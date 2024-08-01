Армия США заключила контракт на сумму в 55 миллионов долларов с компанией Camgian Corporation на разработку передовых технологий с использованием ИИ для усовершенствования и повышения эффективности ПРО.

На фоне происходящих вооруженных конфликтов мир стал свидетелем решающей роли систем противовоздушной и противоракетной обороны. Поэтому не удивительно, что США теперь намерены усовершенствовать свои интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD), внедрив технологию искусственного интеллекта для более совершенного обнаружения воздушных угроз.

В этой связи армия США, как стало известно, заключила контракт на сумму в 55 миллионов долларов с компанией Camgian Corporation, базирующейся в Миссисипи, на разработку передовых технологий автоматизации цепочки действий для систем IAMD.

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Camgian Corporation уже неоднократно была отмечена наградами за разработки цифровых технологий. Благодаря инновациям в области науки о данных, искусственного интеллекта и программного обеспечения технологи Camgian являются пионерами следующего поколения приложений для когнитивных вычислений, которые удовлетворяют критические потребности национальной безопасности и промышленных рынков.

Согласно пресс-релизу Camgian от 31 июля, контракт с армией США будет способствовать разработке инновационных подходов для повышения живучести сенсоров и снижения когнитивной перегрузки бойцов. Компания сообщила, что в рамках этого контракта она будет использовать свою платформу автоматизации и опыт в области машинного обучения и разработки программного обеспечения. Цель состоит в том, чтобы предоставить новые автоматизированные возможности, которые значительно повысят эффективность существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны армии США против быстро меняющихся угроз с воздуха.

В этой связи основные направления деятельности Camgian Corporation будут включать повышение устойчивости сенсорных и исполнительных сетей в сложных условиях и автоматизацию процессов принятия важных решений для повышения скорости и точности реагирования на угрозы. “Этот контракт дает нам возможность тесно сотрудничать с армейским сообществом IAMD для предоставления новых возможностей, которые позволят нашим бойцам сражаться на скорости машин”, - сказал доктор Гэри Батлер, генеральный директор и основатель Camgian.

Для реализации поставленных армией США задач будет использоваться платформа автоматизации цепочки уничтожения Reactor с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенная для обнаружения и подавления скоординированных беспилотных летательных аппаратов и воздушных атак. По сообщению компании Camgian, в Reactor используется AI/ML для сокращения цепочки уничтожения. Система использует алгоритмы искусственного интеллекта, обученные с помощью обучения с подкреплением, чтобы обеспечить наилучшее решение для автоматического устранения воздушных угроз. Платформа может быть интегрирована в общую операционную систему, что позволяет пользователям автономно собирать критические данные и делиться ими с пользователем. Это, по заключение представителей Camgian, снижает когнитивную перегрузку за счет автоматического предоставления рекомендаций по плану действий, адаптированных к ситуации/угрозе.

Reactor совместим с мультимодальными датчиками (пассивными радиочастотными, акустическими, радарными, EO/IR, лазерным дальномером) и эффекторами (подавления помех, кинетическими, некинетическими).

Согласно контракту, Camgian будет тесно сотрудничать с армией США в разработке и внедрении этих передовых решений в течение следующих нескольких лет.