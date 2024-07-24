В опубликованном Национальным управлением по ядерной безопасности США докладе указывается о сокращении ядерного оружия США на 90% со времен пика холодной войны

Впервые с 2021 года США решили рассекретить данные о своих запасах ядерного оружия и сделать их доступными для общественности.

Согласно последним данным, опубликованным Национальным управлением по ядерной безопасности (NNSA), на сентябрь 2023 года запасы ядерных боеголовок в Соединенных Штатах составляли 3748 единиц. Ядерный арсенал включает как активные, так и неактивные боеголовки.

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Активные боеголовки включают стратегические и нестратегические боеприпасы, которые находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию. Неактивные боеголовки хранятся на складе в нерабочем состоянии, и из них удалены баллоны с тритием.

Согласно данным, обнародованным Агентством Национальной безопасности, до сентября прошлого года США демонтировали всего 69 ядерных боеголовок. Это наименьшее количество боеголовок, демонтированных Соединенными Штатами за один год с 1994 года (для сравнения, в 2022 году в стране было демонтировано 122 боеголовки, а в 2021 году – 214). Демонтированная боеголовка - это та, которая была разобрана на составные части. “В настоящее время около 2000 дополнительных ядерных боеголовок выведены из эксплуатации и ожидают демонтажа”, - говорится в данных АНБ.

Максимальное количество ядерного оружия, когда–либо имевшееся в распоряжении США, составляет 31 255 единиц, что было зафиксировано в конце 1967 года. К 1989 году этот показатель снизился до 22 217 и на сегодняшний день составляет 3748 единиц. Нынешний запас ядерного оружия США на 88 процентов меньше того количества. В докладе NNSA подчеркивается, что "с тех пор США постоянно сокращали свои запасы, и количество оружия, списанного и ожидающего демонтажа, также значительно возросло".

Согласно таблице, предоставленной NNSA, в 1992 году США сократили количество своего оружия больше всего за год, когда оно составляло 13 708 единиц, по сравнению с 19 008 в конце 1991 года. В докладе NNSA также упоминается, что количество “нестратегических ядерных вооружений, имеющихся в распоряжении США, сократилось более чем на 90 процентов с 30 сентября 1991 года”.

Нестратегические ядерные вооружения являются безответственными системами в соответствии с Новым договором СНВ, который представляет собой соглашение о сокращении ядерных вооружений между США и Россией и устанавливает ограничения на развертывание стратегических ядерных боеголовок.

Как указывается в докладе NNSA, «в то время как США год за годом сокращают свои запасы стратегических ядерных боеголовок, некоторые другие страны, такие как Китай, по некоторым данным, разрабатывают их высокими темпами». Для подтверждения этого тезиса доклад цитирует опубликованную в прошлом месяце Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI) ежегодную оценку состояния вооружений, разоружения и международной безопасности. В частности, указывается, что в ежегоднике SIPRI за 2024 год сообщается, что количество и типы разрабатываемого ядерного оружия существенно возросли за последний год. Так, ядерный арсенал Китая увеличился с 410 боеголовок в январе 2023 года до 500 в январе 2024 года. Это примерно на 20% больше, чем за один год. Далее в докладе NNSA содержится предупреждение о том, что к концу текущего десятилетия у Китая может быть столько же МБР, сколько “у России или США”.

Россия в докладе NNSA занимает первое место в списке, а ее военные запасы ядерного оружия указаны в количестве 4380 единиц. Сюда не входят списанные боеголовки, которые страна планировала демонтировать. В докладе на второе место в списке поставлены США, а на третье - их союзник Великобритания, в распоряжении которой находится нераскрытое количество боеголовок. Франция, Индия и Израиль также фигурируют в ежегоднике SIPRI в списке стран, обладающих значительным военным ядерным арсеналом.