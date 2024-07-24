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vizir47
Европейские производители военных самолетов активно борются за внешние рынки сбыта
По сообщениям СМИ, активная конкуренция между Францией и Испанией за рынок военных самолетов развернулась в Колумбии.

Учитывая, что самолеты Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon и Saab Gripen доминируют в авиапарках многих стран, в последнее время наблюдается активная конкурентная борьба европейских производителей современной военной авиатехники за внешние рынки.  Анализ летного парка показывает, что три истребителя европейского производства уже находятся на вооружении у половины стран Европы. Помимо европейского рынка, самолеты Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon и Saab Gripen используются армиями многих других стран. Так, например, Египет, Катар, Индия уже активно используют французские самолеты Dassault Rafale, о своей заинтересованности в их приобретении заявили ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Бангладеш, Малайзия, Ирак, Сербия, Узбекистан, Перу, Колумбия.  Это побуждает европейских производителей усилить между собой конкурентную борьбу за рынки сбыта.

Весьма примечательные события в этом плане происходят в последнее время в Колумбии, где сталкиваются интересы испанского производителя Eurofighter Typhoon и французского Dassault Rafale: Боготе в ближайшие недели придется принять решение о замене своих истребителей Kfir C10 на истребители конкурирующих на этом рынке европейских Rafale и Typhoon. Указанная ситуация особенно обострилась в последние месяцы: после политических разногласий с Израилем власти Колумбии объявили о прекращении контракта на техническое обслуживание своих боевых самолетов, до сих пор осуществлявшегося промышленником Israel Aerospace Industry (IAI).

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https://meta-defense.fr/wp-content/uploads/2020/04/Rafale-Typhoon-e1621855777325.jpg

В настоящее время единственными истребителями, которыми располагают ВВС Колумбии, являются 19 истребителей IAI Kfir израильского производства: 17 одноместных и 2 двухместных самолета. Эти самолеты уже являются ветеранами, и окончание срока их эксплуатации запланировано на 2025 год. Теперь срок эксплуатации этих самолетов заканчивается, однако их техническое обслуживание и возможная замена на более современную израильскую продукцию  стали проблематичными из-за разрыва дипломатических отношений между Колумбией и Израилем  и резко критической позиции президента Колумбии, ультралевого Густаво Петро, в отношении проводимой Тель-Авивом политики в Газе.

 В этих условиях французский Dassault Rafale до недавнего времени был для Колумбии наиболее вероятным кандидатом на замену израильских Kfir. В декабре 2022 года министр обороны Колумбии И.Веласкес заявил, что с французским авиастроителем завершены переговоры о приобретении первого транша из трех-четырех французских истребителей за 678 миллионов долларов. Даже у испанских конкурентов Dassault Rafale появилось сообщение, что подписание контракта между Боготой и Парижем фактически предрешено.

Однако, некоторое время спустя власти Колумбии сделали заявление, что французский производитель истребителей не может выполнить заказ на небольшое количество самолетов, более того, уложиться в очень жесткий график, которого требует Богота. Дело в том, что бюджетное разрешение парламента Колумбии истекало 31 декабря 2022 года, до истечения которого власти этой страны хотели получить транш из трех-четырех французских истребителей. В этой связи заказ Колумбией французских самолетов был отложен.

Именно в этот момент у Испании появилась возможность продать свои истребители Eurofighter Колумбии в качестве быстрого решения Боготой вопроса с получением современных самолетов без необходимости ждать прибытия новых истребителей. Колумбия уже много лет является потенциальным заказчиком истребителей Eurofighter, и политическая ситуация в последнее время усилила эту вероятность. Испанское правительство Мариано Рахоя уже предлагало Колумбии истребители Eurofighters в 2017 году, что повысило вероятность продажи этой стране некоторых самолетов версии Tranche 2, которые в настоящее время эксплуатируются военно-воздушными силами. В 2018 году Airbus уже предложил Колумбии 15 новых самолетов Eurofighter Tranche 3, но, поскольку это было первое испанское предложение об этих самолетах, операция не увенчалась успехом.

Тем не менее, появилось сообщение, что Испания сделала новое предложение о поставке Колумбии от 12 до 16 истребителей.

Так и не решив свою проблему с заменой используемых истребителей IAI Kfir израильского производства, колумбийские власти начали новый виток консультаций, которыми не преминули воспользоваться западные авиапроизводители.

Однако, как отмечают военные эксперты, сегодня внимание Колумбии привлекают только два предложения: французский Rafale и испанский Typhoon. Свое решение по этому вопросу Богота намеревается огласить в ближайшее  время.

#колумбия #конкуренция авиапроизводителей
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