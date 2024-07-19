Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В Австрии разработан беспилотник, который обнаруживает химические и ядерные угрозы за 40 минут
Австрийская компания Frequentis объявила о завершении разработки своей системы химической, биологической, радиологической и ядерной разведки на базе беспилотных летательных аппаратов.

Австрийский разработчик коммуникационных и информационных систем Frequentis   объявил о завершении разработки своей системы химической, биологической, радиологической и ядерной разведки (CBRN) на базе беспилотных летательных аппаратов (RSS). Компания Frequentis разработала эту усовершенствованную систему радиолокационной разведки CBRN для Европейского оборонного агентства в рамках его Европейской программы развития оборонной промышленности, указав на ее важность в укреплении европейской безопасности.  

Drone that detects chemical, nuclear threats in 40 mins developed in Austria

реклама

Согласно пресс-релизу, сенсорные системы, используемые в CBRN-RSS, ускорят анализ, произведут революцию в защите от CBRN и сократят время реагирования. Frequentis сообщила, что Европейский союз совместно финансировал проект по разработке CBRN-RSS на базе беспилотных летательных аппаратов.

Ранее элементы угроз CBRN обнаруживались с помощью переносных датчиков, установленных на транспортных средствах, что подвергало экипаж воздействию опасных материалов. Однако новый беспилотный летательный аппарат Frequentis, предназначенный для обнаружения CBRN без прямого присутствия на месте человека, может снизить такие риски.

В ответ на растущие угрозы CBRN компания Frequentis разработала инновационный модуль объединения данных (DFC), который служит центром для интеграции информации из различных источников, включая датчики и беспилотные летательные аппараты. Эта информация позволяет проводить всесторонний анализ обнаружения опасных веществ и быстро принимать решения. Сочетание датчиков и беспилотных летательных аппаратов позволяет быстро обнаруживать и оценивать вещества, содержащие CBRN, снижая риски для людей.

Инновация будет активно использоваться в вооруженных силах. Благодаря объединению данных и анализу в режиме реального времени командиры воинских подразделений могут получать важную информацию для принятия обоснованных решений и обеспечения безопасности как военнослужащих, так и гражданских лиц. “Обычно нам требовалось два часа, чтобы достичь такого результата. С использованием этих современных технологий мы можем сократить это время до 40-45 минут, и нам не нужно доставлять солдат непосредственно к источнику опасности, поскольку это делают роботы и беспилотники”, - прокомментировал разработку компания Frequentis полковник Шлехтер, командир Центра обороны CBRN в Австрии (ÖBH).

Согласно Frequentis, будущие этапы создания системы защиты CBRN будут сосредоточены на готовности к ее полномасштабному военному развертыванию, что обеспечит постоянную безопасность европейских стран.

Чтобы противостоять таким опасностям и ограничить воздействие токсичных и вредных веществ на сотрудников служб экстренного реагирования, правительства и военные учреждения по всему миру работают над интеграцией беспилотных средств с датчиками. Так, Министерство внутренней безопасности США (DHS) заявило   в начале 2024 года, что беспилотные системы, интегрированные с полезной нагрузкой датчиков, могут обеспечить возможность дистанционного обнаружения CBRN в труднодоступных или потенциально опасных местах в США.

Как отмечает Frequentis, интеграция датчиков CBRN и беспилотных летательных аппаратов может использоваться для обследования территорий на предмет уровня радиации, проникновения в горящие здания, выделяющие опасные газы, мониторинга токсичных химикатов, а также для поиска и локализации угрозы. Встроенные в беспилотные системы функции CBRN позволяют передавать информацию в режиме реального времени или собирать пробы воздуха с помощью зондов для лабораторного анализа. Технология может быть использована в миссиях для обнаружения опасности до того, как она станет опасной, или для измерения и мониторинга ситуации после опасного события.

#евросоюз #мчс #австрия #frequentis #беспилотники и мчс
+
Написать комментарий (0)
Урсула фон дер Ляйен намерена превратить ЕС в оборонный союз
Урсула фон дер Ляйен пообещала «остановить вторжение» Китая на Тайвань
Урсула фон дер Ляйен посвятит свой второй срок становлению Европейского оборонного союза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Листинг Hamster Kombat состоится в ближайшие 24ч – что делать в первые часы после получения токенов
12
Появились новые фотографии складного смартфона Google Pixel 9 Pro Fold
+
На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
4
В России покажут беспилотник "Зет" с дальностью полета до 30 км, имеющий плюсы fpv- и VTOL-дронов
3
Высокий суд Лондона намерен арестовать Крейга Райта, годами выдававшего себя за Сатоши Накамото
+
УП «Белорусская железная дорога» заключила контракт с холдингом КМЗ на изготовление и поставку дизельного двигателя M756
1
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
1
Илон Маск поставил перед сотрудниками Tesla задачу к концу года решить проблемы с массовым выпуском ячеек типа 4680
+
Eurasian Times: Российские ФАБ-3000 с УМПК превратились в большую проблему для ВСУ
+
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
Ryzen 5 9600X появился в продаже в Канаде за 472 канадских долларов
3
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
+
В Млечном Пути обнаружен "зародыш" сверхмассивной черной дыры — он в 8200 раз тяжелее Солнца
+
В Сети появились фотографии секретного проекта "СуперАбрамс" со 140-мм орудием и массой 70 тонн
1
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
5
В России стали доступны новые кроссоверы EXEED RX с автоматической коробкой передач
+
Forbes: У ВС РФ больше артиллерии, чем у любой другой страны в мире
+
Fractal Design разрешила бесплатно распечатать свой корпус для ПК на 3D принтере
1
Недавние солнечные вспышки X-класса стали причиной отключения радиосвязи по всему миру
+

Популярные статьи

Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
52
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
12
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
93
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
36
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
2
О создании идеального игрового репака
6
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
1
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
2
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
8

Сейчас обсуждают

Олег Шудрак
11:57
Играть в эту донатную помойку, себя не уважать.
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
Олег Шудрак
11:54
45к аппарат для закачки хладогена, плюс сам хладоген 10к...Смею предположить что ставить Вы будете "по ютубу" с подручными инструментами... 35% успешности этой затеи.
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
Александр Николаевич
11:54
Ну где монеты то ? Мне так надоело в лохотрон этот верить все говорят не копейки некто не вывел где ?
Листинг Hamster Kombat состоится в ближайшие 24ч – что делать в первые часы после получения токенов
Исхаков Отабек
11:52
Ну если реально все так хорошо, как описывается , то это конечно же классно. Я щас как раз играю в Драгон догма 2 и там помощники иногда жестко тупят. Если эта технология будет повсеместной, то мб 3-ю...
Стартап привлек $16 млн для разработки ИИ-движка, делающего поведение NPC в видеоиграх реалистичным
Максим Мартынов
11:48
Мне нехватило в 3 части геймплея от зелий. Сделали б как в 2 части. А то глупо выходит, я прямо в прыжке или ударе могу мгновенно запить зелий по самое...
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Chihonya
11:47
Шишка, где арбуз ептиль!
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Олег Шудрак
11:46
Автор как обычно накатал "простыню"... В стиле Бублика. Ничего нового...
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
Вячеслав Безруков
11:45
А чем HBM не угодил?
Джим Келлер считает, что в ближайшие годы найти альтернативу памяти HBM не удастся
Максим Мартынов
11:44
Ну после книг в игре события, после. Книги то читали?
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Максим Мартынов
11:43
Не беспокойся нишевые игрули не забыты.
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем