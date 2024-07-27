ВВС Германии сообщили о рекордном по дальности перелете трех своих самолетов Eurofighter, преодолевших расстояние в 8600 километров между Японией и Гавайями за 10 часов 31 минуту.

Три истребителя Eurofighter военно-воздушных сил Германии 26 июля установили новый рекорд дальности полета для реактивного истребителя Eurofighter, преодолев расстояние в 8600 километров между Японией и Гавайями за 10 часов 31 минуту, сообщил представитель военных.

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Как указывается, истребители Eurofighter вылетели с авиабазы Титосе на Хоккайдо в 9:02 утра 26 июля. В ходе полета они шесть раз заправлялись топливом из топливозаправщиков, обеспечивавших перелет, и прибыли на авиабазу ВВС Хикам в 12:33 утра. После прибытия на Гавайи три истребителя Eurofighter примут участие в международных военно-морских учениях Rim of the Pacific (RIMPAC), которые пройдут в этом году вместе с кораблями ВМС Германии.

Предыдущим общеизвестным рекордом на самый продолжительный непрерывный полет Eurofighter был полет в течение 8 часов и 36 минут, совершенный самолетами Typhoons Королевских военно-воздушных сил Великобритании 23 сентября 2017 года во время миссии над Ближним Востоком в поддержку коалиции, боровшейся против запрещенного в РФ Исламского государства.

Перед рекордным полетом три упомянутых выше истребителя Eurofighter Германии участвовали в Nippon Skies 24 - совместных учениях Японии, Испании и Германии. Эти учения - первый случай, когда самолеты ВВС Испании и Германии принимают участие в таких мероприятиях в Японии совместно с воздушными силами самообороны Японии.

Согласно информации СМИ, рекордный полет немецких истребителей Eurofighter и Nippon Skies 24 являются частью серии учений Pacific Skies 24, в рамках которых самолеты ВВС Бундесвера примут участие в пяти мероприятиях в пяти различных местах по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Pacific Skies 24 начались с переброски ударных самолетов Tornado на Аляску для обучения полетам на малой высоте с 17 по 29 июня, за чем последовало участие Eurofighter в проводимых Германией учениях Arctic Defender 24 на Аляске, которые проходили с 8 по 29 июля.

Немецкие истребители Eurofighters также участвуют в проходящих в Австралии учениях Pitch Black 24. Как только 1 августа завершится Pitch Black, немецкие и испанские истребители Eurofighter, участвующие в Pitch Black, присоединятся к французским Rafales, которые вылетят в Индию для участия в учениях Tarang Shakti Phase 1 с индийскими ВВС.

Как отмечают западные военные эксперты, истребители Eurofighters на самом деле не предназначены для полетов на большие расстояния и обычно размещаются в пределах довольно узкого радиуса действия. В некоторых странах, таких как Соединенные Штаты, есть авианосцы, позволяющие доставлять самолеты как можно ближе к районам проведения операций. Однако Германия не владеет такими кораблями со времен Второй мировой войны.

Длительный полет немецких истребителей Eurofighter был осуществлен в целях демонстрации, что таким истребителям возможно долететь непосредственно до отдаленного места дислокации, дозаправившись в воздухе.

Учения RIMPAC на Гавайях являются частью крупномасштабной серии учений Pacific Skies, которые проводятся в настоящее время. В них принимают участие военно-воздушные силы Германии, Франции и Испании, и они продлятся до середины августа. Учения также проходят на Аляске, в Японии, Австралии и Индии. Среди прочего, в ходе этих учений будут отрабатываться полеты на малой высоте, воздушная атака, противовоздушная оборона и дозаправка топливом в воздухе.

Правительство Германии недавно подчеркнуло "особую важность сотрудничества в области безопасности со своими партнерами и союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе".

Информируя общественность о рекордном перелете истребителей Eurofighter ВВС, СМИ также подчеркивают, что последние дни были отмечены для этих истребителей не только положительными публикациями. Так, явно плохой новостью для этого ультрасовременного самолета, стало известие о том, что итальянский истребитель Eurofighter разбился во время многонациональных военных учений в районе Дуглас-Дейли на Северной территории Австралии, к юго-западу от Дарвина.

Согласно пресс-релизу итальянских ВВС, пилот был спасен после катапультирования. Это также подтвердил министр обороны Австралии Ричард Марлес. Кроме того, военно-воздушные силы Италии заявили, что самолет “столкнулся с неизвестной проблемой во время тренировочного полета”. Согласно местным новостным источникам, из-за беспрецедентной катастрофы были временно приостановлены учения Pitch Black 24. Это не первый случай, когда авиакатастрофа подрывает дух военных учений. В прошлом году во время учений, за которыми также пристально наблюдали, в Квинсленде разбился вертолет.