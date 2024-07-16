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vizir47
ООН: Население Земли впервые сократится после середины 2080-х годов
Как следует из подготовленного ООН доклада о перспективах мирового народонаселения, население Земли достигнет своего пика и сократится раньше, чем предполагали предыдущие оценки.

Согласно новому докладу Организации Объединенных Наций, население Земли, по прогнозам, достигнет своего пика и сократится раньше, чем предполагали предыдущие оценки. В новом исследовании, озаглавленном "Перспективы мирового народонаселения - 2024 год", подробно рассматриваются демографические прогнозы для 237 стран или регионов, предлагаются некоторые изменения предыдущих оценок.

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В 2024 году население мира составит около 8,2 миллиарда человек. Согласно новым данным, число людей достигнет примерно 10,3 миллиарда к середине 2080-х годов, а к концу XXI века сократится примерно до 10,2 миллиарда.

Одно из наиболее заметных изменений заключается в том, что глобальный демографический пик, как ожидается, произойдет раньше и на более низком уровне, чем предполагалось ранее. Кроме того, население в 2100 году может быть на 700 миллионов человек (6%) меньше, чем прогнозировалось десять лет назад. Этот более раннее демографическое изменение объясняется несколькими сложными факторами, но главный из них прост: во многих регионах мира меньше детей.

Снижение уровня рождаемости особенно заметно в некоторых из крупнейших стран мира.  В Китае, когда-то известном своим демографическим взрывом, население сократилось впервые с 1960-х годов. Эта тенденция наблюдается и во многих других регионах мира, включая Японию, Таиланд, Италию, Испанию, Португалию и Южную Корею. «Демографический ландшафт сильно изменился за последние годы. В некоторых странах уровень рождаемости сейчас даже ниже, чем ожидалось, и мы наблюдаем несколько более быстрое снижение в некоторых регионах с прежне высокой рождаемостью», - говорится в заявлении Ли Цзюньхуа, помощника генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам. «Тот факт, что пик наступает раньше и ниже, является обнадеживающим признаком. Это может означать снижение нагрузки на окружающую среду из-за воздействия человека и снижения общего потребления. Однако замедление роста населения не устранит необходимости в снижении воздействия на экосистему, связанного с деятельностью каждого человека», - добавил он.

Согласно новому исследованию, численность населения уже достигла своего пика как минимум в 63 странах и регионах, включая Китай, Германию, Японию и Россию. Ожидается, что в таких странах численность населения этой группы сократится на 14% в течение следующих 30 лет.

Прогнозируется, что в 48 странах и регионах, таких как Бразилия, Иран, Турция и Вьетнам, численность населения достигнет своего пика в период с 2025 по 2054 год.

Кроме того, в 126 других странах, среди которых Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан и Соединенные Штаты, ожидается, что население продолжит расти до 2054 года и может достичь своего пика во второй половине века или даже позже. Ожидается, что в девяти из этих стран, включая Анголу, Демократическую Республику Конго, Нигер, Сомали, Центральноафриканскую Республику, произойдет огромный демографический бум, при этом их общая численность удвоится в период с 2024 по 2054 год.

Вместе с тем исследователи ООН подчеркивают, что эти прогнозы не являются неизменными, и что другие исследователи пришли к несколько иным выводам. В 2020 году влиятельное исследование прогнозировало, что население мира увеличится в течение следующих нескольких десятилетий и достигнет своего пика в 2064 году с населением около 9,7 миллиарда человек, а затем снова упадет до 8,8 миллиарда в 2100 году.

Тем не менее, каковы бы ни были прогнозы, практически все они предсказывают сокращение численности населения мира. Когда это произойдет, этот спад станет первым со времен «Черной смерти» в XIV веке, что приведет к глубоким изменениям в том, как люди живут и организуют мир.

В этих условиях многие страны и их промышленные комплексы уже начали готовиться к предстоящему сокращению населения планеты, что, безусловно, приведет к сокращению численности рабочей силы на предприятиях. В этой связи они уже начали ускоренными темпами активно применять роботизацию в промышленные процессы, считая, что только страна с большим процентом автоматизации сможет сохранить национальную экономику и обеспечить благосостояние будущего населения своих государств.

#население земли #исследование оон #перспективы мирового народонаселения
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