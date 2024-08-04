Парламент Турции одобрил предложение Эрдогана о размещении на срок в два ближайших года турецких военных кораблей в территориальных водах Сомали.

Ожидается, что Турция в ближайшее время направит военные корабли к побережью Сомали. Парламент Турции 3 августа одобрил выдвинутое предложение президента Эрдогана о размещении на срок в два ближайших года турецких военных кораблей в территориальных водах Сомали.

Как было заявлено турецким президентом, это предложение является ответом на просьбу правительства Сомали и должно помочь властям этой страны в борьбе «с терроризмом и другими угрозами». Кроме того, как было подчеркнуто, такой шаг напрямую относится к обязательствам Турции поддержки сомалийских контртеррористических операций, вытекающим из подписания двустороннего соглашения в Могадишо 22 февраля с.г.

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Указанное соглашение, как известно, подчеркнуло направления экономического и военного сотрудничества двух стран, в соответствии с которым, в частности, Турция обязалась оказывать сомалийским военным помощь в обеспечении безопасности морских границ и проведении контртеррористической деятельности в отношении связанной с "Аль-Каидой" группировкой "Аш-Шабаб" (оба формирования запрещены в РФ), которая ведет повстанческую деятельность против правительства Сомали с 2006 года в попытке создать фундаменталистское исламское государство.

Подписанное в Могадишо соглашение представляет особую значимость в контексте участия Анкары в урегулировании региональной напряженности и в особенности резкого обострения эфиопо-сомалийских отношений.

Военное сближение Турции и Сомали началось еще в начале 2010-х, когда турецкие военные инструкторы стали участвовать в подготовке сомалийских сил безопасности противодействию террористической группировке Аш-Шабаб (запрещена в РФ) и начали работать над реструктуризацией сил обороны и безопасности Сомали.

Свое стремление к развитию военного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами Анкара традиционно объясняет с позиции проводимой ею политики панисламской кооперации и взаимовыручки, заявляя о себе как об одном из региональных центров силы, стремясь приобрести тем самым позитивный имидж в глазах других развивающихся государств.

В результате развития такого сотрудничества Турция уже усилила свои позиции в этой стране. В частности, после размещения в 2017 году в Могадишо крупнейшей турецкой военной базы за рубежом. Помимо этого, в 2020 году был заключен контракт на управление весьма важным в региональных масштабах и в стратегическом плане портом Могадишо турецкой компанией Albayrak Group сроком на 14 лет.

Ранее в этом месяце Анкара заявила, что в конце сего года направит разведывательное судно к берегам Сомали для поиска нефти и газа в рамках соглашения о сотрудничестве в области углеводородов между двумя странами.

В этом смысле предложение, внесенное президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в турецкий парламент является продолжением соглашения об экономическом и оборонном сотрудничестве, заключенного между Турцией и Сомали в феврале с.г. и рассчитанного на 10 лет. Одним из условий этого двустороннего соглашения между Сомали и Турцией стало предоставление последней прав на бурение нефтяных скважин на сомалийском шельфе и на использование обширных рыбных ресурсов.

В рамках реализации этого соглашения корвет ВМС Турции Kınalıada F514 уже совершил в апреле с.г. заход в порт Могадишо - столицы Федеративной Республики Сомали. Теперь же Турция в ближайшее время направит военные корабли к побережью Сомали для защиты своей морской операции по разведке нефти в соответствии с действующим двусторонним соглашением между Турцией и Сомали.

Подписанное в феврале соглашение между Турцией и Сомали уже вызвало беспокойство в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах, которые борются за влияние в Сомали. В СМИ ОАЭ уже появились статьи, что коммерческие и морские портовые интересы ОАЭ в Сомалиленде и других регионах Сомали оказались под угрозой из-за усиления Могадишо и действий Анкары по сближению с этой страной. В этой связи международные обозреватели не исключают, что направление Анкарой своих военных кораблей в территориальные воды Сомали еще более усилит противоречия в этом регионе Африки и Ближнего Востока.