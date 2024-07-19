Израильская компания Cellebrite, занимающаяся цифровой разведкой, оказала важную поддержку ФБР, позволив разблокировать телефон стрелка в Трампа в течение 40 минут.

В ходе драматического развития событий после покушения на бывшего президента Дональда Трампа, ФБР использовало передовые, ранее не публиковавшиеся технологии, для разблокировки телефона стрелка - Томаса Крукса. Согласно сообщениям, источники, знакомые с этим делом, сообщили, что ФБР обратилось за помощью к израильской компании Cellebrite, занимающейся цифровой разведкой, чтобы получить доступ к телефону преступника.

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Инцидент произошел на прошлой неделе, когда преступник открыл огонь по Трампу во время публичного митинга в Бетель-парке, штат Пенсильвания. Трамп получил травму уха, в то время как один зритель был убит, а двое других получили тяжелые ранения. Сразу после этого ФБР попыталось разблокировать телефон Крукса, чтобы понять его мотивы. Однако первоначальные попытки получить доступ к устройству, более новой модели Samsung, работающей под управлением операционной системы Android, не увенчались успехом.

Компания Cellebrite, известная своими передовыми технологиями разблокировки телефонов, вмешалась после срочного обращения ФБР. Компания оперативно предоставила дополнительную техническую поддержку, и новое обновление программного обеспечения все еще находящегося в разработке. Согласно информации Bloomberg, в течение 40 минут после получения обновления ФБР успешно разблокировало телефон преступника.

Как сообщается, бюро ФБР в Питтсбурге, у которого уже была лицензия на программное обеспечение Cellebrite, изначально не смогло обойти пароль телефона. Это привело к экстренному вызову команды Cellebrite, которая давно взаимодействует с правоохранительными органами США.

Компания Cellebrite, котирующаяся на фондовой бирже с Nasdaq, утверждает, что примерно пятая часть ее работы в государственном секторе приходится на федеральных заказчиков. Компания сообщила о ежегодном доходе в размере 89,6 млн долларов за первый квартал 2024 года и проработке более 5 млн дел.

Однако методы компании Cellebrite вызвали серьезную критику со стороны защитников неприкосновенности частной жизни. Критики утверждают, что технология Cellebrite может использоваться неэтично, что потенциально может привести к массовому незаконному вторжению в частную жизнь. Джейк Винер, юрист Информационного центра Electronic Privacy, выразил обеспокоенность по поводу последствий использования такой технологии правоохранительными органами. “Когда правоохранительные органы заключают контракт на доступ к технологиям взлома телефонов, они создают огромные риски злоупотреблений, противоправной слежки и массового наблюдения”, - заявил Винер. Он призвал федеральные агентства США пересмотреть контракты с Cellebrite, утверждая, что деньги налогоплательщиков не должны финансировать то, что он назвал “неэтичным и вредным бизнесом”.

Cellebrite, со своей стороны, защищает свою практику, утверждая, что ее программное обеспечение используется исключительно в случаях, предусмотренных законом. Компания указала, что она прекратила свою деятельность в некоторых регионах, таких как Китай и Гонконг, из-за проблем с правами человека. Несмотря на негативную реакцию, Cellebrite продолжает расширять свои услуги среди федеральных клиентов в США. Как указывают американским СМИ представители властей США, несмотря на споры вокруг причастности Cellebrite, технология сыграла решающую роль в получении ключевой информации с телефона стрелка, предоставив ценную информацию о мотивах, стоящих за атакой.