Израилю, что привело к усилению опасений потенциальной военной конфронтации, еще больше обострило и без того нестабильные отношения между Ираном и Израилем, поскольку обе страны ведут словесную перепалку и угрожают военными действиями. Обещание Ирана отомстить вызвало тревогу по всему Ближнему Востоку, и многие страны готовятся к возможной эскалации, которая может подорвать безопасность всего региона.

В ответ на растущую напряженность Министерство обороны США недавно объявило об увеличении численности военно-морских сил в Персидском заливе. Этот шаг рассматривается как прямая ответная мера на растущую военную активность Ирана и его угрозы союзникам США в регионе, включая Израиль. Развертывание включает современные военные корабли и авианосцы, способные реагировать на различные угрозы.

Транспортный док-амфибия класса San Antonio (LPD) ВМС США - это универсальное судно, предназначенное для поддержки десантных операций, способное перевозить и развертывать морских пехотинцев, их оборудование и транспортные средства по морю. Оснащенный передовыми средствами командования и контроля, транспортный док-амфибия может координировать сложные операции, что делает его важнейшим ресурсом для демонстрации мощи и поддержания безопасности в таких спорных регионах, как Персидский залив.

Десантный корабль-амфибия класса Wasp, также входящий в состав группировки ВМС США, по сути, представляет собой небольшой авианосец, предназначенный для размещения экспедиционного подразделения морской пехоты, включая вертолеты и самолеты вертикального/укороченного взлета и посадки (V/STOL), такие как F-35B. Корабли класса Wasp могут осуществлять крупномасштабные десантные операции, обеспечивать поддержку с воздуха и служить плавучей базой для проведения различных военных операций.

Испанский вертолетоносец Juan Carlos I - это многоцелевой десантный корабль и авианосец, способный эксплуатировать как вертолеты, так и самолеты вертикального/укороченного взлета и посадки V/STOL. Он также служит платформой для операций по высадке морского десанта, способной перебрасывать войска, транспортные средства и другое оборудование. Как оценивает Naval News Navy, «появление этого испанского корабля в Персидском заливе наряду с кораблями Соединенных Штатов свидетельствует о тесном сотрудничестве союзников в регионе, особенно в ответ на растущие угрозы и необходимость в мощном военно-морском присутствии».