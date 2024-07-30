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vizir47
США проводят испытания "недорогой" управляемой противокорабельной бомбы Quicksink
В рамках учений RIMPAC 2024 произошло испытание бомбардировщиком-невидимкой ВВС США B-2 управляемой бомбы Quicksink, которая поражает морские суда подобно торпеде.

Во время тренировочных стрельб SINKEX в рамках учений RIMPAC 2024 (Rim of the Pacific 2024) корабли и самолеты-участники провели демонстрационное боевое затопление выведенных из эксплуатации кораблей США USS Dubuque (LPD 8) и USS Tarawa (LHA 1). Согласно сообщению, оба корабля затонули в глубоких водах более чем в 50 морских милях от северного побережья острова Кауаи. Как сообщается, «в ходе учений подразделения-участники из Австралии, Малайзии, Нидерландов, Республики Корея, а также ВВС, сухопутных войск и ВМС США приобрели навыки тактики, целеуказания и ведения боевых действий против надводных кораблей в море».

Примечательной особенностью этих учений стало испытание бомбардировщиком-невидимкой ВВС США B-2 управляемой бомбы Quicksink, которая поражает морские суда подобно торпеде.

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 По информации американских СМИ, "эта бомба является срочным ответом на необходимость быстрой нейтрализации морских угроз на огромных пространствах мирового океана с минимальными затратами". “Особенность Quicksink заключается в том, что она привносит новые возможности как в существующие, так и в будущие системы вооружения Министерства обороны, предлагая командирам боевых подразделений и национальным лидерам новые методы противодействия морским угрозам”, - пояснил   Кирк Херцог, руководитель программы в Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL).

Традиционно для поражения вражеских кораблей используются тяжелые торпеды, запускаемые с подводных лодок, которые, несмотря на свою эффективность, имеют высокую стоимость и ограниченные возможности применения среди военно-морских сил. Поэтому Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) обратилась к Joint Direct Attack Munition (JDAM) для разработки недорогих и гибких атакующих решений.

“Тяжелые торпеды эффективны при потоплении крупных кораблей, но дороги и используются ограниченным числом военно-морских платформ, - заявил майор Дж. Эндрю Свенсон, начальник отдела передовых программ 85-й испытательной и оценочной эскадрильи ВВС США. - Quicksink представляет собой экономичную и гибкую альтернативу, которая может быть использована большинством боевых самолетов ВВС, тем самым расширяя возможности, доступные командирам и бойцам, участвующим в боевых действиях”. Разработанная JDAM система наведения преобразует существующие неуправляемые бомбы в высокоточные интеллектуальные боеприпасы.

Как сообщается, комплект QUICKSINK сочетает в себе существующую инерциальную навигационную систему наведения GBU-31/B Joint Direct Attack Munition с GPS-поддержкой (INS) в хвостовой части, новую радиолокационную головку самонаведения, установленную в носовой части, и инфракрасную камеру IIR (Imaging Infra-Red), установленную в боковом обтекателе. При приведении в действие бомба использует стандартный комплект JDAM для наведения на цель, а также самонаведение с использованием камеры для поражения корабля. Как только наведение достигнуто, система наведения направляет бомбу на детонацию вблизи корпуса ниже ватерлинии.

Таким образом, указанные доработки усовершенствованного боеприпаса помогают превратить неуправляемые бомбы во всепогодное оружие, совместимое с современными реактивными истребителями. Координаты цели системой JDAM могут быть загружены в самолет перед взлетом, перед пуском оружия и автоматически с датчиков самолета.

Публикация информации о последних тренировочных стрельбах SINKEX стала первым публичным сообщением о том, что B-2 Spirit был использован   для испытания этой противокорабельной системы. Учитывая, что B-2 может нести до 16 ракет GBU-31 JDAM, это подчеркивает значительную противолодочную огневую мощь, которую один бомбардировщик-невидимка может привнести в сценарий морского конфликта.

На веб-сайте ВМС США утверждается, что JDAM позволяет производить многократный пуск оружия по одной цели или по нескольким целям за один проход. Дальность действия JDAM составляет 15 миль (24 км). JDAM можно будет использовать при нарушении противовоздушной обороны корабля. Таким образом, может пройти некоторое время, прежде чем можно будет увидеть в боевом действии эту "торпедоподобную" бомбу.

#ввс сша #вооруженное противостояние #инновации в авиации #rimpac 2024 #joint direct attack munition (jdam) #quicksink
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