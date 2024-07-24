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vizir47
Британские солдаты тестируют технологию носимого лазерного обнаружения и управления беспилотниками
Британская армия объявила о начале тестирования ряда инновационных носимых военных технологий, включая те, которые позволяют управлять беспилотниками и обнаруживать лазеры.

Британская армия объявила, что намерена протестировать ряд носимых военных технологий, включая те, которые позволяют управлять беспилотниками и обнаруживать лазеры.

 В частности, указывается, что 2-й батальон Королевского английского полка, базирующийся в Лестершире, протестирует ряд технологических новинок, чтобы оценить их полезность и научиться ими пользоваться. “Британские солдаты внедрили технологию ношения одежды на теле следующего поколения, которая обеспечивает модернизированное преимущество на поле боя. Цель испытаний - интегрировать доступные технологии в носимую солдатами технику, повысить осведомленность о поле боя и ускорить принятие тактических решений”, - пояснили в пресс-релизе  Министерства обороны Великобритании.

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Некоторые из тестируемых солдатами армии Великобритании технологий специально разработаны для предупреждения о том, что лазеры нацелены на войска. Согласно заявлению Министерства обороны, технология определяет длину волны используемых противником лазерных средств. Затем британский солдат предупреждается о такой опасности, что позволяет ему предпринять соответствующие действия. Еще одна интересная технология включает в себя носимые устройства, которые позволяют солдатам напрямую управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Среди других тестируемых носимых технологий - система теплового обнаружения беспилотных летательных аппаратов, лазерный дальномер, усовершенствованная цифровая дневная и ночная оптика и ячеистая сеть, которая расширяет радиус действия, переключаясь с рации одного солдата на рацию другого. Цифровая система стандартизирована и предлагает индивидуальное управление, которое может быть настроено для каждой конкретной миссии. Система стробоскопического оповещения, установленная на шлеме, может идентифицировать друга или врага и включает электронный маячок, помогающий идентифицировать солдата.

Другая технология включает в себя “умный концентратор” или “мозг” интегрированного источника питания и передачи данных для всех цифровых устройств. Они также протестируют ячеистую сеть, которая позволяет “переключаться” с рации одного солдата на рацию другого для увеличения дальности действия. В набор инструментов военнослужащих также войдут наземные датчики для обнаружения движения, которые будут отправлять сигналы тревоги в системы, надеваемые на тело.

Испытания, проведенные учеными из Лаборатории оборонных наук и технологий (Dstl), показали, что даже незначительные изменения в тактике пехоты, касающиеся командования и контроля, средств связи, вычислительной техники и информационных систем, могут значительно улучшить оперативные результаты на поле боя. Цель испытаний - помочь увеличить темп боя. Министерство обороны объясняет, что это поможет британским войскам перехитрить своего врага, позволяя им понимать и действовать быстро. Считается, что эта технология также поможет британским вооруженным силам лучше ориентироваться в ситуации. Это развивает предыдущую цель, позволяя принимать более обоснованные решения в режиме реального времени, помогает солдатам легче отличать своих от врагов в пылу сражения, а также получить более полное представление о складывающейся ситуации. Технология, будучи взаимосвязанной, также позволит войскам с легкостью отправлять данные, изображения и полнометражное видео.

“Правительство Великобритании четко заявляет о своей приверженности развитию технологий, которые обеспечивают безопасность и превосходство Вооруженных сил Великобритании. Эта передовая технология повысит боевую эффективность и осведомленность о ходе боевых действий”, - пояснила министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл. “Я приветствую продолжение сотрудничества между правительством, промышленностью и учеными в рамках этой инновационной программы”, - добавила она.

“Следующий этап будет включать в себя изучение вариантов установки таких инноваций на транспортные средства и разработку совместной системы для  наших союзников. Дальнейшие разработки и эксперименты будут продолжаться в течение следующих пяти лет и будут развиваться по мере появления новых технологий”, - добавили в Минобороны.

 

#великобритания #инновации в военной области #армия британии и нато
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