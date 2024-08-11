В рамках учений Hard Kill было продемонстрировано использование армией США робота-собаки Ghost Robotics Vision 60, оснащенного винтовкой, в противодействии беспилотникам.

Армия США испытывает вооруженную винтовкой с автоматическим прицелом собаку-робота в рамках разработки решений для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. В этих целях проводятся испытания с использованием такого беспилотника, вооруженного винтовкой с поддержкой искусственного интеллекта beibg.

Соответствующие учения были проведены 1 августа в Форт-Драме, штат Нью-Йорк, в рамках учений Hard Kill. Hard Kill - это "учения с боевой стрельбой", направленные на превращение форта Драм в главный учебный центр по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (counter-uncrewed aerial systems) благодаря демонстрации возможностей как смертоносных, так и нелетальных систем.

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Армия США уже некоторое время тестирует роботов-собак, вооруженных винтовками, в основном на базе такого беспилотника Ghost Robotics Vision 60, потенциал которого выходит за рамки борьбы с беспилотниками. Спецназовцы морской пехоты протестировали этих роботов с винтовками, в то время как обычные морские пехотинцы испытывают таких роботов с противотанковыми ракетами. Невооруженные модели также используются для патрулирования периметра базы.

В ходе учений Hard Kill были продемонстрированы передовые возможности и тактика, методы и процедуры как летальных, так и нелетальных систем, используемых вооруженными силами США в регионе Центрального командования (CENTCOM). Учения, проводимые 10-й горной дивизией сухопутных войск и Центром управления вооружениями (DEVCOM-AC), начались в прошлом месяце и должны завершиться в ближайшие дни.

На указанных учениях был представлен робот Ghost Robotics Vision 60, оснащенный карабином типа AR-15/M16 и небольшой турелью, установленной на передней части робота-пса, в которой находится винтовка.

По сообщению издания The War Zone (TWZ), винтовка оснащена чем-то вроде большой электрооптической системы наведения на цель с надписью “Lone Wolf” и выступающей линзой объектива. В этой связи делается предположение, что указанная установка, вероятно, обеспечивает инфракрасное или тепловизионное зрение, что особенно полезно для обнаружения воздушных целей. Кроме того, сбоку к винтовке прикреплено лазерное прицельное устройство, а камера, похожая на GoPro, установлена на мачте в задней части робота Q-UGV.

Издание The War Zone демонстрирует последние фотографии и видеозаписи, сделанные армией США в ходе учений Hard Kill, показывая различные технологии борьбы с беспилотниками в действии. В частности, издание сообщает, что среди них система вооружения в контейнерах (CWS), которая может быть адаптирована для операций по борьбе с беспилотниками с помощью 70-миллиметровых ракет с лазерным наведением. CWS также достаточно универсален, чтобы оснащаться противотанковыми ракетами Javelin и другими видами вооружения для борьбы с наземными угрозами.

Универсальный наземный беспилотник Ghost Robotics Vision 60, работающий в любых погодных условиях, подходит, как указывается, для различных городских и природных условий. Это беспилотник среднего размера, обладающий высокой маневренностью и долговечностью, который может использоваться для целей обороны, национальной безопасности и других приложений. Он сконструирован с учетом нескольких ключевых особенностей, которые расширяют его эксплуатационные возможности. Он весит 51 кг и рассчитан на работу в суровых условиях окружающей среды, а его класс защиты IP67 гарантирует эффективную работу при температурах от -45°C до 55°C. Он может развивать максимальную скорость 3 метра в секунду и преодолевать до 10 километров на одной зарядке, при этом время работы составляет не более 3 часов. Оснащенный процессором/GPU NVIDIA Xavier, четвероногий робот может нести максимальную нагрузку в 10 кг, что делает его универсальным для выполнения различных задач.

Как указывается, в качестве средства борьбы с беспилотниками роботизированная собака могла бы использоваться для доступа в труднодоступные для людей районы. Эта способность позволила бы ей занять выгодную позицию или расширить поле обстрела, усилив защиту от приближающихся беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, согласно оценке издания The War Zone, это позволяет солдатам нацеливаться на вражеские беспилотники и нейтрализовывать их, оставаясь в безопасности позади.