Китайские ученые из Шанхайского университета Цзяо Тонг (SJTU) создали новый гибридный воздушно-подводный беспилотник Nezha-SeaDart, который может вертикально взлетать и садиться с земли и воды, парить в воздухе, работать под водой как автономный подводный аппарат.

Китайские ученые из Шанхайского университета Цзяо Тонг (SJTU) создали новый гибридный воздушно-подводный беспилотник (HAUV), получивший название Nezha-SeaDart.

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Недавно HAUV прошел успешные 10-дневные полевые испытания на китайском озере Цяньдаоху (Озеро тысячи островов) — искусственном водоёме в провинции Чжэцзян площадью 573 квадратных километра, который появился в 1959 году после сооружения гидроэлектростанции. Ожидается, что беспилотник будет использоваться в морских научных исследованиях, мониторинге окружающей среды, а также для поиска и спасания потерпевших бедствие в чрезвычайных ситуациях на море.

Nezha-SeaDart может вертикально взлетать и садиться с земли и воды, парить в воздухе с помощью подъемной силы, создаваемой крыльями, плавно пересекать границу раздела вода-воздух и работать под водой как автономный подводный аппарат.

Ученые SJTU утверждают, что HAUV быстро перемещается как в воздухе, так и под водой и способен к автономному и плавному выходу из воды без специальной двигательной установки.

Последняя модификация этого беспилотника Nezha-IV оснащена четырьмя воздушными винтами и восемью подводными подруливающими устройствами. БПЛА может маневрировать в полете и под водой, выполнять динамичные переходы в условиях бурного моря. Конструкция, контроль и океанические испытания Nezha-IV демонстрируют его надежность и безотказность.

Как отмечает журнал Journal of Field Robotics, в последние годы большой интерес вызвали гибридные беспилотные аппараты (HAUV), способные автономно работать как в воздушной, так и в подводной среде с многократными быстрыми переходами. Существующие прототипы HAUV не могут в полной мере справиться с неструктурированной, суровой и опасной морской средой, учитывая высокое давление и сильные гидродинамические возмущения. В этой связи созданный китайскими учеными из SJTU беспилотник HAUV Nezha-IV представляет значительный интерес. Результаты его испытаний в Южно-Китайском море показывают, что Nezha-IV может работать на различных глубинах от 0 до 50 м со скоростью 1 км/ч в течение 22 мин, зависать в воздухе в течение 15 мин или преодолевать расстояние 7,2 км со скоростью 10 м/с за 12 минут. Привлекающей внимание особенностью этого беспилотника является и его модульная, складная, ударопрочная конструкция.

Экспертами также подчеркивается, что подводные аппараты, особенно автономные транспортные средства и планеры, имеют решающее значение для изучения и использования океана. Они могут иметь большое значение для решения задач разведки, обнаружения и работы в морском океане. Доказано, что эти подводные аппараты помогают людям выполнять различные подводные задачи, такие как отбор проб, наблюдение, разведка, мониторинг, патрулирование, операции по поиску и спасению и многое другое.

Передовая технология автономного управления позволяет операторам удаленно разворачивать беспилотные летательные аппараты и отдавать им команды на автономный полет в заданный район с берега или с палубы корабля. По завершении миссии такой беспилотный аппарат может вернуться в указанное место. Таким образом, HAUV могут стать более эффективным средством наблюдения за океаном. Их способность передвигаться как амфибия значительно сокращает вмешательство человека и экономит время и трудовые затраты.

Вне всякого сомнения, уникальные способности беспилотников типа HAUV могут также успешно использоваться и в военных целях.