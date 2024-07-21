В ходе учений Valiant Shield в Индо-Тихоокеанском регионе компания Raytheon продемонстрировала успешный перехват цели с помощью стандартной ракеты Missile-6, используя данные слежения и наведения на цель, полученные от армейской системы США.

В ходе недавних учений Valiant Shield в Индо-Тихоокеанском регионе американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для вооружённых сил США, компания Raytheon продемонстрировала успешный перехват цели с помощью стандартной ракеты Missile-6, используя данные слежения и наведения на цель, полученные от армейской системы противовоздушной и противоракетной обороны нижнего уровня и интегрированной системы боевого управления сухопутных войск.

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Как сообщает издание Defense News, в ходе испытаний, включавших как физическое оборудование, так и моделирование, армейский тренажер LTAMDS передавал данные отслеживания угроз и оперативное программное обеспечение для управления боем SM-6 в интегрированную систему боевого командования (IBCS), разработанную Northrop Grumman. Используя данные отслеживания с армейского датчика противовоздушной и противоракетной обороны нижнего уровня, Raytheon продемонстрировала “имитацию сложного ракетного удара”, объединив радар противоракетной обороны с военно-морским комплексом SM-6 и интегрированной системой боевого управления.

В заявлении по этому поводу компании Northrop Grumman говорится, что испытания доказывают возможность работы ракет военно-морского флота в рамках интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны сухопутной армии.

По словам Тома Лалиберти, президента подразделения систем наземной и противовоздушной обороны компании Raytheon, “успешное тестирование подтверждает жизнеспособность Индо-Тихоокеанского командования США INDOPACOM, демонстрируя интеграцию SM-6 с IBC и LTAMDS. LTAMDS в сочетании с SM-6 добавляет исключительную способность поражать все более разнообразные и сложные угрозы с помощью многоцелевой ракеты, которая летит настолько далеко, насколько может видеть радар, обеспечивая большую дальность действия армии и совместную интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону”.

Как отмечают военные наблюдатели, армия США использует ракеты SM-6 и Tomahawk производства Raytheon с системой вертикального пуска для своего оружия средней дальности (MRC). Это нечто среднее между высокоточными боевыми боеприпасами, предназначенными для поражения целей на расстоянии более 500 километров, и гиперзвуковыми ракетами наземного базирования, входящими в линейку армейских систем fires. Как отмечают американские эксперты и представители компании Raytheon, усилия по интеграции зенитной ракеты дальнего радиуса действия военно-морского флота, работающей в наземном режиме, с армейскими системами противоракетной обороны могли бы способствовать дальнейшему созданию многоуровневой архитектуры противоракетной обороны. Новый радар LTAMDS усиливает противовоздушную и противоракетную оборону армии.

В декабре армия развернула батальон из четырех радаров LTAMDS, как того требовал Конгресс. В этом году на Филиппины были направлены подразделения MRC в рамках ежегодных учений Salaknib с островным государством Гуам в апреле. Радар LTAMDS все еще находится на стадии создания прототипа, в настоящее время ведутся работы по его модернизации для обеспечения 360-градусного слежения, что улучшит возможности радара Patriot.

В начале 2025 финансового года армия проведет оперативную оценку, по итогам которой позднее в этом году будет принято окончательное решение о разработке и производстве этого радара, что станет шагом к его серийному производству.

Как указывают эксперты США, совместное тестирование этих систем имеет решающее значение для проверки архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны острова Гуам в архипелаге Марианские острова в западной части Тихого океана, имеющего статус неинкорпорированной организованной территории США. Установка будет включать пусковые установки MRC, LTAMDS, IBC и системы Aegis с ракетами SM-3 и SM-6.

Последнее испытание было проведено на учениях Valiant Shield, которые проводятся раз в два года и объединяют союзников и партнеров для разработки, тестирования и тренировок в реалистичных условиях. Правительство и промышленность сотрудничают в продвижении технологий и решений, направленных на повышение способности объединенных сил поддерживать связь и выполнять сложные многоплановые операции в Индо-Тихоокеанском регионе.