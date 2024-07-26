Как сообщают европейские СМИ, между Турцией и Германией началась «война кебабов» после подачи Анкарой заявки сделать его фирменным блюдом с охраняемым статусом в Европейском Союзе и подачи Берлином апелляции на эту заявку.

Каждая национальная кухня имеет свое какое-то наиболее популярное и излюбленное блюдо, ставшее визитной карточкой страны. Для Турции таким блюдом, бесспорно, является кебаб, видов которого огромное количество и который готовят из кусочков говядины или баранины, курицы. Корни кебаба уходят в кухни тюркских кочевых народов.

В последнее время из-за международного признания того или иного блюда с охраняемым международным статусом стали происходить довольно серьезные политические разборки между отдельными государствами. И в качестве подтверждения этому служит принимающий все больший размах конфликт между Турцией и Германией за признание знаменитого кебаба «традиционным турецким блюдом», наравне, например, с неаполитанской пиццей или с испанской ветчиной Серрано.

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Как указывают СМИ не только этих двух государств, похоже, что между Турцией и Германией началась «война кебабов». Действительно, Берлин подал апелляцию на просьбу Анкары сделать это блюдо фирменным блюдом с охраняемым статусом в Европейском Союзе. Эта заявка была подана еще в апреле с.г. и, следовательно, предусматривала, что это блюдо может быть приготовлено только владельцами ресторанов, соблюдающими методы производства и специфику содержащегося в нем мяса. Донер-кебаб — это небольшие пласты мяса, дополненные овощами и соусами. Для приготовления донера мясо обжаривают на вертикальных шампурах. Донер — популярный вариант фаст-фуда.

Однако, если эта просьба будет удовлетворена, Турция хочет ввести требование об использовании говядины и баранины, «нарезанных горизонтально пластами толщиной от 3 до 5 мм», сообщает британская газета The Guardian. Куриное мясо может быть толще, в то время как мясной фарш будет полностью запрещен. Возраст животных, специи и нож, используемый для нарезки мяса, также должны быть среди предметов, на которые распространяются очень точные спецификации. По данным Стамбульской Международной федерации кебаба, которая инициировала этот запрос, указанное блюдо является неотъемлемой частью «кулинарного наследия» Турции.

Однако, по мнению Германии, заявка Турции на донер-кебаб создаст бюрократические препятствия, а также приведет к росту цен на это знаменитое блюдо, которое уже стало жертвой инфляции.

В Германии продажа кебаба составляет около 7 миллиардов евро в год. Таким образом, каждый третий немец ест их по крайней мере один раз в месяц, и это все больше сказывается на его кошельке. За два года цена этого блюда выросла с 4 до 10 евро в некоторых городах страны с тех пор, как крайне левая партия Die Linke внесла в парламент предложение о введении ограничения цен на кебаб.

Во Франции ситуация аналогичная. Меню кебаба в большинстве ресторанов за несколько лет выросло с 5 до 10 евро. Рост, который, в свою очередь, объясняется пожеланиями Стамбульской Федерации, которая хочет сделать свое фирменное блюдо более изысканным.

Турция, с ее 2,7-миллионной турецкой диаспорой в Германии, претендуют на звание родины донер-кебаба, поскольку в настоящее время он широко употребляется не только в этой стране, но и во всем Евросоюзе. Деликатес из тонко нарезанного мяса, приготовленного на вертикальном гриле, был завезен в Германию турецкими мигрантами, которые посыпали его мелко нарезанными овощами и поливали чесночным соусом или соусом чили. Его межкультурное значение вызвало перепалку в Германии во время государственного визита президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Стамбул в апреле.

Заявка Турции, опубликованная 24 апреля в Официальном журнале Европейского союза, проходит трехмесячный процесс обжалования, прежде чем будет принято окончательное решение. В случае ее принятия денер-кебаб получит такую же защиту, как итальянская неаполитанская пицца и французское шампанское. Это будет означать, что только кебабы, соответствующие определенным критериям, могут быть помечены как "денер", а несоблюдение этих требований может привести к штрафам или тюремному заключению. На данный момент у Германии и Турции есть шесть месяцев, чтобы найти компромисс, в противном случае Европейская комиссия будет вынуждена решить этот вопрос самостоятельно.