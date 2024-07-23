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vizir47
Концепция истребителя 6-го поколения Tempest представлена на авиасалоне в Фарнборо
Компания BAE Systems и британские СМИ публикуют информацию о представленной на авиасалоне в Фарнборо концепции самолета 6-го поколения Tempest, разрабатываемого Великобританией, Италией и Японией в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP).

Как сообщают британские средства информации, в этом году посетители авиасалона в Фарнборо, Великобритания, который будет работать с 22 по 26 июля, смогут ознакомиться с концептуальной моделью истребителя шестого поколения, разрабатываемого Великобританией, Италией и Японией в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP). О разработке истребителя, получившего название Tempest, было впервые объявлено в декабре 2022 года.

Laser-laced, Rolls Royce-powered electric engine to grace 6th-gen Tempest fighters

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В соответствии с соглашением, три страны совместно разрабатывают самолет, а компания BAE Systems возглавляет проект. По общему мнению разработчиков, новая концепция демонстрирует значительные улучшения в аэродинамике по сравнению с другими самолетами. Например, его увеличенное, модифицированное треугольное крыло обеспечит большую управляемость полета. Воздухозаборники расположены под углом для большей скрытности, а перед v-образным оперением имеется заметный выступающий участок, в котором расположены S-образные воздухозаборники двигателя, что снижает заметность самолета на радаре.

Реактивный двигатель, разрабатываемый компанией Rolls Royce, имеет ряд усовершенствований, в том числе улучшенную выхлопную систему для снижения тепловыделения и радиолокационной заметности. Его мощность в 10 раз больше, чем у современных двигателей боевых самолетов, что позволит использовать его в качестве источника энергии для лазерного оружия.

“В течение 18 месяцев, прошедших с момента запуска Глобальной программы боевой авиации, мы тесно сотрудничали с нашими промышленными партнерами в Италии и Японии в рамках соглашения о сотрудничестве, а также с правительствами трех стран, чтобы согласовать требования к боевому самолету следующего поколения”, - сказал Герман Клаесен, управляющий директор Future Combat Air Systems, BAE Systems. “Новая модель, представленная на Международном авиасалоне в Фарнборо, демонстрирует заметный прогресс в разработке концепции этого истребителя будущего. Мы продолжим тестировать и совершенствовать конструкцию по мере приближения к следующему этапу программы”, - добавил он.

Tempest разрабатывается консорциумом, включающим BAE Systems Military Air & Information, Mitsubishi Heavy Industries и Leonardo S.p.A.. Самолет будет оснащен кабиной пилота с минимальным количеством физических элементов управления и индикаторов. Вместо этого приборная доска пилота будет отображать виртуальные приборы и элементы управления на поверхности. Самолет также будет в значительной степени полагаться на искусственный интеллект, который сможет учиться у своего пилота. Это позволит управлять самолетом по желанию пилота и позволит передовой компьютерной системе взаимодействовать с другими платформами и выполнять множество обязанностей, освобождая пилота для выполнения функций командира миссии.

Самолет будет оснащен радаром компании Leonardo - это мощная система нового поколения, способная передавать в 10 000 раз больше данных, чем существующие системы.

Вместе с тем, как отмечают британские обозреватели, будущее этого самолета в последние дни оставалось в Великобритании неопределенным. После недавней смены здесь правительства возникли опасения по поводу того, будет ли проект продвигаться вперед, поскольку не было никаких обязательств относительно будущих расходов на его разработку.

Первоначально планировалось, что Tempest совершит свой первый полет в 2027 году и поступит на вооружение Королевских военно-воздушных сил, военно-воздушных сил самообороны Японии и военно-воздушных сил Италии к 2035 году. Однако присутствие самолета на авиасалоне в Фарнборо убедительно свидетельствует о том, что партнеры серьезно рассматривают возможность выхода и на экспортный рынок.

“GCAP - это стратегически важное партнерство, объединяющее правительства Великобритании, Италии и Японии, а также их соответствующие отрасли промышленности для совместной работы над общими военными и промышленными задачами по созданию боевой авиации нового поколения”, - пояснили в пресс-релизе компании BAE Systems. “Программа имеет огромное значение для безопасности, политического и экономического процветания каждой страны и, благодаря эффективной передаче знаний и технологий, поможет развить и обеспечить важные возможности боевой авиации в каждой стране в будущем”, - говорится в сообщении.

#истребитель 6-го поколения #tempest #инновации в авиации
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