Министерство обороны Великобритании объявило об успешном испытании системы лазерного оружия HELWS, установленном на бронетранспортере Wolfhound.

Министерство обороны Великобритании возлагает большие надежды на оружие направленной энергии. В апреле, после многообещающих испытаний, Лондон объявил, что Королевский флот ускорит установку лазерной системы DragonFire на своих кораблях первого ранга, чтобы дополнить их возможности в борьбе с дронами, ракетами и самолетами противника.

Система DragonFire, разработанная MBDA UK, Leonardo UK и QinetiQ в рамках программы, запущенной в 2017 году Лабораторией оборонных наук и технологий (Dstl), и обладающая мощностью 50 кВт, оценивается Великобританией достаточно точной, чтобы поразить монету с расстояния в один километр. При этом ее реальные возможности засекречены.

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Затем, несколько недель назад, Министерство обороны сообщило, что 7-я группа противовоздушной обороны британской армии вскоре проведет испытания энергетического оружия с радиочастотным наведением (RFDEW), принцип действия которого заключается в излучении мощного электромагнитного сигнала, способного повредить или даже разрушить электрические цепи и электронные системы противника. Разработанное Thales UK по заданию агентства Defense Equipment and Support (DE&S) при технической поддержке Dstl, RFDEW, например, сможет «нейтрализовать рой беспилотников всего за 12 евроцентов». Тем не менее, его возможности еще предстоит улучшить, поскольку на данный момент его дальность действия составляет один километр.

Но у этой команды оказался на стадии завершения другой проект - успешное проведение испытания лазерного оружия, установленного на бронетранспортере британской армии Wolfhound, о чем 22 июля объявило Министерство обороны.

«Впервые инженеры успешно испытали мощное лазерное оружие с боевой машины британской армии», - говорится в заявлении. «Это новаторское испытание, проведенное на полигоне Dstl в Портон-Дауне, показало, что лазерное оружие нейтрализует цели на расстоянии более 1 км», - указывает Министерство и добавляет: «Мощное лазерное оружие, установленное на бронетранспортере британской армии Wolfhound, представляет собой значительный шаг вперед в демонстрационной программе оружия направленной энергии, обеспечивая повышенное оперативное преимущество на поле боя».

Рассматриваемое лазерное оружие не является версией DragonFire, предназначенной для сухопутных войск Великобритании. Это несколько иная система высокоэнергетического лазерного оружия (HELWS), разработанная Raytheon UK, дочерней компанией американской RTX Group. «Легкий и портативный HELWS - это первое лазерное оружие, встроенное в наземный транспорт, которое будет использоваться в Великобритании. Оно было разработано для сбивания беспилотных летательных аппаратов класса 1, но при этом было совместимо с существующими системами противовоздушной обороны, включая радары, системы командования и управления, другие платформы», - пояснили в Raytheon UK. «Мы доказали, что система высокоэнергетического лазерного оружия Raytheon может отслеживать и поражать цели, находясь на транспортном средстве», - сказал Джеймс Грей, генеральный директор Raytheon UK. «Скорость, с которой эта возможность была реализована, стала возможной только благодаря упорной работе наших британских промышленных партнеров, а именно Frazer-Nash, NP Aerospace, LumOptica, Blighter Surveillance Systems и Cambridge Pixel, технологии, разработанной Raytheon, которая была опробована на земле».

Согласно опубликованной информации, для боевого использования этого лазерного оружия требуется всего два человека, для обучения которых может потребоваться всего две недели. В то же время эксперты указывают, что при использовании оружия направленной энергии возникают серьезные проблемы, в зависимости от его уровней мощности. Мощность в 50 киловатт, в частности, оказывается сложной для интеграции в транспортное средство, которое необходимо постоянно перемещать, для рассеивания тепла, использования значительного количества электроники и износа по сравнению с стационарным объектом. Такое пояснение, в частности, сделал Дуг Буш, менеджер по закупкам армии США на парламентских слушаниях в мае.