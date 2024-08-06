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vizir47
Интеллектуальный беспилотник StormBreaker способен адаптироваться к изменениям климата и атмосферы
ВВС и ВМС США в настоящее время проводят активные работы по интеграции интеллектуальной крылатой ракеты-беспилотника StormBreaker в самолеты F-35 Joint Strike Fighter и F/а-18E/F Super Hornet.

Как известно, суровые и меняющиеся погодные условия, песчаные бури и дымовые завесы на поле боя подвергают бойцов опасности, а противники активно используют такие ситуации, чтобы уклониться от атак. Это, как сообщает  Raytheon — американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для вооружённых сил США, создало острую потребность в решении, которое могло бы улучшить возможности боевой авиации при ограниченной видимости.

Вот почему ВВС и ВМС США в настоящее время проводят активные работы по интеграции интеллектуальной крылатой ракеты-беспилотника StormBreaker в самолеты F-35 Joint Strike Fighter и американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/а-18E/F Super Hornet, сообщает Raytheon.

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 Как указывается, интеллектуальная крылатая ракета-беспилотник StormBreaker   демонстрирует собой значительный прогресс в военных технологиях, обеспечивая надежный ответ на вызовы, создаваемые экстремальными погодными и атмосферными условиями на современных полях сражений.  Это интеллектуальное оружие дает военным операторам решающее преимущество в бою, способное поражать движущиеся цели в наихудших условиях видимости, вызванных темнотой, плохой погодой, дымом или пылью, поднимаемой вертолетами.

По сообщению Raytheon, StormBreaker имеет длину 69 дюймов (175 см), диаметр 6-7 дюймов (15-18 см) и несет боеголовку весом 105 фунтов. Как указывается, система StormBreaker, ранее называвшаяся Small Diameter Bomb II, использует технологии навигационного наведения для эффективной нейтрализации целей. Боеприпас использует трехрежимную головку самонаведения, которая включает в себя радар миллиметрового диапазона и инфракрасную систему визуализации, способную “видеть сквозь туман, дым и дождь, лететь на расстояние более 45 миль (72 км) и поражать неподвижную или движущуюся цель на суше или в море”. Он также включает инерциальное наведение, связанное с GPS, и канал передачи данных. Эти три режима поиска обмениваются информацией о целеуказании, позволяя боевому самолету поражать неподвижные или движущиеся цели в любое время суток и при любых погодных условиях.

Еще одним преимуществом беспилотника StormBreaker является его небольшой размер, что позволяет использовать меньшее количество самолетов для поражения того же количества целей, что и более крупное ракетное оружие, для которого требуется несколько самолетов.

Беспилотник может пролетать более 45 миль для поражения движущихся целей, сокращая время, которое экипажи проводят в опасной зоне. 

Как указывает компания-производитель этих интеллектуальных беспилотников, StormBreaker может успешно использоваться боевыми самолетами четвертого и пятого поколения. Программа испытаний этого беспилотника началась в ноябре 2021 года и была завершена в сентябре 2022 года. “Беспрецедентные возможности этого оружия дают летчикам возможность поражать цели в сложных и динамичных условиях”, - заявил Пол Ферраро - президент Raytheon Air Power. Оборонный подрядчик утверждает, что боеприпас, состоящий из “кумулятивного, осколочного и взрывного действия заряда”, может уничтожить танк.

В 2021 году компания Raytheon подписала соглашение  на 250 миллионов долларов о поставке БПЛА StormBreakers для армии США. В 2023 году компания заключила контракт на поставку в США 1500 систем StormBreakers на сумму 320 миллионов долларов. 

В том же году Государственный департамент США одобрил продажу Норвегии более 500 единиц боеприпасов класса "воздух-земля" StormBreaker. Это расширяет возможности парка истребителей F-35A по использованию "умных боеприпасов", укрепит возможности ВВС и ПВО страны, говорится в заявлении Агентства США по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA ).

 В июне 2023 года компанией Raytheon был заключен отдельный контракт  на поставку в Чехию интеллектуальных беспилотников StormBreaker. DSCA заявило, что "указанная продажа интеллектуального американского оружия повысит обороноспособность Чешской Республики в условиях растущих угроз".  

Как сообщается, этот инновационный беспилотник стоит 200 000 евро за единицу и способен адаптироваться к любым изменениям климата, погодным и атмосферным условиям.

#инновации в авиации #stormbreaker #беспилотник сша
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