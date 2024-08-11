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vizir47
США хотят построить гигантские уличные фонари на Луне
Компания Honeybee Robotics разрабатывает проект установки на Луне гигантского уличного фонаря LUNARSABER высотой в 100 и более метров для освещения поверхности планеты в районе поселения астронавтов с Земли и обеспечения сотовой связи.

Как следует из публикации в издании Futurism, в США разрабатывают проект установки на Луне гигантского уличного фонаря для освещения поверхности планеты в районе поселения астронавтов с Земли. Проект предлагает установку 100-метрового пилона (или даже конструкцию высотой до 500 метров для большей эффективности), способного генерировать мощность 100 кВт и поддерживать тонну оборудования на своей вершине.

Хотя, пока неизвестно, хорошая ли это идея, но название проекта «LunaR Utility Navigation с расширенным дистанционным зондированием и автономным излучением для перераспределения энергии» (LUNARSABER) уже впечатляет многих потенциальных участников в США.

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An artist's rendering of LUNARSABER with a ground up perspective.

Как сообщается, эту концепцию разработала космическая компания Honeybee Robotics, которая была приобретена Blue Origin Джеффа Безоса в 2022 году. Проект предусматривает не только установку гигантского уличного фонаря  с усовершенствованным дистанционным зондированием и автономным излучением для перераспределения энергии, но и для размещения на нем одной тонны научного оборудования, которое в том числе может помочь в обеспечении связи, распределении энергии и даже формировании ячеистой сети связи с другими подобными объектами.

Хотя пока это не более чем весьма амбициозная концепция, тем не менее, в прошлом году компания получила финансирование от Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) в рамках десятилетнего исследования возможностей лунной архитектуры (LunA-10). "Это сделало бы энергоснабжение, связь и освещение очень доступными для всех полезных устройств, находящихся на поверхности", - рассказывает главный исследователь Honeybee Robotics Вишну Санигепалли в видеоролике, представляющем этот проект.

Как сообщается, компании Honeybee пришлось разработать возможный процесс изготовления такого большого фонарного столба на месте, поскольку ни одна ракета не является достаточно большой, чтобы доставить его в целости и сохранности на Луну. В частности, именно обещание гарантировать логистику этой стройплощадки, похоже, привлекло DARPA. Для изготовления столба предлагается использовать технологию DIABLO (что, согласно аббревиатуре, означает "развертываемые блокирующие приводные ленты для линейных операций"), которая будет заключаться в изгибе и соединении металлических полос для возведения пилона на месте. После установки такого фонаря LUNARSABER, он сможет освещать окружающее пространство прожекторами в течение ночи, которая на поверхности Луны длится две земные недели. Он также сможет генерировать энергию с использованием солнечных батарей. Благодаря своей значительной высоте, он мог бы улавливать солнечный свет в течение более длительного времени, чем если бы находился на Земле. По оценкам Honeybee, такая конструкция могла бы вырабатывать около 100 киловатт электроэнергии.

"Если у нас будет возможность построить такие высокие сооружения вблизи  полюсов, мы, по сути, сможем обеспечить более чем 95-процентную освещенность в течение всего лунного года", - сказал   Санигепалли изданию Space.com. "Это зависит от местоположения такого фонаря и высоты".

Компания Honeybee Robotics также предполагает, что LUNARSABER может быть использован для беспроводной передачи энергии на сооружения, находящиеся в зоне его видимости, для обеспечения будущей лунной базы беспроводной сетью связи.

 Компания Honeybee надеется помимо NASA привлечь "как коммерческих, так и некоммерческих клиентов" для реализации своей концепции LUNARSABER,  объяснил Санигепалли в пресс-релизе. "Я бы сказал, что лучше всего LUNARSABER можно охарактеризовать как швейцарский армейский нож", - сказал Саниджепалли в видеоролике. "Он легко адаптируется и универсален, и вы можете настроить его под себя".

По мнению компании Honeybee, установка таких лунных фонарей может иметь решающее значение для звезды, которая чередует четырнадцать ночных и столько же дневных циклов, и в эти два периода наблюдаются экстремальные температуры. Чтобы колония поселенцев с Земли выжила в этих условиях, потребуется постоянная энергия. Эта проблема еще более очевидна на полюсах, куда никогда не попадает солнечный свет.

#honeybee robotics #lunarsaber #лунные проекты #сша и космос #сша и луна
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Honeybee Robotics разрабатывает башни для энергоснабжения лунных колоний
Honeybee Robotics представила проект LUNARSABER - столбы с солнечными панелями
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