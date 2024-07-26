Embraer Enhanced Takeoff System (E2TS), оптимизирует взлет самолетов, увеличивая запас топлива, дальность полета и полезную нагрузку.

На Международном авиасалоне в Фарнборо в Великобритании бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолётов Embraer представил первую в мире систему автоматического взлета пассажирских самолетов Embraer Enhanced Takeoff System (E2TS), которая оптимизирует взлет самолетов категории E2, увеличивая запас топлива, дальность полета и полезную нагрузку. Бразильский производитель утверждает, что предлагаемая система E2TS улучшает поворот и траекторию самолета, сокращает длину посадочного поля и снижает нагрузку на пилота. Кроме обновления программного обеспечения, никаких модификаций самолета не требуется.

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Автоматическая посадка (autoland) была частью коммерческой авиации с 1960-х годов, а в последние несколько десятилетий ее использование стало особенно распространенным. Теперь система автономной посадки Embraer стала первой в мире для коммерческих самолетов.

Планируется, что E2TS поступит в эксплуатацию в конце 2025 года, что улучшит характеристики взлета и посадки и обеспечит дополнительную дальность полета примерно на 350 миль. Компания Embraer уже начала предлагать эту опцию клиентам, подчеркивая потенциал системы для “извлечения большей выгоды для экосистемы” и привлечения значительного интереса, сообщает Aerospace Global News.

Система работает благодаря запатентованному обновлению программного обеспечения существующей системы управления полетом, устраняющему необходимость в модификации самолета. Пилоты активируют режим автоматического взлета, устанавливают авторотацию и включают автопилот. В то время как пилоты отвечают за курс и настройки рычага управления, система управляет взлетом самолета.

Кроме того, конфигурация E2 GTF способствует улучшенной тяге при наборе высоты, что снижает нагрузку на двигатель и увеличивает время работы на крыле до 10 %. За 15 лет это усовершенствование может сэкономить эксплуатантам около полумиллиона долларов на каждом самолете.

В целом, по словам Embraer, E2TS повышает эффективность взлета, снижает нагрузку на пилотов, увеличивает дальность полета самолета и обеспечивает значительную экономию средств за счет оптимизации двигателя.

Арьян Мейер, президент и исполнительный директор Embraer Commercial Aviation, заявил, что решение о разработке и запуске E2TS было продиктовано спросом клиентов и желанием вывести возможности авионики на “новый уровень”. Как сообщает LaraNews, Мейер подтвердил, что заказчикам уже были предоставлены предложения по модернизации E2TS на самолетах, которые в настоящее время ожидают поставки, как только они будут запущены.

Компания Airbus первой опробовала автоматизированную систему взлета в рамках своего проекта автономного руления, взлета и посадки (ATTOL), который завершился в июне 2020 года после обширной двухлетней программы летных испытаний. В рамках тестирования Airbus продемонстрировал полностью автоматическое руление, взлет и посадку на основе визуального контроля с использованием бортовой технологии распознавания изображений. В ходе этих испытаний было проведено более пятисот тестовых полетов. Около 450 из этих полетов были посвящены сбору необработанных видеоданных для поддержки и совершенствования алгоритмов. Кроме того, возможности автономного полета были проверены в ходе шести тестовых полетов, в каждом из которых было по пять взлетов и посадок.

Airbus утверждает, что целью проекта ATTOL было исследование того, как можно переключить внимание пилотов с эксплуатации воздушных судов на управление полетами и принятие стратегических решений с помощью автономных технологий, включая алгоритмы машинного обучения и автоматизированные инструменты для классификации, обработки и создания моделей данных. Этот проект позволил Airbus оценить потенциал таких технологий для улучшения эксплуатации воздушных судов в будущем при сохранении высочайшего уровня безопасности. Однако Airbus пока не внедрял эту систему на коммерческих самолетах, которые все еще эксплуатируются.

Как подчеркивают эксперты, когда эта технология будет запущена в конце следующего года, Embraer станет первой компанией в мире, выпускающей подобное программное обеспечение для коммерческого использования. Технология разрабатывалась в течение последних трех лет и, по сообщению компании Embraer, почти готова к внедрению.