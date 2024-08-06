5 августа представители AFRICOM в присутствии новых властей Нигера официально закрыли авиационную базу США в этой стране в окрестностях Агадеса.





Американские военные закрыли 5 августа свою последнюю базу в Нигере, в Агадесе, в соответствии с требованиями новых властей этой Сахельской страны.

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После того, как в начале июля почти 800 военнослужащих США покинули базу Ниамей, в стране осталось всего около 200 американских военнослужащих, расквартированных на этой важной базе в Агадесе, расположенной на севере страны, сообщают французские СМИ.

"Вывод американских войск и техники с 201-й авиабазы в Агадесе завершен», - говорится в заявлении военного командования США в Африке (AFRICOM ). При этом дополнительно указывается, что «в течение следующих нескольких недель будет продолжена координация между Вооруженными силами США и Нигерии, чтобы обеспечить полный вывод американских войск из Нигера в соответствии с планом».

Указанная 201-я авиабаза в Агадесе была открыта ВВС США 15 августа 2019 года после ее восстановления за счет американских инвестиций в размере более 100 миллионов долларов. Но эти затраты стоили того: расположенная в центре Нигера, на равном расстоянии от севера Мали и юга Ливии, а также относительно близко к озеру Чад и северу Нигерии, эта авиационная платформа должна была позволить американским войскам контролировать обширную территорию африканского Сахеля.

Однако, как отмечают французские комментаторы, пять лет спустя американский флаг больше не развевается в Агадесе. «Несмотря на довольно примирительное отношение Соединенных Штатов к путчистам, которые сейчас находятся у власти в Нигере, американским военным было предъявлено требование прекратить свое военное присутствие в стране». «Американцы считали, что могут подружиться с новой властью, особенно с генералом Барму, прошедшим обучение в Соединенных Штатах и бывшим начальником отдела специальных операций. Поступая таким образом, они совершили ту же ошибку, что и мы, полагая, что, поскольку он прошел обучение в Соединенных Штатах, он был приобретен ими, что совсем не так», - подчеркнул Сильвен Итте, бывший посол Франции в Нигере, на парламентских слушаниях в ноябре 2023 год. В марте с.г., когда сближение Нигера с Москвой должно было вскоре завершиться отправкой российских инструкторов и военной техники в Ниамей, новая власть Нигера объявила о своем решении денонсировать военные соглашения, заключенные с Соединенными Штатами в 2014 году бывшим президентом Нигера Махамаду Иссуфу. Ранее американские СМИ сообщали, что путчисты неправильно восприняли угрозу санкций США в случае продажи Нигером урана Ирану. Таким образом, месяц спустя Вашингтону пришлось признать очевидное и подготовиться к выводу своих войск.

В мае Соединенные Штаты объявили, что вывод войск будет завершен «не позднее 15 сентября». И подчеркнули, что «процедуры», направленные на «облегчение выезда американского персонала, включая разрешения на пролет и посадку для военных самолетов США», были согласованы с новыми нигерскими властями. В конечном итоге вывод американских войск оказался даже более быстрым, чем ожидалось.

«Этот вывод завершился 5 августа церемонией передачи объектов в присутствии официальных лиц обеих стран», - подтвердил начальник штаба нигерской армии полковник Мамане Сани Киау. «Этот вывод не означает прекращения военного сотрудничества между двумя странами», - добавил он. По словам Сабрины Сингх, заместителя официального представителя Пентагона, в стране осталось всего около двадцати американских военнослужащих, их миссия состоит в том, чтобы «подготовиться к завершению вывода».

Найдут ли Соединенные Штаты другие точки опоры для сохранения военного присутствия в Западной Африке, еще неизвестно. В январе французский генерал Тьерри Буркхард, начальник Генерального штаба Вооруженных сил (CEMA), подтвердил план создания совместных франко-американских баз. «Совместное использование баз желательно, если мы хотим уменьшить нашу видимость и критику, сохраняя при этом минимальную площадь, необходимую для обеспечения открытого доступа а Африке», - сказал он. Как предполагают французские обозреватели, априори, это может иметь место в Кот-д'Ивуаре, куда недавно прибыл генерал Кеннет П. Экман из AFRICOM, чтобы предложить сотрудничество в области разведки, обучения и медицинской поддержки. Бенин также, вероятно, примет у себя американские войска, поскольку делегация AFRICOM была принята в Котону в мае прошлого года.