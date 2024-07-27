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vizir47
Швеция планирует использовать истребитель Gripen для вывода наноспутников на низкую орбиту
Швеция сообщила о намерении использовать истребитель Gripen для вывода наноспутников на низкую орбиту. Это подтвердила и начальник космического отдела ВВС Швеции полковник Элла Карлссон на авиасалоне Фарнборо в Великобритании.

Поскольку космос имеет решающее значение для научной, коммерческой и военной деятельности (в частности, для наблюдения, связи, разведки и т. д.), НАТО в 2019 году превратила его в полноценную «оперативную область» или зону проведения военных операций. Остальные четыре - это суша, море, воздух и киберпространство. Тем более, что в последние годы мы наблюдаем «арсенализацию» этой среды с развитием некоторыми странами наступательного потенциала, такого как противоспутниковое оружие и маневренные устройства. И это, в том числе, подтверждает, по заключениям западных обозревателей, важность для украинских вооруженных сил сетевых услуг низкоорбитальных спутников Starlink,  предоставляемых SpaceX, которые позволяют им поддерживать структуру командования и управления.

Глушение сигналов спутниковой геолокации (GPS) является частью военных действий, связанных с космосом. Балтийский регион в течение нескольких месяцев особенно сильно пострадал от такого явления, которое потенциально может нанести ущерб воздушному и морскому движению. Кроме того, в июне Международный союз электросвязи (МСЭ) заявил, что получил жалобы от Франции, Швеции, Нидерландов и Люксембурга, в которых утверждалось о «вредных помехах» в спутниковых сетях.

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Как известно, Швеция, по аналогии с другими странами до нее, недавно приняла свою первую стратегию космической обороны. Не отличаясь особой оригинальностью, этот проект декларирует «обеспечение свободы действий в космосе и за его пределами», а также «создание портфеля космических возможностей, услуг и навыков» для поддержки «глобальной обороны и готовности к кризисам».

Даже если из-за ограниченных средств, эта стратегия основана на сотрудничестве в рамках НАТО и Европейского союза, у Швеции есть определенные собственные возможности, позволяющие действовать в одиночку, отмечают шведские обозреватели.

Так, согласно последним публикациям, в январе с.г. шведские власти открыли стартовую площадку для спутников в Космическом центре в Эсранге, Лапландия, которая до этого была предназначена для научных исследований. В частности, для изучения северного сияния с использованием воздушных шаров на большой высоте и спутникового слежения. В марте этот центр использовался для запуска ракеты Texus 60 (VSB-30), которая предназначалась для доставки 400-килограммовой полезной нагрузки на высоту 251,7 км.

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Что касается военного применения, то здесь инициативу взяли на себя ВВС Швеции (Svenska flygvapnet) и Королевский технологический институт KTH в Стокгольме, начавшие исследование под кодовым названием Stella, в рамках которого планируется использовать истребитель JAS-39 Gripen для вывода наноспутников на низкие орбиты.

Начальник космического отдела ВВС Швеции полковник Элла Карлссон рассказала некоторые подробности об этом на авиасалоне Фарнборо в Великобритании. В частности, она пояснила, что идея программы Stella была предложена бывшим руководителем украинского космического агентства, который сказал, что «реактивный запуск спутников с самолета был бы полезной возможностью, которую можно было бы использовать». Эту идею, по ее словам, подтвердили исследования Королевского технологического института (KTH), доказавшие возможность вывести 2-килограммовые наноспутники на низкую орбиту с помощью боевого самолета. Правда, как отметила Элла Карлссон, «еще неизвестно, сможет ли Gripen сделать это безопасно». «Они занимаются математикой. Но если нам придется перестроить самолет, чтобы он мог нести ракету, мы это сделаем», - сказала она. Главная проблема заключается в проверке того, потребует ли это модификации самого самолета.

Идея использования истребителя для вывода спутников на низкую орбиту не нова. В 2019 году аналогичные исследования начали итальянцы, которые хотят использовать самолеты Eurofighter Typhoon в качестве ракетоносцев. Аналогичные идеи разрабатываются в США: в рамках программы Airborne Launch Assist Space Access (ALASA) DARPA, инновационное агентство Пентагона, заключило с Boeing контракт на 104 миллиона долларов на разработку такой возможности, которая должна была основываться на использовании истребителя F-15E Strike Eagle, оснащенного «модулем» на его борту. При запуске с высоты 40 000 футов предполагалось вывести на низкую орбиту 45-килограммовый спутник. Цель состояла в том, чтобы снизить стоимость запуска малых наноспутников на 66 %. Несмотря на то, что программа ALASA была свернута, идея быстрого выполнения космических полетов не была оставлена.

Во Франции Dassault Aviation также работает над этим вопросом: с MLA (бортовой мини-ракетой-носителем) «были изучены   две версии, использующие действующий Rafale в качестве самолета-носителя», - объяснял представитель этой компании.

Аналогичное решение было разработано компанией Virgin Orbit с использованием самолета Boeing 747 в качестве стартовой платформы и ракеты LauncherOne. В 2023 году ее решения были переняты компанией Stratolaunch Systems, которая эксплуатирует  летающую стартовую платформу - двухфюзеляжный, крупнейший в мире самолет Stratolaunch.

#космос #швеция #истребитель jas-39 gripen #спутники на низкой орбите #швеция и космос
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