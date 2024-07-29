Министерство обороны Франции сообщило о создании Руководящего комитета для поддержки усилий франко-украинского партнерства в оборонной промышленности. 24 июля состоялось первое заседание этого комитета, сообщается его повестка дня.

26 июля Министерство обороны Франции сообщило о создании Руководящего комитета (РК) для поддержки усилий франко-украинского партнерства в оборонной промышленности.

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Указывается, что 24 июля с.г. Главное управление вооружений (DGA) Министерства вооруженных сил Франции, Министерство стратегической промышленности Украины и Министерство обороны Украины провели первое заседание этого комитета, "созданного для содействия совместным проектам в оборонной промышленности". Как сообщается, это первое заседание было посвящено организации и функционированию комитета, а также подробной презентации приглашенных французских и украинских компаний для партнерства в области поддержания в рабочем состоянии французской бронетехники в Украине. В пресс-релизе Министерства вооруженных сил Франции указывается, что другим французским и украинским компаниям, реализующим совместные проекты, предложено представить их на будущих сессиях Руководящего комитета для получения государственной поддержки.

Сопредседателями Руководящего комитета являются: с французской стороны Эммануэль Чива, генеральный делегат по вооружениям, возглавляющий DGA, и со стороны Украины - Сергей Боев, заместитель министра стратегических отраслей. Украинскую сторону на этой первой встрече также представляли заместитель министра стратегической промышленности Украины Анна Гвоздяр и заместитель министра обороны Украины Александр Сергей, другие представители министерств и командования сил материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, создание указанного Руководящего комитета стало результатом подписанной 7 июня 2024 года Министром Вооруженных сил Себастьяном Лекорну и министром стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным декларации о намерениях. Что же касается развития и углубления двустороннего сотрудничества в оборонной промышленности, то оно было задекларировано подписанным в Париже 16 февраля 2024 года французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским соглашением. Которое предусматривает, в частности, "поддержку Францией усилий Украины по развитию своей оборонно-промышленной базы за счет совместных инвестиций оборонных промышленников с локализацией производства в Украине".

Еще 8 марта с.г. министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну объявил, что несколько французских компаний собираются наладить партнерские отношения с украинскими компаниями для производства «запасных частей, возможно, даже боеприпасов» на украинской земле. Согласно заявлению французского министра 8 марта в эфире телеканала BFM/RMC, эта инициатива была поддержана сторонниками Киева. «Три французские компании создадут партнерские отношения с украинскими компаниями для производства беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов», - объявил Себастьян Лекорну . В частности, министр уточнил, что одной из этих компаний является Delair, базирующаяся в Лабеже в пригороде Тулузы, которая, по его словам, «стала самородком, когда дело дошло до производства беспилотников». Он также уточнил, что франко-немецкая компания KNDS, объединяющая французскую Nexter и немецкую Krauss – Maffei Wegmann, «предоставила через министерства Франции и Германии наибольшее количество наземного военного оборудования на украинскую землю», в отношении которой возникает вопрос о ее техническом обслуживании.

4 марта французский министр Себастьян Лекорну уже подробно описал прямую военную помощь Франции Украине, указав, что она за два года достигла €2,6 миллиарда. К этому, по его словам, следует добавить €1,2 миллиарда, пожертвованных Францией Европейскому фонду мира. Кроме того, Лекорну перечислил переданные Киеву вооружения: две зенитные системы Crotale, пять переносных зенитных комплексов "Мистраль", 160 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (при этом уточняя, что количество ракет Mistral, Aster или Scalp остается "конфиденциальной информацией"). По данным Кильского института, Франция находится на 16-ом месте в рейтинге украинских военных доноров, так как французское государство пообещало €640 миллионов военной помощи по сравнению с €17,7 миллиардами с немецкой стороны.

Относительно создания указанного Руководящего комитета для поддержки усилий франко-украинского партнерства в оборонной промышленности и прошедшего 24 июля его первого заседания, французские СМИ уже прокомментировали это событие короткой фразой: «Это не улучшит отношений между Францией и Россией».