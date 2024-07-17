Американские СМИ поднимают проблему взаимоотношения беспилотников и птиц, которые, в частности, в прибрежной зоне Нью-Йорка в последнее время стали нападать на БПЛА, патрулирующие на пляжах.

Согласно информации американского агентства Associated Press, на пляжах Нью-Йорка свирепые береговые птицы сражаются с беспилотниками полицейских, патрулирующими в поисках акул и следящими за купающимися пловцами.

С тех пор как в мае дроны начали летать в прибрежной части Нью-Йорка, стаи птиц неоднократно нападали на БПЛА, вынуждая департамент полиции и другие городские учреждения корректировать планы полетов своих беспилотников. Эта война за небо вызвала обеспокоенность экспертов по дикой природе, пытающихся защитить находящиеся под угрозой исчезновения виды птиц, гнездящихся вдоль побережья.

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Координатор по охране дикой природы в Департаменте парков мэрии Нью-Йорка Вероника Уэлш говорит, что птицы были “очень раздражены беспилотниками” с того момента, как они появились на пляже, “они думают, что защищают своих птенцов от хищника”.

Хотя, по сообщениям, пока ни одна птица не пострадала, тем не менее, официальные лица говорят, что несколько случаев были на грани такого инцидента. Городские власти заявили, что инциденты были в основном связаны с «береговыми ловцами устриц».

Это береговая птица, известная своим ярким оранжевым клювом, откладывающая в начале лета яйца в песок на пляжах, особенно часто встречающаяся вдоль береговой линии Флориды. Это моногамные птицы, которые образуют пары в период размножения. Обычно они откладывают от двух до трех яиц в кладку, которые оба родителя по очереди высиживают до вылупления примерно через 28 дней. Что касается их рациона, то они в основном питаются двустворчатыми моллюсками, такими как моллюски и мидии, которые они вскрывают своими мощными клювами. Они также поедают других мелких морских животных, таких как крабы и черви.

Как отмечают орнитологи, американский ловец устриц - увлекательный вид птиц, который играет важную роль в прибрежной экосистеме Флориды. Их уникальные физические характеристики в сочетании с интересными привычками гнездования и диетическими предпочтениями делают их одним из самых популярных видов для наблюдения любителей птиц вдоль побережья и пляжей Флориды. Несмотря на то, что за последние десятилетия популяция этого вида увеличилась, федеральные власти считают, что этот вид представляет “серьезную угрозу для сохранения”.

По словам почетного профессора биологии дикой природы Университета Макгилла (Монреаль, Канада) Дэвида Берда, нельзя исключать, что птицы со временем могут привыкнуть к беспилотным устройствам, которые могут достигать размера почти в метр и издают громкое жужжание во время полета. Но он, в то же время указал, что дроны могут вызвать у некоторых птиц стрессовую реакцию, которая заставляет их покидать пляж и бросать свои яйца, как это сделали несколько тысяч крачек после недавнего крушения беспилотника в Сан-Диего.

На пляже Рокуэй, популярном среди жителей Нью-Йорка в летнее время, американские любители устриц обитают вместе с многочисленными видами водоплавающих птиц - крачками, а также ржанками-зуйками, небольшими птицами песочного цвета, которые являются единственным в городе видом, занесенным в федеральный список исчезающих видов. Местные власти каждое лето внимательно следят за ржанками, не допуская любителей пляжного отдыха на песчаные участки, где они обычно гнездятся.

Однако, как отмечают американские журналисты, не только власти Нью-Йорка используют беспилотники для патрулирования своих вод и воздушного пространства. После серии нападений акул на пловцов прошлым летом власти Лонг-Айленда предприняли аналогичные усилия. В последние годы австралийские спасатели также используют беспилотные летательные аппараты для наблюдения за акулами и проведения спасательных операций.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, страстный любитель беспилотных летательных аппаратов, назвал новую программу использования беспилотных летательных аппаратов “отличным дополнением к спасению жизней тех, кого мы теряем летом”, особенно в связи с тем, что город изо всех сил пытается нанять спасателей для работы на своих пляжах. В то же время, Крис Аллиери, основатель нью-йоркской организации по защите птиц Plover Project, подчеркнул, что необходимы дополнительные меры предосторожности, чтобы беспилотники не нанесли вреда популяции птиц. “О дикой природе в Нью-Йорке часто задумываются позже”, - сказал он. “Мы должны задаться вопросом, как мы можем использовать эту технологию таким образом, чтобы она подходила всем жителям Нью-Йорка, в том числе и тем, у кого есть перья”.