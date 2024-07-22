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vizir47
ВМС Австралии впервые запустили новую ударную ракету морского базирования
Министерство обороны Австралии сообщило о первом запуске новых противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM) норвежского производства и скором оснащении кораблей ВМС ракетами Tomahawk.

Как сообщается в пресс-релизе австралийского министерства обороны, эсминец Sydney впервые запустил усовершенствованную ракету повышенной дальности Naval Strike Missile (NSM) норвежского производства. Стрельбы были проведены в ходе учений RIMPAC 2024, проводимых военно-морскими силами Соединенных Штатов у берегов Гавайев, во время имитационных действий по потоплению бывшего американского военного корабля Tarawa LHA1.  

Naval Strike Missile

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Переоснащение боевых кораблей Австралии на более современные ракеты повышенной дальности  взамен стоящих сейчас на вооружении ракетных установок Harpoon произошло в развитие указаний правительства, озвученных в Стратегическом обзоре обороны на 2022 год и в Национальной стратегии обороны на 2024 год по усилению военной мощи надводных кораблей ВМС страны.

О начале переоснащения таким ракетным вооружением нескольких фрегатов класса Anzac и эсминцев класса Hobart, выступая в местном сенате в 5 июня с.г.,  сообщил   главнокомандующий ВМС Австралии вице-адмирал Марк Хаммонд. В частности, он указал, что в этом году на вооружение австралийских ВМС поступят противокорабельные ракеты NSM, а также крылатая ракета Tomahawk с максимальной дальностью свыше 2500 км. Контракт на  поставку ракет NSM правительство Австралии подписало в 2023 году с местной дочерней компанией норвежского оборонного концерна Kongsberg Defence Australia, по которому будет закуплено 200 таких ракет на общую сумму $830 миллионов. Максимальная дальность поражения этих ракет составляет 200 километров, они более маневренные, чем Harpoon.

“К концу этого года мы перейдем от устаревшего флота, оснащенного оружием максимальной дальности действия около 200 км, к оснащению ракетами Tomahawk с максимальной дальностью действия более 2500 км", - добавил он. Ожидается, что эсминцы класса Hobart станут первыми австралийскими военными кораблями, оснащенными ракетами Tomahawk. В настоящее время министерство проводит технико-экономическое обоснование для изучения возможности их установки на шесть будущих фрегатов класса Hunter.

Хаммонд также сообщил, что австралийские подводные лодки класса Virginia, которые планируется ввести в строй в начале 2030-х годов, тоже будут оснащены ракетами Tomahawk.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны Австралии, “запуск корабельных ударных ракет эсминцем Sydney во время учений RIMPAC 2024 представляет собой значительное повышение летальности надводного флота Австралии и является результатом стремления Австралии ускорить развертывание расширенных возможностей нанесения смертоносных ударов. Морская ударная ракета повышенной дальности Naval Strike Missile является ключевым средством повышения мощи и живучести наших кораблей и позволяет нам сдерживать противника на больших расстояниях. Для противодействия попыткам потенциального противника продемонстрировать свою мощь против Австралии необходимы ударные средства во многих областях, включая морские ударные ракеты”.

По случаю проведенных стрельб министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой заявил: ”Это сотрудничество между оборонным и промышленным партнером Kongsberg Defence Australia, а также местными австралийскими компаниями, такими как Marand, Aerobond, Australian Precision Technologies, Nupress Group, Axiom Precision Manufacturing и Stahl Metall, демонстрирует приверженность правительства Австралии сотрудничеству с оборонной промышленностью для ускорения интеграции вооружения повышенной летальности”.  “Эти стрельбы стали отличным примером совместной работы наших международных партнеров и австралийской промышленности в области обороны над ускорением создания новых возможностей для укрепления региональной стабильности. Стратегическая обстановка в Австралии быстро меняется, внедрение противоракет Naval Strike позволяет надводным кораблям нашего военно-морского флота наносить морские удары на большие расстояния и выполняет наше обещание союзникам увеличить возможности и смертоносность нашего военно-морского флота”.

Эскадренный миноносец Sydney, построенный в Осборне, Южная Австралия, представляет собой управляемый ракетный эсминец, который может обеспечивать противовоздушную оборону и морскую защиту сопровождаемых кораблей, сухопутных войск и инфраструктуры в прибрежных районах.

 

#военное противостояние #naval strike missile (nsm) #вмс австралии #переоснащение боевых кораблей австралии
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