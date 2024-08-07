В дополнение к двухметровому военному морскому беспилотнику Robo-Shark, похожему на настоящую акулу, в Китае создали пятиметровую роботизированную китовую акулу, способную с поразительной точностью воспроизводить движения настоящей китовой акулы.

Три года назад китайское издание Global Times сообщило о постройке в этой стране двухметрового военного морского беспилотника Robo-Shark, похожего на настоящую акулу, для проведения “подводной ближней разведки, поиска и спасания, наблюдения за полем боя, противолодочной обороны, гидрологической разведки, ретрансляции связи и подводного слежения”. Этот беспилотник оснащен бионической хвостовой частью, которая позволяет ему развивать максимальную скорость до 10 узлов. Такая форма передвижения, как объяснялось, снижает расход заряда батареи по сравнению с обычными подводными двигателями для более длительных миссий. На сайте пекинского производителя Boya Gongdao Robot Technology сообщалось, что роботизированная акула имеет длину 2,2 метра и оснащена системой “всестороннего обхода препятствий”. В этом своеобразном беспилотнике также имеется “значительное внутреннее пространство” для загрузки новой техники, чтобы дополнить или адаптировать ее возможности к разным требованиям его использования.

После первоначального успеха китайские ученые расширили ассортимент бионической продукции, включив в него бионических золотых рыбок, бесперых морских свиней, касаток и дельфинов, обитающих на реке Янцзы.

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И вот на днях китайская Shenyang Aerospace Xinguang Group, входящая в Третью академию Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности, сообщила об успешном создании очередного морского бионического беспилотника - первой в мире интеллектуальной роботизированной китовой акулы, которая может плавать со скоростью 1,5 мили в час.

Почти пятиметровое и 350-килограммовое бионическое изобретение объединило в себе космические технологии с морской промышленностью, что, как сообщают китайские СМИ, «стало новаторским достижением, знаменующим значительный шаг вперед в области современных морских технологий». Беспилотник способен с поразительной точностью воспроизводить движения настоящей китовой акулы, включая плавание, повороты, всплытие, ныряние и даже движения ее пасти. Роботизированная китовая акула обладает и такими впечатляющими функциональными возможностями, как беспроводное дистанционное управление, программируемое плавание и многосуставной бионический двигатель, позволяющий ей развивать скорость до 0,7 метра в секунду и погружаться на глубину до 20 метров. Оснащенное оптическими камерами, различными датчиками, гидролокатором и системами позиционирования BeiDou, беспилотник может быть использован для решения множества задач, включая мониторинг качества воды, картографирование подводного рельефа и выполнение специализированных миссий, в том числе и военные.

“Когда этот робот работает под водой или выполняет задание, он неизбежно сталкивается с различными препятствиями на своем пути. Как объединить информацию, полученную от нескольких датчиков, на самом деле является технической трудностью. Можно понять, что мозг китовой акулы - это компьютер”, - сказал Фан Сюэлин, помощник директора исследовательского отдела технологии подводных двигателей компании Shenyang Aerospace Xinguang Group. «Масса данных должна быть просмотрена и извлечена синхронно, а затем скорректирована и проверена, прежде чем можно будет быстро получить действительно эффективные данные для нашей бионической китовой акулы, позволяющие идентифицировать окружающую среду», - добавил Фан Сюэлин.

По сравнению с обычными подводными роботами с пропеллерным приводом бионическая китовая акула обладает уникальными и значительными преимуществами. Закрытая конструкция устройства помогает предотвратить загрязнение воды, ограничивая выброс загрязняющих веществ. Кроме того, его обтекаемый корпус снижает риск столкновения с водными препятствиями и минимизирует вред морской флоре и фауне.

Благодаря плавной интеграции морских бионических технологий с интеллектуальными системами, компания Shenyang Aerospace Xinguang Group продвигает инновации в секторе подводной робототехники. По убеждению компании, благодаря достижениям в области материаловедения, систем управления и искусственного интеллекта бионические роботы, такие как китовая акула, способны произвести революцию в морских операциях и научных исследованиях. В этой связи компания намерена продолжить продвигать интеграцию морских бионических технологий и интеллектуальных систем. Она также становится ведущей базой в Китае, которая объединяет исследования и разработки, производство, сборку, тестирование, продажу и сервисное обслуживание подводных роботов, чтобы ускорить продвижение на рынок и индустриализацию подводной продукции и представить больше «морских обитателей» широкой публике.