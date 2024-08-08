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vizir47
ВВС США получают вертолет Boeing Grey Wolf для охраны ядерных объектов
Компания Boeing поставила Военно-воздушным силам США первый серийный вертолет MH-139A Grey Wolf, который будет использоваться для защиты баз межконтинентальных ядерных ракет США.

Компания Boeing поставила Военно-воздушным силам США первый серийный вертолет MH-139A Grey Wolf, который, как сообщается, будет использоваться для защиты баз межконтинентальных ядерных ракет США. Поставка произошла в рамках заказа на 13 вертолетов в 2023 году. Согласно пресс-релизу компании Boeing, вертолет будет размещен на базе ВВС Мальмстрем в Монтане. Летчики будут использовать MH-139A Grey Wolf для патрулирования крупной ракетно-ядерной базы Minuteman III и прилегающих к ней районов.

US Air Force gets Boeing’s Grey Wolf helicopter to guard nuclear missile bases

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Как сообщает компания Boeing, эта поставка дополняет шесть научно-исследовательских, опытно-конструкторских, испытательных и оценочных вертолетов, которые уже были поставлены компанией Boeing Военно-воздушным силам США. Известно, что ВВС США разместили дополнительный заказ на семь вертолетов MH-139A для Boeing на 2024 год. В результате всего этого компания Boeing получила контракт на поставку 26 самолетов Grey Wolf.

По сообщению компании Boeing, скорость и дальность полета вертолета MH-139A Grey Wolf увеличены на 50% по сравнению с его предшественником вертолетом Bell UH-1N Hueys. Кроме того, его максимальная полная масса увеличилась на 5000 фунтов. 

Компания утверждает, что вертолет отличается более низкими эксплуатационными расходами, повышенной надежностью и улучшенным техническим обслуживанием, что в совокупности обеспечивает ВВС США расширенные возможности и большую гибкость, будет способствовать увеличению времени реагирования в случае возникновения угроз. Компания также заявляет, что повышение надежности и технического обслуживания может привести к экономии более чем на 1 миллиард долларов для ВВС в течение всего срока службы вертолета.

«Этот вертолет будет непосредственно поддерживать текущие действия ВВС США по модернизации, - сказал Азим Хан, исполнительный директор и руководитель программы MH-139. - Поставка MH-139A имеет решающее значение для будущего национальной безопасности, поскольку Boeing Grey Wolf будет играть решающую роль в ядерной триаде США на десятилетия вперед».

В производстве MH-139A участвует Boeing, в качестве генерального подрядчика, и Leonardo, в качестве производителя оригинального оборудования. Компания Leonardo производит базовый вертолет на своем заводе в северо-восточной Филадельфии, в то время как Boeing отвечает за закупку и установку военного оборудования, а также за послепродажное обслуживание.

Согласно сообщению Defense News, новый вертолет заменит некоторые UH-1N Hueys ВВС США, которые находятся на вооружении со времен войны во Вьетнаме, и используются для патрулирования безопасности вокруг ракетно-ядерных баз.

Как сообщается, MH-139A был запущен в производство в прошлом году после того, как Boeing завершил испытания и оценку, поставив шесть самолетов ВВС США. 

Согласно самым последним планам, Военно-воздушные силы США сократили количество вертолетов Grey Wolf, которые они намеревались приобрести, и теперь рассматривают возможность сохранения нескольких старых UH-1N Hueys в целях обеспечения безопасности вокруг ракетно-ядерных баз.

Boeing MH-139A Grey Wolf - это многоцелевой вертолет, созданный на базе зарекомендовавшего себя коммерческого вертолета AW139 и предназначен для защиты межконтинентальных баллистических ракет, транспортировки правительственных чиновников и сотрудников сил безопасности США.

#ввс сша #вертолет mh-139a grey wolf #компания boeing
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