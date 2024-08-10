ВМС Ирана получили несколько новых образцов военной техники, включая крылатые ракеты, боевые беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и военно-морские радары.

Согласно информации, опубликованной иранским информационным агентством Tasnim, Военно-морской флот Ирана получил несколько новых образцов военной техники, включая крылатые ракеты, боевые беспилотники, разведывательные и ударные дроны, системы радиоэлектронной борьбы и военно-морские радары. В частности, был представлен новый класс морских крылатых ракет, в состав которых входят передовые технологии "стелс". Эти ракеты оснащены возможностями уклонения от радаров и фугасными боеголовками, способными нанести значительный ущерб крупным военно-морским кораблям, включая эсминцы.

Как подчеркивают иранские СМИ, одним из ключевых достижений иранского ВПК является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в крылатую ракету Abu Mahdi большой дальности обладающей функциями малозаметности для радаров противника. Она разработана иранской организацией Aerospace Industries Organization (AIO), подведомственной иранскому министерству обороны. Эта ракета, как отмечают западные эксперты, может быть использована как против морских, так и наземных целей и быть запущена со стационарных и мобильных наземных пусковых установок и военных кораблей. Дальность ее действия до 1000 км. Ракета поступила в серийное производство в 2023 году.

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Ракета с такой дальностью полета относится к стратегическим крылатым ракетам и лишь немногие страны имеют возможность производить крылатые ракеты такого радиуса действия, в то время как другие страны вынуждены приобретать за высокие цены этого типа стратегические крылатые ракеты. Например, в эту категорию входят российские "Калибры", американские "Томагавки" и французские крылатые ракеты MdCN.

В дополнение к Abu Mahdi Иран представил другие новые типы крылатых ракет, такие как модели Talaeieh и Nasir. Эти ракеты описываются как "полностью интеллектуальные" и спроектированы так, чтобы их нельзя было обнаружить системами обороны противника, что в сочетании с их осколочно-фугасными боеголовками делает их способными топить крупные военно-морские суда, такие как эсминцы.

Как отмечает агентство Tasnim, десятилетия международных санкций и эмбарго в значительной степени повлияли на развитие военно-морской промышленности Ирана. Эти ограничения, особенно введенные западными странами, в значительной степени были направлены против военного потенциала Ирана, включая его способность приобретать передовые военно-морские технологии из-за рубежа. В результате Иран был вынужден придерживаться стратегии самообеспечения, что привело к созданию мощной национальной оборонной промышленности.

Это событие является прямым ответом на эмбарго, поскольку Иран стремился сохранить и усилить свой оборонительный и наступательный военно-морской потенциал, несмотря на то, что был отрезан от многих международных рынков. В результате сегодня Иран демонстрирует способность страны самостоятельно производить сложные системы вооружения.

Как отмечает Naval News Navy, возможность запуска новых усовершенствованных ракет с моря увеличивает радиус их действия, позволяя Ирану поражать стратегические объекты на значительных расстояниях. Это особенно беспокоит Израиль, который использует морские пути как для коммерческой, так и для военной деятельности.