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vizir47
В США задаются вопросом, почему Обама еще не поддержал кандидатуру Харрис на пост президента
Почему Барак Обама еще не одобрил кандидатуру Камалы Харрис на пост президента

Когда Джо Байден объявил об окончании своей второй президентской кампании, все наиболее влиятельные члены Демократической партии довольно быстро фактически выстроились в очередь, чтобы выдвинуть Камалу Харрис в качестве кандидата от своей партии, который будет соперничать с Дональдом Трампом на предстоящих в ноябре выборах. Большинство демократов в Конгрессе и губернаторов партии заявили о своей поддержке кандидатуры Харрис на пост главы государства. Среди поддержавших кандидатуру Харрис, были, в частности, Клинтоны, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, такие представители левых, как Александрия Окасио-Кортес и сенатор Элизабет Уоррен. 

О своей “полной поддержке и одобрении кандидатуры Камалы” заявил и президент Джо Байден. “Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это”, - указал в своем выступлении президент США по поводу выдвижения кандидатуры Камалы Харрис.

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Однако не только американской общественности бросилось в глаза отсутствие среди этой волны одобрений выражение своей позиции сто стороны бывшего президента Барака Обамы.

Barack Obama ne l’a toujours pas soutenu, voici pourquoi – .

Хотя, как отмечает издание MSNBC, Барак Обама и похвалил Байдена как “одного из самых последовательных президентов Америки”, он не упомянул Харрис в своем заявлении 21 июля. Как, впрочем, и лидеры демократов в Конгрессе Хаким Джеффрис и Чак Шумер. Вместо этого Обама сказал о своей “уверенности в том, что лидеры Демократической партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат”. С тех пор он больше не выступал по этому вопросу.

Как отмечают американские СМИ, появилось много теорий о том, почему Обама не поддержал кандидатуру Харрис: от неверия в то, что она является лучшим кандидатом для борьбы с Трампом, до предположений о том, что его жена Мишель Обама планирует баллотироваться. Мишель - единственный демократ, чьи результаты неизменно выше, чем у Трампа, правда, она неоднократно заявляла, что не интересуется политикой и не хочет получать эту работу.

Источник, близкий к Обаме, пояснил MSNBC: «Как и в 2020 году, президент Обама считает, что он будет в уникальном положении, чтобы помочь партии после избрания кандидата, выдвинуть этого кандидата и сделать все возможное, чтобы этот кандидат был избран в ноябре». Как также объясняет New York Times, Барак Обама хочет оставаться беспристрастным до тех пор, пока съезд Демократической партии в середине августа официально не выберет Камалу Харрис.

Тем не менее, ее назначение съездом демократов в качестве кандидата от партии на предстоящих выборах кажется гарантированным. Более половины делегатов, которые будут голосовать на этом гигантском партийном собрании, заявили, что поддержат вице-президента.

Однако такая уклончивая позиция Барака Обамы не нова. В 2020 году он уже отказался поддерживать Джо Байдена, который, тем не менее, был его вице-президентом в течение двух своих сроков. Тогда он явно ждал снятия последнего кандидата, участвовавшего в праймериз, Берни Сандерса, чтобы наконец полностью встать на сторону Джо Байдена.

Правда, по оценкам американских обозревателей, нынешний контекст несколько иной, поскольку Камала Харрис - единственная, кто баллотируется в качестве кандидата на предстоящие выборы после ухода Джо Байдена. За 48 часов она оживила кампанию и вселила надежду в избирателей-демократов. Не сумев, правда, повлиять на общественное мнение и даже подвергнувшись открытой критике со стороны некоторых избирателей.

Как констатируют американские СМИ, молчание Барака Обамы на самом деле носит стратегический характер: оно позволяет другой личности проявить себя, если она того пожелает, не допустить, чтобы Камала Харрис была «коронована» слишком быстро, чтобы избиратели поверили, что они высказали свое мнение, пока она не была кандидатом на праймериз, и обеспечить, чтобы она не была представлена в качестве резервного кандидата, выдвинутого партийной элитой. Так что нет ничего общего с какой-либо враждебностью между двумя персонажами. Все указывает на то, что бывшему президенту рано или поздно придется поддержать Камалу Харрис.

#сша #выборы 2024 в сша #обама и харрис
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