Австрийская компания Frequentis объявила о завершении разработки своей системы химической, биологической, радиологической и ядерной разведки на базе беспилотных летательных аппаратов.

Австрийский разработчик коммуникационных и информационных систем Frequentis объявил о завершении разработки своей системы химической, биологической, радиологической и ядерной разведки (CBRN) на базе беспилотных летательных аппаратов (RSS). Компания Frequentis разработала эту усовершенствованную систему радиолокационной разведки CBRN для Европейского оборонного агентства в рамках его Европейской программы развития оборонной промышленности, указав на ее важность в укреплении европейской безопасности.

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Согласно пресс-релизу, сенсорные системы, используемые в CBRN-RSS, ускорят анализ, произведут революцию в защите от CBRN и сократят время реагирования. Frequentis сообщила, что Европейский союз совместно финансировал проект по разработке CBRN-RSS на базе беспилотных летательных аппаратов.

Ранее элементы угроз CBRN обнаруживались с помощью переносных датчиков, установленных на транспортных средствах, что подвергало экипаж воздействию опасных материалов. Однако новый беспилотный летательный аппарат Frequentis, предназначенный для обнаружения CBRN без прямого присутствия на месте человека, может снизить такие риски.

В ответ на растущие угрозы CBRN компания Frequentis разработала инновационный модуль объединения данных (DFC), который служит центром для интеграции информации из различных источников, включая датчики и беспилотные летательные аппараты. Эта информация позволяет проводить всесторонний анализ обнаружения опасных веществ и быстро принимать решения. Сочетание датчиков и беспилотных летательных аппаратов позволяет быстро обнаруживать и оценивать вещества, содержащие CBRN, снижая риски для людей.

Инновация будет активно использоваться в вооруженных силах. Благодаря объединению данных и анализу в режиме реального времени командиры воинских подразделений могут получать важную информацию для принятия обоснованных решений и обеспечения безопасности как военнослужащих, так и гражданских лиц. “Обычно нам требовалось два часа, чтобы достичь такого результата. С использованием этих современных технологий мы можем сократить это время до 40-45 минут, и нам не нужно доставлять солдат непосредственно к источнику опасности, поскольку это делают роботы и беспилотники”, - прокомментировал разработку компания Frequentis полковник Шлехтер, командир Центра обороны CBRN в Австрии (ÖBH).

Согласно Frequentis, будущие этапы создания системы защиты CBRN будут сосредоточены на готовности к ее полномасштабному военному развертыванию, что обеспечит постоянную безопасность европейских стран.

Чтобы противостоять таким опасностям и ограничить воздействие токсичных и вредных веществ на сотрудников служб экстренного реагирования, правительства и военные учреждения по всему миру работают над интеграцией беспилотных средств с датчиками. Так, Министерство внутренней безопасности США (DHS) заявило в начале 2024 года, что беспилотные системы, интегрированные с полезной нагрузкой датчиков, могут обеспечить возможность дистанционного обнаружения CBRN в труднодоступных или потенциально опасных местах в США.

Как отмечает Frequentis, интеграция датчиков CBRN и беспилотных летательных аппаратов может использоваться для обследования территорий на предмет уровня радиации, проникновения в горящие здания, выделяющие опасные газы, мониторинга токсичных химикатов, а также для поиска и локализации угрозы. Встроенные в беспилотные системы функции CBRN позволяют передавать информацию в режиме реального времени или собирать пробы воздуха с помощью зондов для лабораторного анализа. Технология может быть использована в миссиях для обнаружения опасности до того, как она станет опасной, или для измерения и мониторинга ситуации после опасного события.