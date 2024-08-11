На военных учениях Project Convergence Capstone 4 (PC-C4) компания L3Harris продемонстрировала прототип новой роботизированной боевой машины, обладающей передовыми возможностями электронной борьбы с беспилотниками.

В недавних военных учениях США Project Convergence Capstone 4 (PC-C4) в Кэмп-Пендлтоне и Форт-Ирвине, штат Калифорния, значительный акцент был сделан на демонстрации различных возможностей борьбы с беспилотными летательными аппаратами. В этих учениях приняли участие более 4000 участников со стороны армии, флота, военно-воздушных сил, морской пехоты и космических сил США, а также представители таких стран, как Австралия, Канада, Франция, Япония, Новая Зеландия и Великобритания.

В качестве одного из таких средств борьбы с беспилотниками армии США был продемонстрирован прототип новой роботизированной боевой машины от компании L3Harris, обладающей передовыми возможностями электронной войны.

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L3Harris Technologies — это американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий. Она фактически находится на 6-месте среди поставщиков вооружения в США. Основным направлениями ее деятельности является:

Производство оборудования для сбора информации, создание телекоммуникационных сетей (в основном для военных ведомств США, Великобритании, Австралии и некоторых других стран);

Выпуск оборудования для спутников;

Изготовление коммуникационного оборудования военного и гражданского назначения;

Производство электроники для военной и гражданской авиации, систем контроля авиационного транспорта, подготовка пилотов.

Группа инженеров L3Harris в последнее время активно разрабатывает роботизированную, высокомобильную систему противовоздушной обороны малой дальности, которая отвечает потребностям сегодняшних миссий и по своей сути предназначена для быстрой и экономичной адаптации к угрозам завтрашнего дня. Продемонстрированный в этом году на учениях PC-C4 прототип такой системы интегрировал передовые возможности дальнего наблюдения и радиоэлектронной атаки в полностью автономную боевую машину, усилив наземную противовоздушную оборону за пределами прямой видимости (BLOS).

Как сообщает в своем пресс-релизе компания L3Harris, ее прототип успешно прошел полевые испытания, преодолев около 175 километров по сложной местности за шесть дней. Он продемонстрировал надежные возможности в различных сценариях выполнения миссий, включая:

Систему наблюдения и радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оснащенную автономной мультисенсорной системой перекрестной связи, способной обеспечивать раннее предупреждение о воздушных угрозах, работающей на расстоянии более 26 километров;

Динамическую разведку на пути к позициям наблюдения, сбор оптических данных на ходу за пределами прямой видимости.

По свидетельству компании, это тестирование продемонстрировало высокую точность мультисенсорной системы визуализации и целеуказания WESCAM MX-10D для разведки, наблюдения и обнаружения целей. Тестирование также включало проверку средств связи, которые позволили получить представление об интеграции, производительности и применимости модульных и открытых систем связи. В число протестированных коммуникационных возможностей входили модульное коммуникационное шасси RASOR, мобильная сеть Ad Hoc WRAITH, антенна спутниковой связи на ходу, радиостанция следующего поколения AN/PRC-158, радиоприемник высокой мощности RF-7850W для прямой видимости и коммерческий спутник для космического интернета сторонних производителей. Разработка и тестирование прототипа показали, что радиус действия автономных наземных платформ, выполняющих миссии, может быть расширен на несколько порядков, что позволит им избавиться от ограничений, связанных с традиционными каналами передачи данных. Система также продемонстрировала потенциал повышения автоматизации полезной нагрузки для обеспечения целостности миссии в случае ухудшения качества связи или атаки.

Испытания на армейских учениях показали, что система противовоздушной обороны потенциально может превратиться в маневренное тактическое средство, обеспечивающее защиту наземных подразделений на низких уровнях.

Продемонстрированный на учениях прототип также продемонстрировал значительный потенциал повышения автоматизации полезной нагрузки для обеспечения миссии в случае ухудшения качества связи или осложнения условий атаки.