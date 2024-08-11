Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Армия США проводит испытания поражения беспилотников с использованием робота-собаки
В рамках учений Hard Kill было продемонстрировано использование армией США робота-собаки Ghost Robotics Vision 60, оснащенного винтовкой, в противодействии беспилотникам.

Армия США испытывает вооруженную винтовкой  с автоматическим прицелом собаку-робота в рамках разработки решений для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. В этих целях проводятся испытания с использованием такого беспилотника, вооруженного винтовкой с поддержкой искусственного интеллекта beibg.

Соответствующие учения были проведены 1 августа в Форт-Драме, штат Нью-Йорк, в рамках учений Hard Kill. Hard Kill - это "учения с боевой стрельбой", направленные на превращение форта Драм в главный учебный центр по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (counter-uncrewed aerial systems) благодаря демонстрации возможностей как смертоносных, так и нелетальных систем.

реклама

A drone-hunting rifle-armed robot dog is being demonstrated at a US Army event dubbed Operation Hard Kill.


Армия США уже некоторое время тестирует роботов-собак, вооруженных винтовками, в основном на базе такого беспилотника  Ghost Robotics Vision 60, потенциал которого выходит за рамки борьбы с беспилотниками. Спецназовцы морской пехоты протестировали этих роботов с винтовками, в то время как обычные морские пехотинцы испытывают таких роботов с противотанковыми ракетами. Невооруженные модели также используются для патрулирования периметра базы.

В ходе учений Hard Kill были продемонстрированы передовые возможности и тактика, методы и процедуры как летальных, так и нелетальных систем, используемых вооруженными силами США в регионе Центрального командования (CENTCOM). Учения, проводимые 10-й горной дивизией сухопутных войск и Центром управления вооружениями (DEVCOM-AC), начались в прошлом месяце и должны завершиться в ближайшие дни.

На указанных учениях был представлен робот Ghost Robotics Vision 60, оснащенный карабином типа AR-15/M16 и небольшой турелью, установленной на передней части робота-пса, в которой находится винтовка.

По сообщению издания  The War Zone (TWZ), винтовка оснащена чем-то вроде большой электрооптической системы наведения на цель с надписью “Lone Wolf” и выступающей линзой объектива. В этой связи делается предположение, что указанная установка, вероятно, обеспечивает инфракрасное или тепловизионное зрение, что особенно полезно для обнаружения воздушных целей. Кроме того, сбоку к винтовке прикреплено лазерное прицельное устройство, а камера, похожая на GoPro, установлена на мачте в задней части робота Q-UGV.

Издание The War Zone демонстрирует последние фотографии и видеозаписи, сделанные армией США в ходе учений Hard Kill, показывая различные технологии борьбы с беспилотниками в действии. В частности, издание сообщает, что среди них система вооружения в контейнерах (CWS), которая может быть адаптирована для операций по борьбе с беспилотниками с помощью 70-миллиметровых ракет с лазерным наведением. CWS также достаточно универсален, чтобы оснащаться противотанковыми ракетами Javelin и другими видами вооружения для борьбы с наземными угрозами.

Универсальный наземный беспилотник Ghost Robotics Vision 60, работающий в любых погодных условиях, подходит, как указывается, для различных городских и природных условий. Это беспилотник среднего размера, обладающий высокой маневренностью и долговечностью, который может использоваться для целей обороны, национальной безопасности и других приложений. Он сконструирован с учетом нескольких ключевых особенностей, которые расширяют его эксплуатационные возможности. Он весит 51 кг и рассчитан на работу в суровых условиях окружающей среды, а его класс защиты IP67 гарантирует эффективную работу при температурах от -45°C до 55°C. Он может развивать максимальную скорость 3 метра в секунду и преодолевать до 10 километров на одной зарядке, при этом время работы составляет не более 3 часов. Оснащенный процессором/GPU NVIDIA Xavier, четвероногий робот может нести максимальную нагрузку в 10 кг, что делает его универсальным для выполнения различных задач.

Как указывается, в качестве средства борьбы с беспилотниками роботизированная собака могла бы использоваться для доступа в труднодоступные для людей районы. Эта способность позволила бы ей занять выгодную позицию или расширить поле обстрела, усилив защиту от приближающихся беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, согласно оценке издания The War Zone, это позволяет солдатам нацеливаться на вражеские беспилотники и нейтрализовывать их, оставаясь в безопасности позади.

#армия сша #ghost robotics vision 60 #инновации в армии сша #робот-собака в противодействии беспилотникам #робототехника в армии сша
+
Написать комментарий (0)
Армия США тестирует новую роботизированную боевую машину для борьбы с беспилотниками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
25
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
+
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
+
Иран получил новые неотслеживаемые ракеты
1
Биржа OKX замечена в блокировке аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
1
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
1
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
+
"Окирпичивание" гаджетов iPhone после посещения курортных стран и использование местных eSIM
4
Команда исследователей обнаружила звезду J0524-0336 с аномально высоким содержанием лития
+
Nintendo Switch 2 получит второй кулер, зарядное устройство на 60 Вт и производительность Steam Deck
5
Блокировка YouTube в России: VPN-приложения бьют рекорды скачиваний
+
Опубликованы фотографии смартфона Google Pixel 9 Pro XL с OLED-дисплеем яркостью 3000 нит
1
INNOVA анонсировала масштабные обновления для всех версий Lineage 2
4
Apple представит iPhone 16 в Корее раньше, чем в других регионах
+
Take-Two подтверждает дату релиза GTA VI для консолей, но выход версии для ПК пока не освещается
+
Mercedes-Benz представит свою новую модель кабриолета Mercedes-Maybach SL уже 15 августа
+
В Георгиевске на продажу выставлена «Волга» ГАЗ-24-34 для КГБ СССР, в ограниченном тираже
1
Космический телескоп Хаббл запечатлел взрыв сверхновой в галактике Эридана
+
Китай представил гиперзвуковой глайдер с волнообразным планированием
1
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
29

Популярные статьи

"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
1
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
14
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
10
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
18
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
12
Тестирую первую рабочую версию скрипта установки приложений для дистрибутива Chimbalix
22
Прогресс не остановить - ИИ переворачивает сознание пользователей
24
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
1
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
6
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
2

Сейчас обсуждают

Денис Попов
15:29
еще б работал этот PBO везде. стоит включить на моем 5800х и привет вылеты в Cubase и GTA V и не важно какие значения, даже если по 0, стоит только кривые PBO включить....
AMD выпустила обновленные Ryzen 7 5800XT и Ryzen 9 5900XT, тесты показали их энергоэффективность
N1ghtwish
15:26
Т.е. даже до уровня 1060 не дотянула?
Встроенная графика AMD Radeon 890M RDNA 3.5 в играх превзошла видеокарту GeForce GTX 1650
Dark_Cloud
15:12
"Такая система обойдётся в Ryzen 5 9600X юаней (около 60 000 рублей)." дед опять забыл таблетки выпить
MSI выпускает новые игровые ПК Aegis RS и Aegis S с процессорами Intel и AMD
Axel Maz
15:09
Ну очевидно, что они совместимы, иначе говоря, материнка увидит проц, но очевидно, что она его не вытянет...
Core i9-14900K на материнской плате H610 потерял 27% FPS, по сравнению с Z790
Михаил Авраменко
15:09
Ага, особенно переможные "новости" о захвате Курска ВСУ и боях возле курской АЭС.
Байден назвал причину выхода из предвыборной гонки
ichkannallessagen
15:06
Ну у украинцев хотя бы медслужба большинство раненых вытягивает россияне ж только свои кладбища пополняют. Но это даже радует их близких - так они заработают на трупе больше чем живой за всю оставшуюс...
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
ichkannallessagen
15:00
Да не мелочись , 1 000 000 зашло, большинство перебили и тд и ТП. Они даже не успевали доехать . Хотя стоп , это же не они...
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
Dark_Cloud
14:59
Евреи не любят холокост, при этом любят бомбить гражданское население Газы и морить их голодом биполярочка (tm)
Moon of Alabama: Конфликт в Газе - это прообраз жестоких конфликтов будущего
NuclearMissionJam
14:40
На тот момент я ожидал очередной волны майнинга и поэтому стал собирать ПК. не дожидаясь очередного подорожания чего-либо. Карту ждал слишком долго, чтобы отлаживать. Так что я не жалею. Я на нашел ка...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Alex Palex
14:35
банка вспышку убирает и часть звука, так что не бессмысленно.
В войска РФ начал поступать новый лёгкий ручной пулемёт РПЛ-20 производства «Калашников»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем